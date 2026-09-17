Plzeň - Union SG 0:3. Bojujte! znělo z tribun. Chyby, marnost i naštvaní fanoušci
Marnost, marnost a zase marnost. V šestém zápase pod Radoslavem Kováčem Plzeň podruhé prohrála, proti silnému Saint Gilloise vůbec neměla nárok. V úvodním duelu ligové fáze Evropské ligy padla 0:3, prosadil se i český stoper Ondřej Kričfaluši. Hosté rozhodli v první půli po zbytečných domácích chybách a v suchém triku si ze západu Čech odvezli snadné tři body. Viktoria zažívá krušné časy - naštvaní fanoušci několikrát skandovali znepokojivé Bojujte, za Plzeň…
Radoslav Kováč zkouší po nástupu v Plzni všechno možné, ale zatím mu až na zázračný postup přes CZ Bělehrad nevychází téměř nic. Po domácí prohře s Olomoucí přichystal na čtvrtek proti St. Gilloise šest změn, k dobrému výsledku to ale nepomohlo.
Na lavičce zůstali Merchas Doski, Sampson Dweh, Šimon Gabriel, Lukáš Červ, Tomáš Ladra a Salim Lawal. Plzeňský kouč dle očekávání zcela překopal obranu - do hry šel od první minuty uzdravený Karel Spáčil, po disciplinárním trestu se vrátil Denis Vavro. Šanci dostali také Stefan Pirgič, Prince Adu a Denis Višinský.
Hledání ideální jedenáctky i herního systému bude v Plzni zřejmě dál pokračovat. Viktoria se nemá čeho chytit a tápe. Spáčil dělal chyby a vysvobodilo ho poločasové střídání, Vavro nestíhal hbité Belgičany pohybově. Nebýt zákroků Floriana Wiegeleho, už o poločase šli domácí do šaten s jasným debaklem. Symbolický hřebíček udeřil ve druhé půli třetí brankou povedenou hlavičkou český stoper Ondřej Kričfaluši.
Mohlo být ještě hůř...
Konečný výsledek mohl pro červenomodré barvy vypadat ještě mnohem hůř. Platí, že Viktoria doma vyhrála od startu sezony pouze dvakrát ze sedmi případů (se Zlínem a v odvetě kvalifikace Evropské ligy proti CZ Bělehrad), po nástupu trenéra Kováče naplno uspěla také jenom dvakrát, naopak podruhé za sebou v Doosan Areně prohrála. Po ztrátě na úvod ligové fáze Evropské ligy jede v neděli na Slavii, kde ji opět čeká další náročná zkouška.
Záměrem bylo držet až pětičlennou defenzivní linii a vyrážet do brejků, jak to Viktoria dělala v Evropě pod Miroslavem Koubkem. Jenže plán nefungoval, tým působil rozháraně, hráči kazili jednoduché míče, je až extrémně vidět, jak týmu schází sebedůvěra.
Wiegele musel brzy vytáhnout tři těžké zákroky, odolával pouze do sedmnácté minuty. Inkasované brance už tradičně předcházela hrubá chyba defenzivy. Spáčil podběhl dlouhý balon, za Vavra se mezitím dostal o poznání rychlejší Relebohile Mofokenga a pohodlně skóroval.
Domácí opět nebyli ve své kůži. Dělali chyby v rozehrávce, na hřišti byl spíš chaos než kompaktní, zformovaný tým. Viktoria se alespoň na chvíli dostala do hry, nebezpečné situace si vytvářeli Memič s Aduem, k belgické brance odvážně pronikal i Alexandr Sojka.
Ve finále to bylo zoufale málo, na míči se mnohem víc drželi fotbalovější hosté s Kričfalušim v základu. V závěru poločasu přidali druhý gól, když – opět pro Plzeň klasicky – udeřili po rychlém brejku. Viktoria držela soupeře na jeho vápně, ale po dlouhém míči svého hráče z pozice posledního nestíhal Souaré ani další obránci. Mateo Biondič všem utekl a pohodlně skóroval.
Nebýt Wiegeleho důležitých zákroků, už v prvním dějství mohlo být po zápase a hosté vést klidně pět nula. St. Gilloise končilo první poločas s vysokým xG 2,55, z plzeňského kotle za bránou se ozývalo Bojujte, za Plzeň. Po třetí brance Kričfalušiho přidali fanoušci ještě ironický pokřik Dejte jim bůra…