ONLINE: Hoffenheim s Hložkem hraje na Krétě, Besiktas s Černým doma vyzve Marseille
Úvodní kolo Evropské ligy pokračuje čtvrtečním programem. Do akce jde hned 18 týmů a nebude chybět ani česká účast. Německý Hoffenheim, jehož barvy hájí Adam Hložek, Robin Hranáč a Vladimír Coufal se představí na půdě OFI Kréta (18.45). Do akce jde také turecký Besiktas s Václavem Černým, soupeřem jim bude francouzský Olympique Marseille (21.00). Vstup do soutěže čeká také na anglické týmy Crystal Palace a Bournemouth, které vyzvou polský Lech a španělský Real Sociedad. Všechny duely čtvrtečního programu Evropské ligy sledujte ONLINE na iSportu.
Evropská liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2
Benfica
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3
Leverkusen
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|4
Lyon
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|5
Olympiacos
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Omonia Nikósie
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|7
Sunderland
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|8
Hapoel Be'er Sheva
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|9
Záhřeb
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|10
Rennais
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|11
Sturm Graz
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|12
Besiktas Istanbul
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Bournemouth
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Celtic
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Crystal Palace
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Ferencváros
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|17
Hoffenheim
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|18
Juventus
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|19
Lech Poznań
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|20
Levski
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|21
Lillestrøm
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|22
Marseille
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|23
Nijmegen
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|24
OFI FC
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|25
Plzeň
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|26
Real Sociedad
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|27
Saint Gilloise
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|28
Salcburk
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|29
Torreense
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|30
Jagiellonia
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|31
Anderlecht
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|32
AZ Alkmaar
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|33
Celta Vigo
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|34
AC Milán
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|35
Celje
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|36
FC Ararat-Armenia
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
- Osmifinále
- Play-off