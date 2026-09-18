Otřesně slabá Plzeň! Průměrná a laxně bránící... V Belgii nemají pro Viktorii žádné uznání
- Belgický tisk po výhře Unionu Saint-Gilloise 3:0 ostře zkritizoval výkon Plzně v úvodním zápase Evropské ligy.
- Deník De Standaard i další média zdůraznila, že belgický vicemistr dominoval i bez pěti klíčových hráčů základní sestavy.
- Novináři označili plzeňskou Viktorii za otřesně slabý, průměrný a laxně bránící tým, který prohrál zcela zaslouženě.
Belgický tisk chválí výkon fotbalistů Unionu Saint-Gilloise, kteří do Evropské ligy „vtrhli“ výhrou 3:0 v Plzni. Média se shodují, že ačkoliv byl tým úřadujícího belgického vicemistra a vítěze domácího poháru oslaben absencí řady klíčových hráčů, ve Štruncových sadech dominoval i díky výkonu „otřesně slabé“, „průměrné“ a laxně bránící Viktorie.
Deníky v úvodu svých komentářů připomínají, že hosté měli snadnější roli s ohledem na slabý výkon Západočechů. „Union vtrhl do Evropské ligy po drtivém vítězství 3:0 nad Viktorií Plzeň. Navzdory dlouhému seznamu absencí měl vynikající start do ligové fáze. Proti, uznáváme, otřesně slabé Plzni dominoval a zaslouženě vyhrál,“ uvedl De Standaard.
„Union Saint-Gilloise si rychle poradil s Viktorií a perfektně zahájil Evropskou ligu. Přestože mu chybělo pět klíčových hráčů, s velmi slabou Plzní neměl problém. Mofokeng, Biondic a Kričfaluši se stali třemi střelci večera,“ napsal La libre Belgique.
Plzeňští prohloubili svoji výsledkovou krizi. Nepomohlo jim, že soupeř postrádal spoustu hráčů. „Ross Sykes, Kamiel van de Perre, Raul Florucz, Adem Zorgane a Kevin Mac Allister, ti všichni chyběli. Jen pro představu, bez kolika veteránů se trenér David Hubert musel obejít: přesně před rokem v úvodním zápase Ligy mistrů v Eindhovenu nastoupila úplně jiná základní sestava, nikdo z ní v Plzni nenastoupil,“ srovnal De Standaard.
Plzeň? Průměrný soupeř
„Je však stále pozoruhodné sledovat, jak malý dopad má ztráta veškeré individuální kvality na úroveň unionistů. Ačkoliv Hubert musel kvůli mnoha absencím nasadit nebývalou základní jedenáctku, Union začal zápas agresivně. Díky tomu se hosté konečně prosadili ve své čtvrté velké šanci. I průměrná a laxně bránící Plzeň dokázala občas zahrozit,“ dodal deník.
„Navzdory třem trestům (Van de Perre, Raul a Zorgane), dvěma zraněním (Mac Allister a Sykes) a nezvyklé základní jedenáctce Union v úvodních fázích zápasu dominoval. Mofokeng udeřil, zrovna když se Plzeň poprvé v zápase odvážila na polovinu Unionu. Domácí se po přestávce pokusili o trochu intenzity, ale jejich návrat byl krátký. Posledních 30 minut pak bylo jen formalitou a Hubert si dokonce mohl dovolit střídat a dát šanci širšímu kádru,“ napsal La libre Belgique.
Pro Plzeň nemají v Belgii žádné uznání. „Ačkoliv byli Češi, upřímně řečeno, velmi průměrným soupeřem, bylo působivé, co Union za daných okolností na hřišti předvedl,“ uvedl De Standaard.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Juventus
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|2
Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|4
Besiktas Istanbul
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5
Saint Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|6
Ferencváros
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Benfica
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Leverkusen
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9
OFI FC
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Bournemouth
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|11
Lyon
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|12
Torreense
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Olympiacos
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14
Salcburk
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Omonia Nikósie
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
Sunderland
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
Hapoel Be'er Sheva
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|18
Záhřeb
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|19
Rennais
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|20
Sturm Graz
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|21
Jagiellonia
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|22
Anderlecht
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|23
Lillestrøm
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|24
Real Sociedad
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|25
AZ Alkmaar
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|26
Celta Vigo
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|27
Levski
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Celtic
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|29
AC Milán
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|30
Celje
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|31
Hoffenheim
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Marseille
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
FC Ararat-Armenia
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|34
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|35
Lech Poznań
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|36
Nijmegen
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off