Brunes před Lilleströmem bavil. Pak popsal těžké období: Tlak cítím, ale myslím na jinou věc
Dorazil jako věhlasná posila, má pověst zabijáka. Za poslední dvě sezony v polské lize nastřílel čtyřicet gólů. Přesto ve Spartě se netrefil už jedenáct soutěžních zápasů, přesně dva a půl měsíce. „Není to snadné,“ přiznal útočník Jonatan Brunes. Ve čtvrtek večer ho čeká utkání Evropské ligy proti Lilleströmu (18.45), tedy týmu, za který v minulosti hrál.
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Na letenském stadionu nastoupí proti starým známým. Jonatan Brunes, norský útočník, dokonce dostal zprávu od bývalého spoluhráče, útočník Thomas Olsen ho pozval na odpolední trénink. „Jsme pořád v kontaktu,“ přikývnul.
V Lilleströmu, který v minulé sezoně hrál až druhou ligu, působil mezi lety 2020 až 2022. Za áčko zaznamenal čtyřiadvacet soutěžních zápasů, v nich vstřelil tři góly. „Bylo to fajn období, ale moc jsem toho neodehrál,“ zmínil Brunes. „Byl jsem docela mladý, sbíral jsem spíš zkušenosti od ostřílenějších hráčů,“ pokračoval.
Přes Belgii a Polsko se dostal až do Česka, konkrétně do Sparty. „Mluvil jsem o ní zhruba před týdnem. Říkal jsem rodině a svým nejbližším, že i když jsem dlouho neskóroval, jsem tu moc spokojený,“ pochvaloval si Brunes.
Praha mu přirostla k srdci
Víc se rozpovídal i o životě v Praze. „Užívám si to. Město mi přirostlo k srdci a rád bych zůstal co nejdéle. Je tady spousta kaváren a restaurací. Moje rodina a kamarádi mě rádi navštěvují, jezdí sem častěji než do Polska,“ poznamenal. Tím rozesmál celý mediální sál.
Ani byste na něm nepoznali, v jak náročném období se v posledních týdnech ocitl. Šestadvacetiletý hráč na tiskové konferenci vtipkoval. Na přítomné novináře, mezi nimiž byli také zástupci z Norska, reagoval s nadhledem. „Jo, góly si šetřím už jedenáct zápasů, teď přijdou všechny najednou,“ vypálil s úsměvem.
Přesto pochopitelně nastaly chvíle, kdy zvážněl. „Tlak cítím, to je jasné. Ale nevadí mi. Myslím na jinou věc, abych splatil důvěru, kterou do mě Sparta vkládá. Klub, trenér, spoluhráči, fanoušci,“ zdůraznil v jedné ze svých odpovědí.
Dlouhé čekání na gól
V pražském klubu, který ho koupil za víc než sto dvacet milionů korun, čeká na soutěžní zásah už hrozivých 920 minut. „Není to samozřejmě jednoduché období, chci dávat góly, proto jsem tady,“ podotkl Brunes.
Měla mu pomoct také reprezentační pauza, během níž odcestoval domů do Norska. Na sociálních sítích se pochlubil nejméně se dvěma úlovky. „Bylo fajn na chvíli vypnout, zajet si na chatu a zarybařit si. Bylo to dopředu plánované,“ líčil.
Přesto změna zatím nepřišla. Po přestupu na Letnou se trefil akorát na konci července v ligovém utkání proti Zlínu (3:1). V nedávné přípravě proti druholigové Jihlavě (5:3) dal dva góly, v neděli proti Pardubicím (2:0) měl další šanci na skórování, když zaznamenal devět střel.
Změnit chce hlavně pohyb
„Jde o drobné detaily, které můžu změnit. Týkají se hlavně pohybu. V posledním zápase byl už dobrý, jenže tomu chybělo zase lepší zakončení. Doufám, že zítra to už všechno vyjde,“ vyprávěl bratranec Erlinga Haalanda, kanonýra Manchesteru City.
Teď může Spartě pomoct k další výhře v Evropské lize, která by ji přiblížila k postupu do další fáze soutěže. „Ano, to je pro nás důležité,“ uzavřel kouč Brian Priske, který má k dispozici uzdraveného křídelníka Josimara Alcócera nebo obránce Jaroslava Zeleného.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Juventus
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|2
Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|4
Besiktas Istanbul
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5
Saint Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|6
Ferencváros
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Benfica
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Leverkusen
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9
OFI FC
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Bournemouth
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|11
Lyon
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|12
Torreense
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Olympiacos
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14
Salcburk
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Omonia Nikósie
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
Sunderland
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
Hapoel Be'er Sheva
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|18
Záhřeb
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|19
Rennais
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|20
Sturm Graz
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|21
Jagiellonia
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|22
Anderlecht
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|23
Lillestrøm
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|24
Real Sociedad
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|25
AZ Alkmaar
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|26
Celta Vigo
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|27
Levski
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Celtic
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|29
AC Milán
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|30
Celje
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|31
Hoffenheim
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Marseille
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
FC Ararat-Armenia
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|34
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|35
Lech Poznań
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|36
Nijmegen
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off