Našla Sparta nového Krejčího? Stoper Guddal už dal víc gólů než v norské lize
- Sparta zvítězila v prvním utkání skupinové fáze Evropské ligy v Jerevanu nad týmem Ararat-Armenia 4:1.
- Norský stoper Tobias Guddal vstřelil dvě branky po rohových kopech Adama Karabce a zaznamenal už třetí gól ve Spartě.
- Trenér Brian Priske pochválil prolomení střelecké ústavy ze standardních situací, i když upozornil na nedostatky v defenzivě.
PŘÍMO Z ARMÉNIE | Za Tromsö odehrál sedmdesát utkání v domácí soutěži, pět v poháru, dalších šest v Konferenční a Evropské lize. V nich slavil jediný gól. Ve Spartě je Tobias Guddal, čtyřiadvacetiletý vytáhlý stoper, od začátku srpna. Zapsal sedm startů - a už je na třech zásazích. Naposledy se zásadně projevil v prvním duelu skupinové fáze Evropské ligy v Jerevanu, kde dvěma trefami uťal odpor Araratu-Armenia. Pokaždé po standardní situaci. Jako by připomněl kousky kapitána dvojnásobných mistrů Ladislava Krejčího.
Dva rohy Adama Karabce, po prvním rozhodná hlavička a vedení 1:0, po druhém dobrá orientace ve vápně, zisk míče po sražené střele Huga Sochůrka, rozhled a přesně umístěná placíra z nějakých patnácti metrů. Dva fajnově provedené góly pozvedly Spartu k výhře v Jerevanu, skóre se nakonec zastavilo na hodnotě 4:1.
Tobias Guddal byl zásadní postava společně s Adamem Karabcem a Johnem Mercadem. Zaválel, i když trenér Brian Priske upozornil na jisté nedorazy. „Nikdy nejsem spokojený. V defenzivě byla řada věcí, které měl i Tobi vyřešit lépe,“ spustil. „Ale samozřejmě – dal dva góly, celkově předvedl solidní výkon,“ doplnil.
Okouzlil i Horejše
Jasně, Nor občas zkrachuje v rozehrávce, jenže to je jeho podstata a přidaná hodnota. Riskuje v ní, má ji minimálně nadstandardní. V norské lize vysílal do horní třetiny hřiště téměř osm přihrávek na zápas s neskutečnou úspěšností blížící se osmdesáti procentům, ve Spartě je na hodnotách přibližně stejných. „Koukali jsme na ty jeho bomby mezi řady,“ popisoval hradecký útočník Ondřej Mihálik po utkání kvalifikace Evropské ligy, v níž byli nakonec Votroci úspěšnější. „Je fakt nadstandardní,“ přidal se trenér David Horejš.
Ostatně po odvetě na Malšáku manažer A-týmu Sparty Tomáš Sivok naložil Guddala do dodávky a odvezl ho do Prahy…
Priske pak mluvil například o situaci z druhé půle, kdy střídající Franca utekl Patriku Vydrovi a vyrazil mezi Guddala s kolegou Loicem Mbe Sohem. Pánové nestíhali jeho ohromující rychlost, což bylo fakt složité, na druhou stranu měli pružněji reagovat. Šanci soupeř nakonec neproměnil, proto nepřišla za stavu 3:1 pro Spartu zápletka.
Norův příspěvek však byl v Arménii zásadní především v ofenzivě. Může se upozornit na nedoraz v obraně, ale když dá stoper dva góly, které notabene ukončí protivníkův rozlet, je to klíč k úspěchu. Guddal přesně to dodal.
|Guddal proti Araratu
|Minuty
|94
|Góly
|2
|Asistence
|0
|xG (Očekávané góly)
|0,51
|Střely / na bránu (úspěšnost)
|2 / 2(100 %)
|Přihrávky / úspěšné (úspěšnost)
|76 / 54(85 %)
|Přihrávky do 1/3 na 90 min / úspěšné (úspěšnost)
|6 / 5(83 %)
|Dlouhé pasy / úspěšné (úspěšnost)
|4 / 2(50 %)
|Souboje / úspěšné (úspěšnost)
|18 / 10(56 %)
|Hlavičkové souboje / úspěšné (úspěšnost)
|8 / 4(50 %)
|Defenzivní souboje / úspěšné (úspěšnost)
|7 / 4(57 %)
|Zachycené míče
|6
„Pro tým je klíčové, aby stopeři dávali nějaké góly ze standardek. Mluvili jsme o tom před sezonou, je to jeden z cílů, aby střední obránci pomohli. Samozřejmě s výškou, kterou Tobi má, od něj prostě něco očekáváte,“ upozornil po utkání Priske, že Guddal měří podle některých zdrojů 201 centimetrů, jiné mu ještě jedno číslo přidávají.
K tomu kouč zmínil fakt, že Sparta, na rozdíl například od úvodu minulé sezony, není po situacích nazývaných v angličtině dead ball, v češtině mrtvý míč, produktivní.
„Naposledy se trefil snad Kuchta proti Slavii,“ připomněl kouč jarní zpropadené derby v nadstavbové části, které bylo nakonec kontumováno ve prospěch Letenských. Od té doby se opravdu Sparta prosadila jedině z penalty, maximálně z dohrané akce. Až Guddalova první branka v Jerevanu byla tradiční: roh a hlava.
„Myslím, že v Norsku dal snad jen gól, takže u nás už předvedl daleko víc, než jsme pravděpodobně čekali. Ale hlavně mám radost z toho, jak jsme dnes dali ten první gól z rohu. Skvělý centr od Karabce, dobrý náběh Guddala a gól z prvního doteku. Je to důležité,“ chválil Priske. „Je to už nějaká doba, co jsme dali gól ze standardky, přitom jsou klíčové. Sami to v české lize dobře vidíte, je to liga založená na standardních situacích, a my jsme z rohových kopů v dosavadním průběhu sezony nebyli dostatečně nebezpeční.“
Priske: Vede si dobře, musí pokračovat
Podle všeho zabraly, jak jinak, rozbory. Před duelem se Guddalovi intenzivně věnoval asistent Diarmuid O’Carroll. Možná i to bylo jedno z témat, co irský fachman dlouho řešil v pondělí na Letišti Václava Havla při debatě s Priskem.
„Nevím, čím to bylo. Možná je to novým systémem. Tady mě moc nehlídali, takže jsem měl trochu prostoru. A jsem vysoký, takže mohu být nebezpečný. Ale jo, je to dobrý pocit začít dávat góly,“ popisoval sám Guddal v mixzóně pod hlavní tribunou Stadionu republiky.
„Možná je to trochu překvapení, že Tobi v Norsku moc gólů nedával, protože je to obrovský chlap a očekává se, že takový hráč bude dávat góly ze standardek. Nevím, jak to přesně měli nastavené v Tromsö. Soustředím se na nás, pracovali jsme s ním,“ povídal Priske. „Momentálně si vede dobře a teď v tom musí pokračovat, protože bude hrozbou pro jakýkoliv tým v české lize.“
Priskeho Sparta už takového hráče měla. Tedy takhle, Guddal k němu má na míle daleko. Ladislav Krejčí byl na postu stopera gólová mašina. V první trenérově titulové sezoně nasázel třináct branek, ve druhé osm. Trefoval se z penalt i po standardních situacích. Útočná hlava byla jeho specialita, Guddal v Arménii naznačil, že by na tom mohl být podobně. Uvidí se, zda předpoklad potvrdí už v neděli v Olomouci.
|Metrika
|Guddal ve Spartě
|Guddal v Norsku
|Zápasy
|7(6 CL, 1 EL)
|70
|Odehrané minuty
|662
|6600
|Góly
|3
|1
|Asistence
|0
|3
|xG (celkem / na 90 min)
|2,09/ 0,28
|3,52/ 0,05
|Střely (na 90 min / na bránu)
|1,09/ 37,5 %
|0,34/ 24,0 %
|Přihrávky (na 90 min / úspěšnost)
|74,5/ 91,4 %
|62,41/ 93,0 %
|Přihrávky do 1/3 (na 90 min / úspěšnost)
|8,02/ 79,7 %
|7,87/ 78,5 %
|Dlouhé pasy (na 90 min / úspěšnost)
|2,99/ 45,5 %
|4,95/ 56,2 %
|Souboje (na 90 min / úspěšnost)
|12,51/ 63,0 %
|16,32/ 62,3 %
|Hlavičkové souboje (na 90 min / úspěšnost)
|4,08/ 60,0 %
|5,00/ 62,9 %
|Defenzivní souboje (na 90 min / úspěšnost)
|3,26/ 58,3 %
|5,43/ 74,6 %
|Zachycené míče (na 90 min)
|5,03
|5,77