Kováčovi tleskali za maďarštinu. Máme se rádi, smál se. Chystá drobné změny
PŘÍMO Z MAĎARSKA | Na začátku tréninku si s chutí přihrával s asistentem Markem Bakošem, pozitivní energii přenáší na celý tým. Radoslav Kováč bude chtít v Budapešti navázat na sobotní výhru s Mladou Boleslaví a získat s Plzní proti Ferencvárosi první body do tabulky hlavní fáze Evropské ligy. „Malé změny v sestavě určitě budou,“ řekl kouč den před výkopem.
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Překladatelka z češtiny do maďarštiny měla během tiskové konference hodně práce, aby správně tlumočila domácím novinářům myšlenky plzeňského trenéra. Radoslav Kováč jí občas pomáhal rozklíčovat některá jména, která zaznívala při dotazech novinářů. Pletli se třeba Cadu a Adu… „Holnap találkozunk,“ v překladu „Vidíme se zítra,“ rozloučil se trenér Viktorie pozdravem v maďarštině, který si nechal napsat na papírek od tlumočnice. Od místních novinářů se dočkal vřelého potlesku.
Ctíte pravidlo, že vítězná sestava se nemění?
„Jsme u týmu dva měsíce, je pravda, že jsme hledali ideální sestavu. Zkoušeli jsme spousty věcí, abychom našli potřebné součinnosti a automatismy. Uvidíme zítra, samozřejmě nebudu prozrazovat, jaká sestava vyběhne zítra od devíti. Ta vítězná se asi nemění úplně často, ale malé změny tam určitě budou. Nechte se překvapit. Věřím, že sestava bude živá, konkurenceschopná a prostě dobrá.“
Co pro tým znamená přítomnost kapitána Matěje Vydry?
„Je to náš kapitán, jsme moc rádi, že s námi mohl cestovat. Už jeho přítomnost je pro tým velmi důležitá. Tolik tréninků s týmem ještě neměl, tvrdě pracoval individuálně. Záleží, jako to bude při zápase vypadat, zda už ho použijeme do zápasu, nebo až do toho příštího. Ale na deset, dvacet minut je připravený hrát.“
Chystáte se speciálně na Cadua a Birmančeviče?
„Birmančeviče známe velmi dobře ze Sparty. Je to tahový, křídelník,, rychlý za obranu, velmi dobrá běžecká kontura. Příležitostí tady tolik nedostává, uvidíme, jak to bude zítra. Cadu má vynikající ofenzivní schopnosti, velmi dobře cítí prostor. Spousty centrů, proběhů, je to chytrý hráč, dokáže udělat rozdíl. Snad jsme se na ně dobře připravili. Cadu nastoupí na sto procent, v základu je pravidelně.“
Proč s vámi do Budapešti neodletěl Prince Adu?
„Není v nominaci, jde o rozhodnutí trenéra. Nechci to dál rozebírat, takže jen takhle v krátkosti. Soustředíme se teď na další zápas.“
Co vás čeká za soupeře?
„Máme se navzájem rádi (smích). Jde o kvalitní tým. Byl jsem až nadšený z jejich zápasu na Celtiku, zvládli tam těžký zápas, jsou velmi dobře organizovaní. Zítra to bude asi malinko jiné, ale to je jenom taková moje úvaha, domněnka. Mají velmi dobrý přechod do útoku, křídelník. Čeká nás i výborná atmosféra na stadionu a na zápas se hodně těšíme.“
Máte radost, že se v zápasech brzy objeví Jan Paluska?
„Jsme velmi rád, že už je v tréninkovém procesu, o víkendu by měl hrát určitou minutáž za B tým. Doba absence byla dlouhá. Vidíme ho jako moderního hráče, rychlostně vybaveného s velmi dobrým viděním hry. Jsme rádi, že se připojuje k nám a možná tři týdny už je v procesu. Nejdůležitější je, že nemá žádné bolesti, to je i pro něho dobře. Trápil se tím, ale teď konečně může trénovat na sto procent.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Juventus
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|2
Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|4
Besiktas Istanbul
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5
Saint Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|6
Ferencváros
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Benfica
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Leverkusen
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9
OFI FC
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Bournemouth
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|11
Lyon
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|12
Torreense
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Olympiacos
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14
Salcburk
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Omonia Nikósie
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
Sunderland
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
Hapoel Be'er Sheva
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|18
Záhřeb
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|19
Rennais
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|20
Sturm Graz
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|21
Jagiellonia
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|22
Anderlecht
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|23
Lillestrøm
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|24
Real Sociedad
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|25
AZ Alkmaar
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|26
Celta Vigo
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|27
Levski
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Celtic
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|29
AC Milán
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|30
Celje
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|31
Hoffenheim
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Marseille
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
FC Ararat-Armenia
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|34
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|35
Lech Poznań
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|36
Nijmegen
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off