Plzeň ztratila body. Kováč: Jsem naštvaný. Vždycky něco vymyslíme…
PŘÍMO Z MAĎARSKA | Elastický blok a pevná defenziva Plzni dlouho fungovaly, Radoslav Kováč mohl být se stanovenou taktikou na maďarského šampiona spokojený. To nejdůležitější, získané body, ale z Budapešti neveze. Viktoria prohrála v utkání Evropské ligy s Ferencvárosem 1:2, plzeňské snažení ovlivnila dvě zbytečná zaváhání. „Je to škoda,“ zlobil se kouč Viktorie.
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Zůstává ve vás pocit, že jste v Budapešti nemuseli prohrát?
„Jsem naštvaný, stoprocentně tady minimálně na bod bylo. Rozhodují detaily. Udělali jsme chybu u prvního gólu. Měli jsme standardku, vůbec jsme to nemuseli dávat dolů. Pak přišla nedůslednost Memiče. Za mě byla i penalta zbytečná. Tyhle věci nás sráží, je to obrovská škoda.“
Proč jste lépe nevyřešili brejky?
„Kdyby Pany (Jiří Panoš) v prvním poločase natajmoval přihrávku dřív, Memič šel možná až do brány a do gólu. Měli jsme tam spousty brejků, které jsme nedořešili. Některé pasáže jsme měli zase velmi dobré, ale jako v české lize je to o prvním gólu a ten jsme soupeři bohužel nabídli. Byla to zbytečná ztráta, stálo nás to minimálně bod. Chtěli jsme navázat na sobotní výhru, je to škoda. Teď se musíme co nejvíc zregenerovat a jet v neděli do Jablonce vyhrát.“
Musíme se chovat jinak
Čekali jste v základní sestavě domácích Veljka Birmančeviče?
„Vždycky když nastoupil, hrál vlevo. Určitě byl aktivní a u obou gólů. Nemůžu si pomoct, ale to, co jsme předvedli u penalty, to bylo nešikovné, nesmyslné. Birma to udělal dobře, ale my se musíme chovat jinak. Nabádal jsem hráče, aby byli těch zhruba sto minut koncentrovaní na každý moment. Jenže my vždycky něco vymyslíme… Zatím se nám tohle nedaří.“
Pomůže i tenhle zápas dál přetvářet Plzeň tam, kde mužstvo chcete mít?
„Prohry jsou někdy hodně důležitý materiál, abychom se zlepšili a kluci navnímali, co po nich chceme. Znovu říkám - mrzí mě naše nekoncentrace. Darovali jsme to soupeři chybami. Pozitiva tam také byly, něco si z toho vezmeme. Třeba bude v neděli vidět další progres. Důležité je, abychom uhrávali výsledky.“
Jak se změnil po přestávce obraz hry?
„Když dal první gól Ferencváros, narostla jim křídla a byli jsme deset, patnáct minut v útlumu. Pomalu jsme se z toho probírali, díky střídání pak zase nahodili strunu a vytvořili si šance. Ale definitivně rozhodla penalta, pak to bylo složité otáčet.“
Co uděláte s týmem, aby se dal dohromady už na nedělní zápas v Jablonci?
„Ani Jablonec to nemá jednoduché, my se musíme soustředit na sebe. Poradíme se s naším medic týmem, zjistíme, jak na tom jsou někteří hráči, pak vybereme snad vítěznou sestavu. Bude to složité, proto jsme třeba Paťu (Hrošovského) střídali dřív.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Juventus
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|2
Leverkusen
|2
|2
|0
|0
|6:0
|6
|3
Benfica
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|4
Besiktas Istanbul
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|5
Bournemouth
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|6
Omonia Nikósie
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|7
Ferencváros
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|8
Lyon
|2
|2
|0
|0
|5:3
|6
|9
Sunderland
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|10
Olympiacos
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|11
Sparta
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|12
Saint Gilloise
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|13
Rennais
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|14
Záhřeb
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|15
Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|6:3
|3
|16
AC Milán
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|17
Jagiellonia
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|18
OFI FC
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|19
Torreense
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|20
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|21
Salcburk
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|22
Lillestrøm
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|23
Real Sociedad
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|24
Hapoel Be'er Sheva
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|25
Levski
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26
Sturm Graz
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|27
Nijmegen
|2
|0
|1
|1
|1:6
|1
|28
Anderlecht
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|29
Celta Vigo
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|30
Hoffenheim
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|31
Marseille
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|32
Plzeň
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|33
FC Ararat-Armenia
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|34
Celtic
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|35
Celje
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|36
Lech Poznań
|2
|0
|0
|2
|0:8
|0
- Osmifinále
- Play-off