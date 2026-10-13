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Expert o soupeři Sparty, který hrál loni až druhou ligu. Varuje před klíčovým hráčem

Sparta ve čtvrtek vyzve na Letné norský Lilleström
Sparta ve čtvrtek vyzve na Letné norský LilleströmZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Pavel Šťastný
Evropská liga
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V minulé sezoně hrál až druhou ligu. Lilleström, jeho trenér je otcem hvězdného záložníka Arsenalu, se dostal do hlavní fáze Evropské ligy díky triumfu v domácím poháru. Ve čtvrtek večer se představí na hřišti pražské Sparty, mezi největší hrozby patří angolský ofenzivní hráč Félix Vá. „Je neskutečně silný v soubojích jeden na jednoho,“ upozorňuje trenér Petr Ruman v tradiční analýze pro deník Sport a web iSport.

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O herním stylu

„Drží se formace 4-3-3. Základním principem je aktivní napadání soupeře a maximální tlak na hráče s míčem. Po ztrátě následuje rychlý impulz k represinku, jehož cílem je okamžitě narušit protivníkovu rozehrávku. Když se obránci dostanou pod tlak, bez váhání odkopávají propadnuté balony, aby co nejvíc snížili riziko ztráty v nebezpečném prostoru. Při výstavbě hry drží stabilní strukturu s omezeným množstvím rotací a pozičních výměn.“

Při postupném útoku vychází ze struktury 4-3-3, která je poměrně statická. Minimum pozičních rotací snižuje efektivitu ofenzivních kombinací.Při postupném útoku vychází ze struktury 4-3-3, která je poměrně statická. Minimum pozičních rotací snižuje efektivitu ofenzivních kombinací.

O hře proti míči

„Snaží se co nejdřív zabránit kontrolované výstavbě hry. Při vysokém napadání útočník vystupuje na jednoho ze stoperů a při přihrávce na stranu hřiště se krajní obránce vysune až k hráči s míčem. V případě, že soupeř nakopne dlouhý míč, norský celek hraje velmi jednoduše a bez zbytečného rizika. Pokusí se první míč odvrátit do bezpečí. Klíčová je pak kvalita v osobních soubojích a organizace při sběru druhých balonů.“

Při odkopu od gólmana přechází do vysokého presinku. Cílem je donutit soupeře k dlouhému nákopu a následně ho odvrátit do autu.Při odkopu od gólmana přechází do vysokého presinku. Cílem je donutit soupeře k dlouhému nákopu a následně ho odvrátit do autu.

O hře s míčem

„Při výstavbě hry kombinuje i přes gólmana, ale pod intenzivním tlakem soupeře se objevují technické chyby a nepřesnosti. V přechodové fázi mužstvo hledá především jednoduchá a rychlá řešení. Nebojí se využít ani dlouhých nákopů na útočníka, po čemž je důležité získat druhý balon. Když se hráči dostanou s míčem do krajních prostorů ve finální třetině, často následuje centr do pokutového území.“

O možnostech pro Spartu

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