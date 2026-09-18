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Kováč: Máme daleko víc problémů, než jsem čekal. Na Slavii musím vybrat hráče k použití

Naštvaný kouč Plzně Radoslav Kováč
Naštvaný kouč Plzně Radoslav KováčZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Hráči Plzně po zápase
Radoslav Kováč
Hráči Plzně po zápase
Kapitán Royalu Rob Schoofs stahuje k zemi kapitána Plzně Patrika Hrošovského
Fotbalisté plzeňské Viktorie
Ondřej Kričfaluši
Zklamaní hráči Plzně po třetím gólu
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Jonáš Bartoš
Evropská liga
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Takhle špatná Plzeň v Evropě dlouho nebyla. Ve srovnání se šlapajícím St. Gilloise byl rozdíl markantní, čtvrteční duel mohl dopadnout ještě vyšším skóre. Porážku 0:3 kousal Radoslav Kováč těžko, byť se smířlivým pohledem. „Ztráceli jsme ve všem,“ uznal západočeský kouč po prvním neúspěšném vystoupení v hlavní fázi Evropské ligy.

Jak strávit takovou porážku?
„A to ještě mohla být vyšší… Na rovinu chci říct, že dneska nás přehrál mančaft, který byl ve všem lepší. Vypíchnu jejich intenzitu. Také kvalita soupeře, vypadali opravdu výborně. Hodně nás presovali, měli jsme obrovské problémy v předfinální fázi, kde jsme to chtěli hrát daleko víc za ně. Dostali jsme góly, které jsou laciné. Porazil nás tým, co měl vysokou kvalitu. Ztráceli jsme ve všem.“

Čím chcete probrat tým, aby hráči zvedli hlavy?
„Musíme v první řadě vybrat hráče na neděli, kteří jsou k použití do intenzivního zápasu. Na Slavii nás čeká něco podobného jako dnes. Tým je teď v takovém stavu, že budeme rádi, když to nějak složíme.“

Na Slavii to musíme přežít

Je problém v sebevědomí, nebo potřebujete víc tréninku, abyste do týmu dostal potřebné návyky?
„Máme daleko víc problémů, než jsem očekával. Po prvním zápase (výhra nad CZ Bělehrad 5:1) jsem si myslel, že jsme zpátky, ale nenavázali jsme na to. Má to jasné definice, proč se tohle s týmem děje. Musíme být silní a zvládnout to, v neděli to přežít a pokusit se na Slavii zabodovat, i když to bude po dnešním zápase složité. Musíme se zmobilizovat, zregenerovat, odpočinout a jet na Slavii tak, abychom tam uspěli.“

Trápí vás nejvíc chyby v obraně?
„Absolutně souhlasím. První i druhý gól byl z kategorie, která je až k neuvěření. Naší prací je tohle zastavit. Vybrat do dalšího zápasu hráče, co jsou schopni to zvládnout. Belgický tým je v jiném rozpoložení než my, to bylo vidět. Nejvíc mě mrzí intenzita hry, u soupeře byla diametrálně rozdílná.“

O koho se teď opřít?
„Jednoznačně o zkušené hráče. Je tady Paťa (Hrošovský), skvělý hráč i kluk. Škoda, že další styční hráči nejsou zdraví (Vydra, Jemelka). Ti, co přišli do týmu na poslední chvíli, zase nejsou v takovém rozpoložení, aby tomu okamžitě pomohli. Kluci se snaží, ale všude jsme o krok, dva, tři pozadu. Kvalita soupeře k tomu byla tak veliká, že to dopadlo takhle.“

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Přijdou na Slavii další změny v sestavě?
„Na Slavii musíme hlavně se zdravými hráči, potřebujeme běžeckou kvalitu. Slavia nás bude nutit do intenzity a vysokých sprintů. Zdravotní stav u některých hráčů není na úrovni, aby zvládli tři zápasy za osm dní. Pokud někteří nejsou ve stálém tréninkovém procesu, je to pak na nich vidět.“

Mají hráči špatné návyky při bránění?
„Jsme v některých situacích dva na jedna u soupeře, ale některé věci neodcouváme nebo nedorazíme. Je to laciné, potkávám se s tím poprvé v kariéře. Potřebujeme hrát ve vyšší intenzitě, dostupování a agresivita momentálně není dobrá. Práce je hodně, ale věříme, že to dáme do kupy a zlepšíme se. Tohle nevypadá vůbec hezky.“

Proč nastoupil Spáčil místo Dweha?
„Karla jsme použili, protože jsme hledali do trojky stopera s dobrou levou nohou. Sampsonovi jsme chtěli ulevit. Zase pojede na nároďák, potřebovali jsme rozložit síly. Druhý poločas odehrál velmi dobře, Karlovi to bohužel nevyšlo. První gól špatně odcouval, jeho rozhodování nebylo dobré. Ale je to otázka celého týmu, tlaku na soupeře nahoře. Ve druhém poločase byl výkon pozitivnější. Třeba Pirgič odehrál těžký zápas, nechal tam všechno i ve chvíli, kdy už nemohl. Gába (Adam Gabriel) když tam jde, energie je od něho vysoká.“

KonecLIVE
03

#TýmZVRPSkóreB
1Juventus11005:03
2Crystal Palace11004:03
3Sparta11004:13
4Besiktas Istanbul11004:13
5Saint Gilloise11003:03
6Ferencváros11003:13
7Benfica11002:03
8Leverkusen11002:03
9OFI FC11002:03
10Bournemouth11002:13
11Lyon11002:13
12Torreense11002:13
13Olympiacos11002:13
14Salcburk11001:03
15Omonia Nikósie11001:03
16Sunderland11001:03
17Hapoel Be'er Sheva 10100:01
18Záhřeb10100:01
19Rennais10100:01
20Sturm Graz10100:01
21Jagiellonia10011:20
22Anderlecht10011:20
23Lillestrøm10011:20
24Real Sociedad10011:20
25AZ Alkmaar10010:10
26Celta Vigo10010:10
27Levski10010:10
28Celtic10011:30
29AC Milán10010:20
30Celje10010:20
31Hoffenheim10010:20
32Marseille10011:40
33FC Ararat-Armenia10011:40
34Plzeň10010:30
35Lech Poznań10010:40
36Nijmegen10010:50
  • Osmifinále
  • Play-off

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