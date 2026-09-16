Priske po Araratu: Špatný začátek? Nic jsem neměnil. Promluvil o rozhovoru s Brunesem
PŘÍMO Z ARMÉNIE | Vítězství o tři góly ve vstupním duelu Evropské ligy - samozřejmě - bral. Jenže ho rozhodně nerozjařilo do maxima. Brian Priske našel na výkonu Sparty na stadionu Araratu-Armenie i přes výhru 4:1 mouchy. „Sbírání úspěchů je důležité,“ říkal na Stadionu republiky v Jerevanu. A pak už s týmem spěchal na letiště.
Může být pro vás výhra venku zlom?
„Jde o momentum, za kterým se pořád honíte. Je to třetí výhra v řadě a jak jste říkal, je to venkovní zápas. Pomalu budujeme tým, postupně získáváme sebevědomí a taky konzistenci, která je potřeba.“
Tu už máte?
„V zápase jsou sice stále momenty, kdy nejsme úplně zformovaní a sami si to tím komplikujeme. Gól, který jsme dostali nebo některé šance, které jim nabídneme... V tom, jak chceme věci dělat, jsme pořád trochu moc nedůslední. Ale je to určitě důležité období pro sbírání výher – nejdříve v poháru, pak v lize, a teď v Evropě. A v neděli na to musíme navázat v Olomouci.“
Začátek jste měli opravdu špatný. Musel jste něco měnit?
„Ne, po deseti minutách jsme nezměnili vůbec nic. Myslím, že se hráči jen lépe dostali do zápasu. Udělali práci, kterou od nich očekáváme. Měli jsme tam pár momentů, kdy jsme zbytečně odevzdali míč a nabídli jim přechod do útoku – jak říkáte, byly strašidelné momenty. A také pár chvil, kdy jsme nedodrželi principy naší defenzivní hry. Potom jsme se podle mě jednoduše dostali do zápasu, chytili rytmus a předvedli kvalitu, o které víme, že ji v sobě máme.“
Pomohl i rozhovor s Jonatanem Brunesem, který jste vedli o poločase?
„Bylo to o defenzivní práci. O tom, že obranná fáze nebyla v prvním poločase dostatečně dobrá. On i Karabec, ale i celá záloha nebyla dostatečně pevná a kompaktní.“
Brunes opět neskóroval. Jak to může změnit?
„Na to existuje jediná cesta: tvrdá práce. Tvrdá práce a soustředění se na úkoly, které má plnit. Nesmí se příliš upínat na góly, protože pak by je honil až moc křečovitě. Musí se ujistit, že dělá na hřišti správné věci.“
To není tak jednoduché, ne?
„Není to snadné, protože útočníci, kterým to tam nepadá tak, jak by chtěli, samozřejmě ztrácejí trochu sebevědomí a začínají moc přemýšlet. Takže musí zůstat v klidu a dál tvrdě pracovat pro tým.“
Cítíte z něj frustraci?
„Samozřejmě. Myslím, že je to normální. Je to dobrý kluk a stále tvrdě pracuje, ale jasně že je frustrovaný a prostě chce týmu pomoct. Je tu od toho, aby dával góly, stejně jako Vojta. Takže vzkaz je stejný: Pracuj dál, sklop hlavu a dělej správné věci. Vojta dneska sice gól nedal, ale má obrovský podíl na gólu, který vstřelil Vydra. Běží na přední tyč, odtáhne obránce a otevře prostor za sebou – a to je práce, kterou útočník musí dělat. Někdy to vyjde na útočníka, který góly potřebuje, a jindy zase na někoho jiného. Proto je tak důležité pracovat pro tým a ne sám na sebe.“
Naopak se prosadil Tobias Guddal, autor dvou gólů, přestože není útočník.
„Pro tým je klíčové, aby stopeři dávali nějaké góly ze standardek. Mluvili jsme o tom před sezonou, je to jeden z cílů, aby střední obránci pomohli. Samozřejmě s výškou, kterou Tobi má, od něj prostě něco očekáváte. Myslím, že v Norsku dal snad jen 1 gól, takže u nás už předvedl daleko víc, než jsme pravděpodobně čekali. Ale hlavně mám radost z toho, jak jsme dnes dali ten první gól z rohu. Skvělý centr od Karabce, dobrý náběh Guddala a gól z prvního doteku. Je to důležité.“
Velká pomoc, že?
„Je to už nějaká doba, co jsme dali gól ze standardky, přitom jsou klíčové. Sami to v české lize dobře vidíte, je to liga založená na standardních situacích a my jsme z rohových kopů v dosavadním průběhu sezony nebyli dostatečně nebezpeční.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2
Benfica
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3
Leverkusen
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|4
Lyon
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|5
Olympiacos
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Omonia Nikósie
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|7
Sunderland
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|8
Hapoel Be'er Sheva
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|9
Záhřeb
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|10
Rennais
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|11
Sturm Graz
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|12
Besiktas Istanbul
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Bournemouth
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Celtic
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Crystal Palace
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Ferencváros
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|17
Hoffenheim
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|18
Juventus
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|19
Lech Poznań
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|20
Levski
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|21
Lillestrøm
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|22
Marseille
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|23
Nijmegen
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|24
OFI FC
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|25
Plzeň
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|26
Real Sociedad
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|27
Saint Gilloise
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|28
Salcburk
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|29
Torreense
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|30
Jagiellonia
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|31
Anderlecht
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|32
AZ Alkmaar
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|33
Celta Vigo
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|34
AC Milán
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|35
Celje
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|36
FC Ararat-Armenia
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
- Osmifinále
- Play-off