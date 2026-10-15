Macek: Mrzí nás to, měli jsme výhru pojistit dříve. Nebyli jsme klidní na míči
Tentokrát nebyl v základní sestavě, nejtěžší chvíli pro Spartu však prožil na hřišti. Letenští přišli o výhru ve druhém zápase hlavní fáze Evropské ligy s Lilleströmem v poslední minutě základní doby, duel skončil plichtou 1:1. „Mrzí nás to, je to strašná škoda,“ říkal po utkání klíčový záložník a reprezentant Roman Macek.
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Co se vám honilo hlavou po vyrovnávacím gólu?
„Že zbývají ještě tři minuty nastavení a že s tím zápasem chci ještě něco udělat. Když se zápas dostane do takové fáze, může se stát nějaká podobná situace. Je škoda, že jsme nedali druhý gól, že jsme ty předchozí minuty neměli větší klid na míči, aby se soupeř do takové příležitosti nedostal. Měli jsme výsledek pojistit a vyhrát.“
Proč se to nestalo?
„Měli jsme ty situace řešit lépe, protože bychom mohli dohrávat ve větším klidu. Jenže bohužel jsme utkání nezavřeli na 2:0, pak se může stát nějaká chyba. Oni ji potrestali.“
Penalta na Sochůrka?
Neměli jste kopat penaltu za zákrok na Huga Sochůrka?
„Myslím si, že ano, ze hřiště mi to přišlo jako penalta. Rozhodčí to ale vůbec neřešil, nevím, jestli se bavil s videorozhodčím. Na hřišti se mi zdálo, že se Hugo dostal přes hráče, byl v dobré pozici. Ale záběry jsem ještě neviděl.“
Je výsledek problém? Lilleström byl papírově možná nejslabší soupeř.
„Vyčítat si to? Když vidím průběh, kolik jsme měli šancí, tak jsme ukázali, že jsme kvalitnější tým. Proto nás to mrzí, ale po dvou utkáních máme čtyři body a před námi je ještě spousta zápasů, v kterých chceme bodovat tak, abychom postoupili. Budeme pro to dělat všechno.“
Soupeři však budou těžší.
„Papírově ano, ale tady na Letné jsme porazili Lyon, ukázali jsme, že jsme silní. Teď nás čeká těžký duel na Olympiakosu, ale myslím, že už jsme ukázali, že můžeme hrát i s takovými protivníky. Znovu říkám, uděláme všechno, aby nás tato ztráta nemrzela.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Juventus
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|2
Leverkusen
|2
|2
|0
|0
|6:0
|6
|3
Benfica
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|4
Besiktas Istanbul
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|5
Bournemouth
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|6
Omonia Nikósie
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|7
Ferencváros
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|8
Lyon
|2
|2
|0
|0
|5:3
|6
|9
Sunderland
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|10
Olympiacos
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|11
Sparta
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|12
Saint Gilloise
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|13
Rennais
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|14
Záhřeb
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|15
Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|6:3
|3
|16
AC Milán
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|17
Jagiellonia
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|18
OFI FC
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|19
Torreense
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|20
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|21
Salcburk
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|22
Lillestrøm
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|23
Real Sociedad
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|24
Hapoel Be'er Sheva
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|25
Levski
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26
Sturm Graz
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|27
Nijmegen
|2
|0
|1
|1
|1:6
|1
|28
Anderlecht
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|29
Celta Vigo
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|30
Hoffenheim
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|31
Marseille
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|32
Plzeň
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|33
FC Ararat-Armenia
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|34
Celtic
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|35
Celje
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|36
Lech Poznań
|2
|0
|0
|2
|0:8
|0
- Osmifinále
- Play-off