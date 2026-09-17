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ONLINE: Hoffenheim vyhořel a prohrál na Krétě, Besiktas s Černým doma vyzve Marseille

Hlavičkový souboj v duelu Hoffenheimu a OFI Kréta, v popředí stoper Ozan Kabak
Hlavičkový souboj v duelu Hoffenheimu a OFI Kréta, v popředí stoper Ozan KabakZdroj: Costas Metaxakis / Profimedia
Aitor Cantalapiedra slaví branku do sítě Hoffenheimu
Tim Lemperle z Hoffenheimu v souboji s Nikolaosem Athanasiouem z Kréty
Haris Tabakovič slaví branku Salzburgu
Václav Černý v uktání s Hradcem
Adam Hložek se prosadil proti Stuttgartu
Adam Hložek se prosadil proti Stuttgartu
Adam Hložek se prosadil proti Stuttgartu
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iSport.cz
Evropská liga
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Úvodní kolo Evropské ligy pokračuje čtvrtečním programem. Hoffenheim, jehož barvy hájí Adam Hložek, Robin Hranáč a Vladimír Coufal, nestačil na řecký tým OFI Kréta, který překvapil favorita a vyhrál 2:0. Do akce jde také Besiktas s Václavem Černým, soupeřem jim bude Marseille (21.00). Vstup do soutěže čeká také na anglické týmy Crystal Palace a Bournemouth, které vyzvou polský Lech a Real Sociedad. Všechny duely programu Evropské ligy sledujte ONLINE na iSportu. 

Evropská liga 2026/2027

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Útočník Hložek v sobotu rozhodl dvěma góly o prvním vítězství Hoffenheimu v německé lize 2:1 nad Stuttgartem. V bundeslize skóroval poprvé od začátku května minulého roku. V dnešním duelu Evropské ligy se však on ani nikdo z jeho spoluhráčů neprosadil.

Hosté sice měli územní převahu, domácí však byli nebezpečnější. Kréta si připsala překvapivou výhru po brankách Cantalapiedry v prvním a Kanellopulose v druhém poločase. Coufal dostal za taktický faul žlutou kartu, Hložka trenér Ilzer v 75. minutě vystřídal.

Levski Sofia v zápase dalších soupeřů českých týmů podlehl Salcburku 0:1. Bulharský celek nastoupí ve 3. kole v Plzni, do Salcburku v prosinci zamíří Sparta.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta11004:13
2Benfica11002:03
3Leverkusen11002:03
4OFI FC11002:03
5Lyon11002:13
6Olympiacos11002:13
7Salcburk11001:03
8Omonia Nikósie11001:03
9Sunderland11001:03
10Hapoel Be'er Sheva 10100:01
11Záhřeb10100:01
12Rennais10100:01
13Sturm Graz10100:01
14Besiktas Istanbul00000:00
15Bournemouth00000:00
16Celtic00000:00
17Crystal Palace00000:00
18Ferencváros00000:00
19Juventus00000:00
20Lech Poznań00000:00
21Lillestrøm00000:00
22Marseille00000:00
23Nijmegen00000:00
24Plzeň00000:00
25Real Sociedad00000:00
26Saint Gilloise00000:00
27Torreense00000:00
28Jagiellonia10011:20
29Anderlecht10011:20
30AZ Alkmaar10010:10
31Celta Vigo10010:10
32Levski10010:10
33AC Milán10010:20
34Celje10010:20
35Hoffenheim10010:20
36FC Ararat-Armenia10011:40
  • Osmifinále
  • Play-off

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