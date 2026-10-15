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ONLINE: Ferencváros - Plzeň. Maďaři doma na české kluby umí, potvrdí to s Viktorií?

Spoluhráči gratulují Christophu Kabongovi k brance
Spoluhráči gratulují Christophu Kabongovi k branceZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
iSport.cz, ČTK
Evropská liga
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Fotbalisté Plzně se ve 2. kole Evropské ligy pokusí získat první body po úvodní porážce 0:3 s Unionem Saint-Gilloise. S Ferencvárosem se v pohárech utkají třetí sezonu po sobě. Maďarský tým v dosavadních sedmi domácích zápasech s českými celky neprohrál. Potvrdí to i dnes? Utkání má výkop ve 21:00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

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#TýmZVRPSkóreB
1Juventus11005:03
2Crystal Palace11004:03
3Sparta11004:13
4Besiktas Istanbul11004:13
5Saint Gilloise11003:03
6Ferencváros11003:13
7Benfica11002:03
8Leverkusen11002:03
9OFI FC11002:03
10Bournemouth11002:13
11Lyon11002:13
12Torreense11002:13
13Olympiacos11002:13
14Salcburk11001:03
15Omonia Nikósie11001:03
16Sunderland11001:03
17Hapoel Be'er Sheva 10100:01
18Záhřeb10100:01
19Rennais10100:01
20Sturm Graz10100:01
21Jagiellonia10011:20
22Anderlecht10011:20
23Lillestrøm10011:20
24Real Sociedad10011:20
25AZ Alkmaar10010:10
26Celta Vigo10010:10
27Levski10010:10
28Celtic10011:30
29AC Milán10010:20
30Celje10010:20
31Hoffenheim10010:20
32Marseille10011:40
33FC Ararat-Armenia10011:40
34Plzeň10010:30
35Lech Poznań10010:40
36Nijmegen10010:50
  • Osmifinále
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