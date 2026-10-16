ZNÁMKY Sparty: slušný návrat Mannsverka i klidný Alcócer. Kdo z Letenských propadl?
Měli nakročeno k výhře, o kterou je v nastavení připravila zbytečná hrubka. Nakonec fotbalisté Sparty doma remizovali s Lilleströmem 1:1. Návrat po zranění solidně zvládl Sivert Mannsverk, gólově se prosadil Josimar Alcócer a dravým průnikem zaujal Viktor Vitályos. Našli se ovšem tací, kteří si o jisté místo v sestavě rozhodně neřekli... Jak výkony jednotlivých hráčů viděly deník Sport a web iSport? Projděte si hodnocení v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).
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