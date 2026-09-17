ONLINE: Plzeň - Union SG 0:1. Na gól Mofokenga mohli zareagovat Memič a Adu, těsně minuli
Fotbalisté Plzně vstoupili zápasem proti Unionu Saint-Gilloise do hlavní fáze Evropské ligy. Západočeši věří, že dají zapomenout na trápení z domácí soutěže a znovu potvrdí, že se jim v pohárech dlouhodobě daří. V týmu belgického vicemistra od léta působí český defenzivní univerzál Ondřej Kričfaluši. Utkání Štruncových sadech sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Plzeň v závěrečném 4. předkole poprvé v klubové historii otočila pohárový dvojzápas, v němž úvodní duel prohrála o tři branky. Po porážce 0:3 v Bělehradě doma Crvenou zvezdu zdolala 5:1 po prodloužení a potřetí za sebou ji čeká hlavní fáze Evropské ligy. V minulých dvou sezonách došla nejprve do osmifinále a pak úvodního kola vyřazovacích bojů. Před rokem jako jediná zvládla celou ligovou část soutěže bez porážky a s třemi inkasovanými brankami měla nejlepší defenzivu.
V odvetě proti úřadujícímu srbskému šampionovi prožil snovou premiéru na lavičce Viktorie trenér Radoslav Kováč, který nahradil odvolaného Martina Hyského. V domácí soutěži se ale Západočechům zatím stále nedaří. V neděli doma podlehli Olomouci 2:3, ztratili body již pošesté z osmi kol a krčí se až na 10. místě tabulky.