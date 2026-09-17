Předplatné

ONLINE: Hoffenheim se představí na Krétě, Besiktas s Černým doma vyzve Marseille

Adam Hložek se prosadil proti Stuttgartu
Adam Hložek se prosadil proti StuttgartuZdroj: Profimedia.cz
Václav Černý v uktání s Hradcem
Adam Hložek se prosadil proti Stuttgartu
Adam Hložek se prosadil proti Stuttgartu
Vladimír Coufal v dresu německého Hoffenheimu
Vladimír Coufal v dresu německého Hoffenheimu
6
Fotogalerie
iSport.cz
Evropská liga
Začít diskusi (0)

Úvodní kolo Evropské ligy pokračuje čtvrtečním programem. Do akce jde hned 18 týmů a nebude chybět ani česká účast. Německý Hoffenheim, jehož barvy hájí Adam Hložek, Robin Hranáč a Vladimír Coufal se představí na půdě OFI Kréta (18.45). Do akce jde také turecký Besiktas s Václavem Černým, soupeřem jim bude francouzský Olympique Marseille (21.00). Vstup do soutěže čeká také na anglické týmy Crystal Palace a Bournemouth, které vyzvou polský Lech a španělský Real Sociedad. Všechny duely čtvrtečního programu Evropské ligy sledujte ONLINE na iSportu. 

Evropská liga 2026/2027

LIVE
--Tipsport3.373.712.09Detail
LIVE
--Tipsport8.335.921.32Detail
LIVE
--Tipsport1.794.144.14Detail
LIVE
--Tipsport1.714.184.56Detail
LIVE
--Tipsport1.345.538.29Detail
LIVE
--Tipsport1.168.1416.6Detail
LIVE
--Tipsport1.634.265.12Detail
LIVE
--Tipsport2.953.82.26Detail
LIVE
--Tipsport2.453.642.76Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta11004:13
2Benfica11002:03
3Leverkusen11002:03
4Lyon11002:13
5Olympiacos11002:13
6Omonia Nikósie11001:03
7Sunderland11001:03
8Hapoel Be'er Sheva 10100:01
9Záhřeb10100:01
10Rennais10100:01
11Sturm Graz10100:01
12Besiktas Istanbul00000:00
13Bournemouth00000:00
14Celtic00000:00
15Crystal Palace00000:00
16Ferencváros00000:00
17Hoffenheim00000:00
18Juventus00000:00
19Lech Poznań00000:00
20Levski00000:00
21Lillestrøm00000:00
22Marseille00000:00
23Nijmegen00000:00
24OFI FC00000:00
25Plzeň00000:00
26Real Sociedad00000:00
27Saint Gilloise00000:00
28Salcburk00000:00
29Torreense00000:00
30Jagiellonia10011:20
31Anderlecht10011:20
32AZ Alkmaar10010:10
33Celta Vigo10010:10
34AC Milán10010:20
35Celje10010:20
36FC Ararat-Armenia10011:40
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů