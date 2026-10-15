Priske o sporném momentu: Byla to penalta. Stejný názor měli i experti
Nezaváhal ani na sekundu. „Myslím, že to byla penalta,“ zdůraznil kouč Brian Priske. Kdyby ji fotbalisté Sparty kopali, mohli odskočit v úterním utkání Evropské ligy proti Lilleströmu na rozdíl dvou gólů. Nestalo se. Místo toho těžce kousali remízu 1:1.
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Vedle inkasovaného gólu v nastaveném čase se řešila sporná situace ve vápně norského soupeře. Hugo Sochůrek, sparťanský záložník, dostal v 71. minutě do pokutového území přihrávku od střídajícího obránce Ki-Jana Hoevera. Protlačil ji mezi nohama protihráče.
Osmnáctiletý talent přebral míč zády k brance, následně se s ním šikovně otočil a prodíral se skrz dva obránce Lilleströmu. Jakmile došlo k souboji s Yawem Paintsilem, upadl na trávník. Letenský stadion burácel, hráči v rudém dresu zvedali ruce nad hlavu. Dožadovali se penalty.
Priske: Byla jasná
Slovinský rozhodčí Martin Matoša ihned rozpažil, nechal hru pokračovat, nevstoupil do toho ani nikdo od videa. „Nenařídili ji, ale myslím si, že byla jasná,“ reagoval Priske na tiskové konferenci.
Podobně hovořil také záložník Roman Macek, který naskočil do utkání v 61. minutě. „Ze hřiště mi to přišlo jako penalta. Rozhodčí to ale vůbec neřešil, nevím, jestli se bavil s videorozhodčím. Na hřišti se mi zdálo, že se Hugo dostal přes hráče, byl v dobré pozici. Ale záběry jsem ještě neviděl,“ nastínil vlastní pohled.
Z opakovaných záběrů je vidět, že ke kontaktu mezi hráči skutečně došlo. „Za mě jasná penalta. Dal mu nohu před nohu. Nespadl jen tak. Nechápu, že tohle rozhodčí nepískne,“ řekl bývalý reprezentační stoper Roman Hubník, host v televizním studiu Nova Sport. „Souhlasím, víc než kopnutí to je bránění ve hře,“ přidal se někdejší sparťanský útočník Roman Bednář.
Jenže penalta se nekopala. Ani to nevypadalo, že videorozhodčí situaci přezkoumávají. Sparta nakonec do trháku nešla. Naopak. Na konci první minuty nastaveného času inkasovala, víc chyb a nedorazů potrestal útočník Thomas Thomas Olsen.
„Podle mě jsme odehráli dobrý zápas. Měli jsme problémy s vytvářením šancí proti dobře organizovanému soupeři, ale myslím si, že po dobu pětaosmdesáti minut jsme byli dobří. Chyběly nám jen góly a konečný výsledek,“ dodal Priske.