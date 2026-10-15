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Macek: Mrzí nás to, měli jsme výhru pojistit dříve. Nebyli jsme klidní na míči

Roman Macek
Roman MacekZdroj: Michal Čížek / Profimedia
Zklamaný trenérský štáb pražské Sparty
Radost norských fotbalistů
Radost Norů, zklamaný Hugo Sochůrek
Zklamaní Jakub Surovčík a Adam Ševínský
Brian Priske
Adam Ševínský, obránce Sparty
Josimar Alcócer
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Fotogalerie
Jiří Fejgl
Evropská liga
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Tentokrát nebyl v základní sestavě, nejtěžší chvíli pro Spartu však prožil na hřišti. Letenští přišli o výhru ve druhém zápase hlavní fáze Evropské ligy s Lilleströmem v poslední minutě základní doby, duel skončil plichtou 1:1. „Mrzí nás to, je to strašná škoda,“ říkal po utkání klíčový záložník a reprezentant Roman Macek.

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Co se vám honilo hlavou po vyrovnávacím gólu?
„Že zbývají ještě tři minuty nastavení a že s tím zápasem chci ještě něco udělat. Když se zápas dostane do takové fáze, může se stát nějaká podobná situace. Je škoda, že jsme nedali druhý gól, že jsme ty předchozí minuty neměli větší klid na míči, aby se soupeř do takové příležitosti nedostal. Měli jsme výsledek pojistit a vyhrát.“

Proč se to nestalo?
„Měli jsme ty situace řešit lépe, protože bychom mohli dohrávat ve větším klidu. Jenže bohužel jsme utkání nezavřeli na 2:0, pak se může stát nějaká chyba. Oni ji potrestali.“

Penalta na Sochůrka?

Neměli jste kopat penaltu za zákrok na Huga Sochůrka?
„Myslím si, že ano, ze hřiště mi to přišlo jako penalta. Rozhodčí to ale vůbec neřešil, nevím, jestli se bavil s videorozhodčím. Na hřišti se mi zdálo, že se Hugo dostal přes hráče, byl v dobré pozici. Ale záběry jsem ještě neviděl.“

Je výsledek problém? Lilleström byl papírově možná nejslabší soupeř.
„Vyčítat si to? Když vidím průběh, kolik jsme měli šancí, tak jsme ukázali, že jsme kvalitnější tým. Proto nás to mrzí, ale po dvou utkáních máme čtyři body a před námi je ještě spousta zápasů, v kterých chceme bodovat tak, abychom postoupili. Budeme pro to dělat všechno.“

Soupeři však budou těžší.
„Papírově ano, ale tady na Letné jsme porazili Lyon, ukázali jsme, že jsme silní. Teď nás čeká těžký duel na Olympiakosu, ale myslím, že už jsme ukázali, že můžeme hrát i s takovými protivníky. Znovu říkám, uděláme všechno, aby nás tato ztráta nemrzela.“

KonecLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Juventus22007:16
2Leverkusen22006:06
3Benfica22006:16
4Besiktas Istanbul22007:36
5Bournemouth22005:16
6Omonia Nikósie22004:06
7Ferencváros22005:26
8Lyon22005:36
9Sunderland22003:16
10Olympiacos22003:16
11Sparta21105:24
12Saint Gilloise21104:14
13Rennais21102:14
14Záhřeb21101:04
15Crystal Palace21016:33
16AC Milán21014:23
17Jagiellonia21014:33
18OFI FC21013:23
19Torreense21013:33
20AZ Alkmaar21012:23
21Salcburk21011:43
22Lillestrøm20112:31
23Real Sociedad20112:31
24Hapoel Be'er Sheva 20111:21
25Levski20111:21
26Sturm Graz20110:31
27Nijmegen20111:61
28Anderlecht20021:30
29Celta Vigo20021:30
30Hoffenheim20022:50
31Marseille20021:50
32Plzeň20021:50
33FC Ararat-Armenia20022:70
34Celtic20022:70
35Celje20020:50
36Lech Poznań20020:80
  • Osmifinále
  • Play-off

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