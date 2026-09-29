Dvacet let od nejslavnější výhry Boleslavi: hvězdy Marseille to neunesly, Ribéry plakal
- Mladá Boleslav před dvaceti lety v odvetě 1. kola Poháru UEFA vyřadila favoritní Olympique Marseille po vítězství 4:2.
Český klub otočil nepříznivý stav 1:2 třemi góly v závěru, rozhodující trefu přidal v nastavení Tomáš Sedláček.
Zaskočení hráči Marseille neunesli nečekané vyřazení a po utkání si s domácím týmem odmítli vyměnit dresy.
Na tenhle magický večer v Mladé Boleslavi vzpomínají už dvacet let. Od té doby se k něčemu podobnému ani nepřiblížili, přestože skalp Betisu Sevilla (2:1) před dvěma lety v ligové fázi Konferenční ligy je také v klubové kronice zapsán hodně vysoko. Ale složit hvězdný Olympique Marseille s Franckem Ribérym nebo Samirem Nasrim, jako se to stalo 28. října 2006, nemá obdoby.
Po slabých 90. letech, kdy se mladoboleslavský fotbal plácal dokonce v divizi, se ho ujala slavná automobilka Škoda , čímž započala cesta vzhůru. Se začátkem nového milénia patřil už ke špičce druhé ligy a v ročníku 2003-2004 postoupil mezi elitu.
A zatímco v nováčkovské sezoně se Mladá Boleslav jen taktak zachránila 14. místem, o rok později skončila druhá a kvalifikovala se do 2. předkola Ligy mistrů! V něm dokonce vyřadila norskou Vålerengu Oslo, následně v play off o Champions League už přišla stopka od Galatasaraye Istanbul (2:5, 1:1).
Naprostá špička franouzské Ligue 1
Mladá Boleslav klesla do 1. kola Poháru UEFA. K posunu do základní skupiny potřebovala vyřadit Olympique Marseille. Tehdejší naprostou špičku francouzské Ligue 1, za kterou váleli Franck Ribéry, Samir Nasri, Lorik Cana, Mamadou Niang. V podstatě šlo snad o ještě těžšího protivníka než předtím v podobě Galatasaraye.
Po úvodní porážce 0:1 venku Středočeši v odvetě prohrávali 1:2, Ribéry v klidu střídal s tím, že se už nemůže nic stát. Přesto třemi góly v poslední dvacetiminutovce (dvakrát pálil Radim Holub), český outsider otočil zdánlivě nemožnou misi k postupu. V nastavení o něm rozhodl gólem na 4:2 Tomáš Sedláček z dorážky, ačkoli už předcházející hlavička Jana Rajnocha podle televizních záběrů byla prokazatelně za brankovou čárou.
Přestože Boleslav postoupila do hlavní fáze Poháru UEFA i za rok poté, co vyřadila Palermo, právě skalp Marseille je považován za největší v historii. Francouzi potupu od týmu, o němž do té doby možná nikdy neslyšeli, neunesli a s domácími si ani nechtěli vyměnit dresy, Ribéry dokonce po zápase plakal. Podobné fiasko paradoxně Marseille zažilo v roce 2015, když na Stade Vélodrome prohrálo s Libercem 0:1, rozhodl Vladimír Coufal, který měl ještě dlouho před životními angažmá ve Slavii, West Hamu a Hoffenheimu.
Slavná výhra stále rezonuje
Ale zpět do Mladé Boleslavi. Po dvaceti letech slavná výhra v hlavách tehdejších hrdinů stále rezonuje. Také si lze všimnout, jak se od té doby změnilo rozložení sil v nejvyšší soutěži. „Pro mě, když jsem ve třiadvaceti letech patřil k mladším hráčům, šlo jednoznačně o skvělou zkušenost pod vedením trenéra Dušana Uhrina mladšího. Ligu tehdy vyhrál Liberec a v pořadí druhá Mladá Boleslav vyznívá ve srovnání se současností opravdu nevídaným způsobem. Až za touto dvojicí skončila Slavia a čtvrté byly Teplice,“ zapátral v paměti Lukáš Vaculík, dnes šéf Vysočiny Jihlava.
„V kádru byla spousta, do té doby, neznámých kluků, ale do kupy to dali tahouni jako v životní formě hrající Marek Kulič, Luboš Pecka, Marek Matějovský, Radim Holub, Honza Rajnoch a další. Kulič pak šel do Sparty, Matějovský do anglického Readingu, Pecka do Německa atd. Naopak Holub už měl za sebou angažmá ve Spartě,“ pokračoval ve vzpomínkách Vaculík.
U všeho byl brankář Miroslav Miller, který s přestávkami chytal v Boleslavi patnáct let. Kromě Marseille následně ve skupině vychytal Paris Saint-Germain (0:0), v roce 2011 byl rovněž u vítězství v domácím poháru. „Zážitků je spousta. Myslím, že jsem zažil nejúspěšnější období v historii mladoboleslavského fotbalu. Ohlížet se mohu jen v dobrém. Vážím si toho, že jsem byl u postupu Mladé Boleslavi do ligy i u předních umístění v tabulce a také při startech v evropských pohárech,“ zasnil se. Aktuálně trénuje gólmany v Bohemians.