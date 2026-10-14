Plzeň odletěla do Budapešti. Vrací se kapitán Vydra, klub nechal doma Adua
Plzeňská výprava zamířila ve středu dopoledne do Budapešti, kde se ve čtvrtek utká ve druhém utkání základní fáze Evropské ligy s Ferencvárosem. Na duel proti velmi dobře známému soupeři už mají trenéři k dispozici kapitána Matěje Vydru, který se dal dohromady po operačním zákroku kolene. S týmem jsou i brankář Florian Wiegele a obránce Merchas Doski. Ve výpravě naopak z nespecifikovaných důvodů schází útočník Prince Adu.
Viktoria má před výjezdem do Budapešti jasný plán - navázat na povedený výsledek s Mladou Boleslaví (3:0) a nastartovat sezonu, kterou začala bolavými ligovými ztrátami. „Chceme ukázat, že nám reprezentační pauza pomohla a odehrajeme tam dobrý zápas. Doma nám první utkání v Evropské lize (prohra 0:3 s Royale Union) vůbec nevyšlo, chceme ukázat, že jsme schopni v Evropě doručit výsledek a hlavně přivézt body,“ sdělil novinářům před odletem na Letišti Václava Havla v Ruzyni asistent trenéra David Mikula.
Plzni se postupně uzdravují dlouhodobí marodi. K dispozici už je kapitán Matěj Vydra, jenž musel na konci srpna na operační zákrok s kolenem. „Už odjíždí s námi, to je ta nejpozitivnější zpráva. Po zákroku se relativně rychle vrací. Je to další kluk, co nám může pomoct,“ neskrýval radost Mikula.
Záhadná absence Adua
Ve výpravě do Maďarska figuruje i brankář Florian Wiegele, který vynechal s Boleslaví vůbec první utkání v sezoně, když ho skolila viróza. Připravený je rovněž obránce Merchas Doski, který v sobotu odstoupil na poslední chvíli při rozcvičce a do základu musel narychlo Tobiáš Pališčák.
Pozitivní zprávou je, že se po téměř roční pauze do zápasu zřejmě brzy dostane i obránce Jan Paluska. Do Budapešti neodcestoval, ale v nejbližší době by měl dostat minutáž za béčko. „Jen u Džema to ještě chvíli potrvá,“ doplnil Mikula jméno zraněného Václava Jemelky.
Překvapivá je absence Prince Adua. Plzeň s sebou nevzala útočníka, který na evropské scéně dokázal pravidelně podávat nadstandardní výkony. Důvod jeho vynechání klub nespecifikoval, s mužstvem neodletěl ani čtvrtý brankář Marián Tvrdoň.
„Zvládli jsme zápas v české lize a dobře jsme se tak naladili. V naší hře byly věci, které jsme tam chtěli vidět a na kterých jsme pracovali během reprezentační přestávky. Myslím si, že to bude vypadat jinak než při prvním domácím zápase v Evropské lize. Určitě si jedeme pro výhru,“ vyhlásil obránce Adam Gabriel.