Nečekaný střelec Sparty: Nikdo mě nezastaví! Co řekl k podobnosti se Sörensenem?
Vysoký hubený Nor nasměroval Spartu do bezpečného přístavu. Během úvodních těžkostí dvěma góly posunul skóre na 2:0 a pak už se vše odehrálo v relativním klidu. Stoper Tobias Guddal měl zásadní podíl na úspěšném vstupu Letenských do ligové fáze Evropské ligy. V Jerevanu brali vítězství 4:1. „Máme fantastické hráče, kteří dokážou skvěle centrovat. Je jen na mně, abych se uvolnil, načasoval náběh a pak mě nikdo nezastaví,“ sebevědomě hlásil čtyřiadvacetiletý zadák.
Vstřelil jste dva góly na evropské scéně. Jaké máte pocity?
„Skvělé. O tom se mi ani nesnilo. Navíc máme důležité tři body.“
V Norsku jste za celou kariéru vstřelil pouze dva góly a ve Spartě už máte tři. Co se s vámi děje?
„Nevím. Možná je to novým systémem. Tady mě moc nehlídali, takže jsem měl trochu prostoru. A jsem vysoký, takže mohu být nebezpečný. Ale jo, je to dobrý pocit začít dávat góly.“
Co ten široký úsměv po druhé brance?
„Byl jsem samozřejmě šťastný a trochu i překvapený, protože to byla dobrá střela. Na tréninku moc nestřílím, ale tady jsem to ukázal, a to je to nejdůležitější.“
Přemýšlel jste o hattricku?
„Jasně, začnete o něm přemýšlet. Měli jsme hodně rohových kopů, ale to není to nejdůležitější. Nejdůležitější je výhra a já jsem rád za dva góly. Máme fantastické hráče, kteří dokážou skvěle centrovat. Je jen na mně, abych se uvolnil, načasoval náběh a pak mě nikdo nezastaví.“
Prvních deset minut bylo velmi intenzivních, soupeř měl šance…
„No, je to Evropská liga. Čekají nás těžké zápasy, venku narážíme na dobré týmy. Pro nás bylo důležité těch prvních deset minut přežít, potom jsme získali větší kontrolu nad hrou a myslím, že výhra je zasloužená. Přestože i oni měli nějaké šance.“
Zdá se, že pro Briana Priskeho jste jedničkou na pozici stopera. Vnímáte to stejně?
„Potřeboval jsem trochu času. Jsem nový a v týmu je hodně nových věcí. Až společně odehrajeme víc zápasů, bude to ještě lepší. Ve Spartě není na nic čas, musíme podávat výkony od první minuty.“
Trenér říkal, že jste hodně podobný Asgeru Sörensenovi. Navíc řekl, že jste i lídrem v kabině.
„S Asgerem jsme moc nehráli, ale za těch pár dní jsem se od něj snažil získat nějaké poznatky. Je to fantastický hráč a je škoda, že jsme spolu nehráli víc. Ale jo, asi si můžeme být podobní.“
V Jerevanu jste opět inkasovali ze standardní situace. Proč?
„Musíme to rozhodně zlepšit. Nemůžeme si dovolit inkasovat z každého rohu. Tohle musíme v týmu vyřešit.“
A poslední otázka, možná trochu vtipná. V Česku platí, že když někdo vstřelí první gól v novém týmu, musí za to zaplatit. Víte o tom?
„Ne, to nevím. Ani se po tom nebudu pídit. To musejí kluci přijít za mnou, jestli něco chtějí.“ (rozesměje se)