ONLINE: Hoffenheim vyhořel a prohrál na Krétě, Besiktas s Černým doma vyzve Marseille
Úvodní kolo Evropské ligy pokračuje čtvrtečním programem. Hoffenheim, jehož barvy hájí Adam Hložek, Robin Hranáč a Vladimír Coufal, nestačil na řecký tým OFI Kréta, který překvapil favorita a vyhrál 2:0. Do akce jde také Besiktas s Václavem Černým, soupeřem jim bude Marseille (21.00). Vstup do soutěže čeká také na anglické týmy Crystal Palace a Bournemouth, které vyzvou polský Lech a Real Sociedad. Všechny duely programu Evropské ligy sledujte ONLINE na iSportu.
Evropská liga 2026/2027
Útočník Hložek v sobotu rozhodl dvěma góly o prvním vítězství Hoffenheimu v německé lize 2:1 nad Stuttgartem. V bundeslize skóroval poprvé od začátku května minulého roku. V dnešním duelu Evropské ligy se však on ani nikdo z jeho spoluhráčů neprosadil.
Hosté sice měli územní převahu, domácí však byli nebezpečnější. Kréta si připsala překvapivou výhru po brankách Cantalapiedry v prvním a Kanellopulose v druhém poločase. Coufal dostal za taktický faul žlutou kartu, Hložka trenér Ilzer v 75. minutě vystřídal.
Levski Sofia v zápase dalších soupeřů českých týmů podlehl Salcburku 0:1. Bulharský celek nastoupí ve 3. kole v Plzni, do Salcburku v prosinci zamíří Sparta.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2
Benfica
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3
Leverkusen
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|4
OFI FC
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|5
Lyon
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Olympiacos
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Salcburk
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|8
Omonia Nikósie
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
Sunderland
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|10
Hapoel Be'er Sheva
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|11
Záhřeb
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|12
Rennais
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|13
Sturm Graz
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|14
Besiktas Istanbul
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Bournemouth
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Celtic
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|17
Crystal Palace
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|18
Ferencváros
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|19
Juventus
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|20
Lech Poznań
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|21
Lillestrøm
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|22
Marseille
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|23
Nijmegen
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|24
Plzeň
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|25
Real Sociedad
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|26
Saint Gilloise
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|27
Torreense
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|28
Jagiellonia
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|29
Anderlecht
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|30
AZ Alkmaar
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|31
Celta Vigo
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|32
Levski
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|33
AC Milán
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|34
Celje
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|35
Hoffenheim
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|36
FC Ararat-Armenia
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
- Osmifinále
- Play-off