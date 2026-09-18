ZNÁMKY Plzně: Komický Spáčil, Souaré shořel, Hrošovský nestíhal. Jediný nadstandardní výkon
Další bídné představení Plzně. Do Evropské ligy vstoupila ostudnou porážkou 0:3 proti Unionu Saint-Gilloise a to byl výsledek ještě mírný. Florian Wiegele jako jediný podal nadstandardní výkon a lapil tři gólové střely, naopak obrana Viktorie vůbec nestíhala. Jak výkony jednotlivých hráčů viděly deník Sport a web iSport? Projděte si hodnocení v jejich tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Juventus
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|2
Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|4
Besiktas Istanbul
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5
Saint Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|6
Ferencváros
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Benfica
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Leverkusen
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9
OFI FC
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Bournemouth
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|11
Lyon
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|12
Torreense
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Olympiacos
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14
Salcburk
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Omonia Nikósie
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
Sunderland
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
Hapoel Be'er Sheva
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|18
Záhřeb
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|19
Rennais
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|20
Sturm Graz
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|21
Jagiellonia
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|22
Anderlecht
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|23
Lillestrøm
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|24
Real Sociedad
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|25
AZ Alkmaar
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|26
Celta Vigo
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|27
Levski
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Celtic
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|29
AC Milán
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|30
Celje
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|31
Hoffenheim
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Marseille
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
FC Ararat-Armenia
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|34
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|35
Lech Poznań
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|36
Nijmegen
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off