Záhada Plzně s Aduem, podrží Kováč nové tváře? Sparťanská stopa u soupeře
PŘÍMO Z BUDAPEŠTI | Žádného soupeře nepotkává Plzeň na mezinárodní scéně častěji. Během necelého roku a půl půjde Viktoria do souboje s Ferencvárosem už počtvrté. Před rokem v září remizovala v Maďarsku 1:1, o výhru přišla posledním nákopem v nastavení. Pod Radoslavem Kováčem už může ve čtvrtek večer počítat na Evropskou ligu s kapitánem Matějem Vydrou, naopak nečekaná je absence útočníka Prince Adua. V čem se měl ghanský reprezentant provinit?
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Přesně 25. září minulého roku hrála Plzeň utkání Evropské ligy v Budapešti naposledy. Proti Ferencvárosi ji ještě vedl Miroslav Koubek, více jak poločas hrála proti deseti a dlouho vedla 1:0. O tříbodový zisk přišla v nastavení posledním nákopem zápasu, tehdy se ukazovala křehkost západočeského kolektivu. „Asi se máme rádi,“ culil se trenér Radoslav Kováč den před výkopem na tiskové konferenci, že proti stejnému soupeři půjde Viktoria v Evropě během roku a půl už počtvrté.
V brance tehdy stál Martin Jedlička, v obraně fungovali Jan Paluska a Václav Jemelka, na hrotu operoval Rafiu Durosinmi, autor jediné plzeňské trefy. Specialista na zápasy s Ferencvárosem – ve dvou ze tří posledních zápasů skóroval, teď už dává branky za belgický Genk.
Kováč už může počítat s Vydrou
Ani jeden ze zmíněných hráčů ve čtvrtek v moderní Groupama Areně proti maďarskému soupeři nenastoupí – Durosinmi s gólmanem Jedličkou jsou pryč, obránci se teprve zotavují z dlouhých zranění. Plzeň v ročním mezidobí vystřídala dva další trenéry – po Miroslavu Koubkovi přišel Martin Hyský, jehož na konci léta vystřídal Kováč.
Plzeňský kouč už může počítat s uzdraveným kapitánem Matějem Vydrou. Po operačním zákroku kolene už od reprezentační přestávky trénuje s týmem a v Budapešti by se mohl dočkat prvních zápasových minut. K dispozici jsou i Merchas Doski a Florian Wiegele, kteří nehráli v sobotu proti Mladé Boleslavi.
„Matěj je pro nás velmi důležitý. Je to náš kapitán, jsme moc rádi, že mohl s námi cestovat. Už jeho přítomnost je pro tým velmi důležitá. Tolik tréninků s týmem ještě neměl, tvrdě pracoval individuálně. Záleží, jak to bude při zápase vypadat, zda už ho použijeme do zápasu, nebo až do toho příštího. Ale na deset, dvacet minut je připravený hrát,“ prozradil Kováč.
Adu není v nominaci
Pozitivní zprávy jdou také kolem Palusky – mladý obránce se dlouhé roční pauze nejspíš brzy dočká zápasových minut. V Budapešti s týmem ještě není, rozehrávat by se měl už o víkendu za béčko. Na marodce tak zbývá pouze zkušený Jemelka, jehož zdravotní pauza se táhne prakticky od února, kdy začaly jeho problémy s kolenem.
Nečekaná je absence Prince Adua, jehož Plzeň nevzala do výpravy směr Budapešť. „Není v nominaci, jde o rozhodnutí trenéra. Nechci to dál rozebírat, takže jen takhle v krátkosti,“ odpověděl Kováč na dotaz Sportu.
Podle informací redakce nemá jít o zranění, v Plzni už delší dobu nejsou spokojeni s přístupem ghanského útočníka. V mnohém rozdílového, ale v tréninku komplikovanějšího. Má jít o událost po sobotním ligovém zápase, který Adu proseděl na lavičce. Ghanský forvard měl místo doběhávání s ostatními náhradníky odejít dřív do šatny a vedení klubu s ním došla trpělivost.
Za Ferencváros nastupuje bývalá opora Sparty
Viktoria chce v Budapešti jednoznačně napravit úvodní zápas hlavní fáze proti St. Gilloise. Doma prohrála jasně 0:3 a to ještě velmi dobře zachytal Wiegele.
Kováč se proti dobře známému soupeři nejspíš spolehne na hráče, kteří v sobotu zvítězili v lize proti Boleslavi 3:0. Do sestavy se dostávají nové, mladé tváře. V útoku střílí branky Christophe Kabongo, o víkendu se poprvé v lize trefil Stefan Pirgič. V základu dostal šanci osmnáctiletý Jiří Panoš, velmi slušně zachytal Dominik Ťapaj. V obraně si buduje pozici Filip Prebsl, zajímavým hráčem bude další teenager Tobiáš Pališčák.
Na domácí straně nastoupí pro české fotbalové prostředí dvě známé tváře. Na kraji hřiště pravidelně nastupuje explzeňský Cadu, do čtyř zápasů zasáhl Veljko Birmančevič, dřívější opora Sparty. „Birmančeviče známe velmi dobře ze Sparty. Je to tahový křídelník, rychlý za obranu, velmi dobrá běžecká kontura. Příležitostí tady tolik nedostává, uvidíme, jak to bude zítra,“ popsal Kováč. „Cadu má vynikající ofenzivní schopnosti, velmi dobře cítí prostor. Spousty centrů, proběhů, je to chytrý hráč, dokáže udělat rozdíl. Snad jsme se na ně dobře připravili. Cadu nastoupí na sto procent, v základu je pravidelně.“