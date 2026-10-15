Rozpaky nad bývalou hvězdou Sparty: Birmančevič v Maďarsku tápe, zlomí to proti Plzni?
PŘÍMO Z MAĎARSKA | Před dvěma lety končil titulovou sezonu Sparty jako největší hvězda ligy s úchvatnou bilancí 16 branek a jedenáct asistencí. Následující období v případě Veljka Birmanečviče (28) provází rozpaky. Srbský křídelník neuspěl na jarním hostování v Getafe a dostal se k překvapivému angažmá. Ze Sparty ho koupil Ferencváros, večerní soupeř Plzně v Evropské lize. Ani v Maďarsku zatím drahá ofenzivní hvězda nepřesvědčuje a rostou kolem něj pochyby.
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Maďarský šampion a nejsilnější klub v zemi poslal do Sparty v létě dva miliony eur, aby přivedl Veljka Birmančeviče. Srbský útočník na Letné neměl místo, po návratu z hostování ve španělském Getafe se připravoval s béčkem. Ačkoliv patřil ke stěžejním hráčům při zisku prvního titulu Sparty, Brian Priske mu přestal věřit.
Birmančevič nepřesvědčil ani během jara při angažmá ve Španělsku. Za Getafe nastoupil pouze do šesti ligových zápasů a nezapsal jediný bod do statistik. V létě se dohodl v Maďarsku a rozkoukává se v novém angažmá v Budapešti.
Birmančevič nepatří do základní sestavy
Zatím chodí do zápasů v pozici náhradníka na závěrečné pasáže, maximálně odehrál přibližně dvacet minut. Ve čtyřech utkáních si připsal jedinou asistenci. Ačkoliv kolem něj panují vysoká očekávání, nepatří do základní sestavy a pravděpodobně v ní nebude ani večer proti Plzni.
„Birmančeviče známe velmi dobře ze Sparty. Je to tahový křídelník, rychlý za obranu, typologicky velmi dobrá běžecká kontura. Příležitostí tady tolik nedostává, uvidíme, jak to bude zítra,“ vyjádřil se den před zápasem na tiskové konferenci trenér Viktorie Radoslav Kováč.
Birmančevič za svou již poměrně dlouhou a pestrou kariéru zažil jedinou vysoce úspěšnou sezonu, tu první ve Spartě. Šestnáct branek a jedenáct asistencí v titulovém ročníku 2023/24 znamenalo cenu pro nejlepšího hráče ligy. Hbitému křídelníkovi se predikovala velká budoucnost, počítalo se s tím, že se z Letné odrazí do ještě lepšího klubu.
O jeho přínosu váhají i v Maďarsku
Jenže Birmančevič od té doby uvadá a zatím o jeho přínosu váhají i v Maďarsku. Očekávání jsou vysoká – vždyť jde o srbského reprezentanta v ideálním věku. Leckoho překvapilo, že si vybral právě Ferencváros.
Zatím ale musí hbitý křídelník přesvědčit i fanoušky „Fradji“, že v sobě pořád má potřebné ofenzivní kvality. Zároveň ukázat trenérům, že patří do sestavy. Určitě se o to bude chtít pokusit večer v Groupama Areně, pokud se proti Viktorii dostane na hřiště.
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Juventus
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Crystal Palace
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Sparta
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|4:1
|3
|4
Besiktas Istanbul
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|0
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|4:1
|3
|5
Saint Gilloise
|1
|1
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|3:0
|3
|6
Ferencváros
|1
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|3:1
|3
|7
Benfica
|1
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|0
|0
|2:0
|3
|8
Leverkusen
|1
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|0
|0
|2:0
|3
|9
OFI FC
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Bournemouth
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|11
Lyon
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|12
Torreense
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Olympiacos
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14
Salcburk
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Omonia Nikósie
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
Sunderland
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
Hapoel Be'er Sheva
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|18
Záhřeb
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|19
Rennais
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|20
Sturm Graz
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|21
Jagiellonia
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|22
Anderlecht
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|23
Lillestrøm
|1
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|0
|1
|1:2
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|24
Real Sociedad
|1
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|1
|1:2
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AZ Alkmaar
|1
|0
|0
|1
|0:1
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|26
Celta Vigo
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|27
Levski
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Celtic
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|29
AC Milán
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|30
Celje
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|31
Hoffenheim
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Marseille
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
FC Ararat-Armenia
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|34
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|35
Lech Poznań
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|0
|1
|0:4
|0
|36
Nijmegen
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
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