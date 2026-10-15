Předplatné

Evropská liga ONLINE: V akci jsou Šulc i Schick. Hložek s Coufalem vs. Besiktas

Patrik Schick pomohl k výhře Leverkusenu v Mohuči 4:3 a je nejlepším střelcem
Patrik Schick pomohl k výhře Leverkusenu v Mohuči 4:3 a je nejlepším střelcemZdroj: TORSTEN SILZ / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / Profimedia
Adam Hložek se prosadil proti Stuttgartu
Pavel Šulc v dresu Lyonu proti Andrlechtu
Patrik Schick se proti Lipsku prosadil počtvrté v sezoně
Adam Hložek se prosadil proti Stuttgartu
Pavel Šulc v dresu Lyonu proti Andrlechtu
Patrik Schick se proti Lipsku prosadil počtvrté v sezoně
Adam Hložek se prosadil proti Stuttgartu
14
Fotogalerie
iSport.cz
Evropská liga
Začít diskusi (0)

Dnes je na programu druhé kolo Evropské ligy a v akci je kromě SpartyPlzní i několik českých fotbalistů ve službách zahraničních týmů. Bayer Leverkusen s Patrikem Schickem hraje s Lechem, Pavel Šulc oblékne dres Lyonu a půjde proti Crystal Palace. Hoffenheim s Adamem Hložkem, Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem vyzve Besiktas, kterému chybí zraněný Václav Černý. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?

Preferujte nás

Evropská liga 2026/2027

LIVE
--Tipsport1.355.538.12Detail
LIVE
--Tipsport2.773.472.52Detail
LIVE
--Tipsport4.954.691.59Detail
LIVE
--Tipsport2.33.782.89Detail
LIVE
--Tipsport2.523.752.61Detail
LIVE
--Tipsport3.573.851.99Detail
LIVE
--Tipsport1.335.688.34Detail
LIVE
--Tipsport8.945.521.33Detail
LIVE
--Tipsport1.227.1311.3Detail
LIVE
--Tipsport1.27.5612.6Detail
LIVE
--Tipsport3.613.232.18Detail
LIVE
--Tipsport1.993.753.63Detail
LIVE
--Tipsport1.953.873.7Detail
LIVE
--Tipsport1.974.083.43Detail
LIVE
--Tipsport1.415.077.21Detail
LIVE
--Tipsport2.333.533Detail
LIVE
--Tipsport1.883.774.06Detail
LIVE
2Roazhon Park, RennesTipsport1.217.0812.7Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Juventus11005:03
2Crystal Palace11004:03
3Sparta11004:13
4Besiktas Istanbul11004:13
5Saint Gilloise11003:03
6Ferencváros11003:13
7Benfica11002:03
8Leverkusen11002:03
9OFI FC11002:03
10Bournemouth11002:13
11Lyon11002:13
12Torreense11002:13
13Olympiacos11002:13
14Salcburk11001:03
15Omonia Nikósie11001:03
16Sunderland11001:03
17Hapoel Be'er Sheva 10100:01
18Záhřeb10100:01
19Rennais10100:01
20Sturm Graz10100:01
21Jagiellonia10011:20
22Anderlecht10011:20
23Lillestrøm10011:20
24Real Sociedad10011:20
25AZ Alkmaar10010:10
26Celta Vigo10010:10
27Levski10010:10
28Celtic10011:30
29AC Milán10010:20
30Celje10010:20
31Hoffenheim10010:20
32Marseille10011:40
33FC Ararat-Armenia10011:40
34Plzeň10010:30
35Lech Poznań10010:40
36Nijmegen10010:50
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů