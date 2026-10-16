Priske o rotaci: Kdybychom vyhráli, jsem génius... 85 minut jsme hráli dobře
Byl přesvědčený o dobrém výkonu. Několikrát se vracel ke stejné větě. „Chyběl nám jen lepší výsledek,“ řekl trenér Brian Priske, když hodnotil čtvrteční utkání Evropské ligy proti Lilleströmu. Sparta v něm remizovala 1:1 po inkasované brance v nastaveném čase. „Měli jsme problémy s vytvářením šancí proti dobře organizovanému soupeři, ale myslím, že po dobu 85 minut jsme hráli dobře,“ poznamenal dánský kouč, který udělal v základní sestavě hned pět změn.
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Neříkáte si, že jich bylo až moc?
„Takovou otázku od vás dostávám pokaždé. Kdybychom vyhráli, jsem génius, že jsem nechal hráče odpočívat. A když jsme ztratili body, je to najednou špatné rozhodnutí. Myslím, že první poločas byl vlastně ten nejlepší. Měli jsme hru naprosto pod kontrolou, soupeř neměl jedinou šanci ani moc útoků. Chybělo nám jen lepší finále od Singhateha nebo Juráska. Musel jsem udělat změny, protože hrajeme devět zápasů v devětadvaceti dnech. To nezvládne žádný z mých hráčů.“
Negativní emoce musíme dát stranou
Ebrima Singhateh střídal už po prvním poločase. Proč?
„Hlavně kvůli žluté kartě. Myslím, že byl v první půli nebezpečný. Dělal obraně problémy, chodil do středu, obcházel soupeře i po lajně. Ze své snahy nevytěžil dost. Chybělo mu jen finální řešení. Na hřišti jsme měli celkem čtyři křídelní hráče, všichni se dostávali celý zápas do dobrých pozic, ale vyloženě velké šance jsme si ze hry nevytvořili. To je důvod, proč jsme dali jeden gól.“
Měli jste hodně centrů do vápna. V čem byl problém, že jste je nevyužili?
„Přesně o tom mluvím. Všichni na křídlech byli nebezpeční, centrovali do vápna docela často, ale finální přihrávka letěla buď blízko ke gólmanovi, nebo nikoho nenašla. Možná se mohli častěji vysouvat Hugo (Sochůrek) a Andy (Irving), abychom si vytvořili větší početní převahu. S hráči na křídlech jsem ale spokojený.“
Přesto, nevyčítal jste hráčům v kabině určitou bohorovnost nebo ležérnost, že utkání nerozhodli?
„Nevím. Přistoupil jsem k tomu tak, jak mi to přijde přirozené. Musíme být zklamaní a naštvaní, protože jsme přišli o výhru v nastavení, ale zároveň je potřeba dát negativní emoce stranou. Protože nejsou dobré. Pokud se chceme posunout dál, musíme se zaměřit na předvedený výkon, vzít si z utkání všechno pozitivní. Teď je náš cíl utkání s Baníkem. Abychom do něj šli sebevědomí a s dobrým nastavením, musíme se dívat na výkon a odhlédnout od špatného výsledku, který jsme si podle mě nezasloužili.“
Vojta mě musí přesvědčit
Útočník Jonatan Brunes opět neskóroval. Uvažoval jste během utkání o nasazení Matyáše Vojty?
„Samozřejmě jsem nad tím uvažoval. Zároveň by to znamenalo, že pak neudělám změny jinde. V posledních zápasech jsem se místo Vojty rozhodl pro někoho, kdo podle mého názoru byl v ten moment důležitější. Každopádně trénuje dobře, snaží se prosadit, musí mě svou prací přesvědčit, že si zaslouží minuty na hřišti. Zatím jsem ponechal v sestavě Jonyho, ale nad Vojtou přemýšlím. Je logické, že uvažujete i o jiných hráčích, když klíčový útočník sice pracuje dobře, ale nestřílí góly.“
Zato Viktor Vitályos nastoupil v základní sestavě. Proč jeho šance přišla až teď?
„Má velký talent, proto je tady. Dělá pokroky, ale je stále mladý a ve hře jsou ještě věci, které se snažíme doladit. Dneska jsem s jeho výkonem opravdu spokojený. Plnil přesně to, co jsem po něm chtěl. Byl disciplinovaný do defenzivy a v útoku zbytečně neriskoval. Dbal na to, aby byl v dobrých obranných pozicích. Je to určitě příslib do budoucna. Ukázal mi, že se na něj můžeme spolehnout jako na levého obránce. I když vím, že by vám řekl, že raději hraje na pozici levého stopera.“
Jak vypadal Sivert Mannsverk, který se vrátil po zranění a ve druhé půli střídal?
„Je v pohodě. Odehrál dobrý první poločas. Měl kvalitní postavení směrem dopředu i dozadu. Na míči byl jistý a je fajn, že začíná nabírat zápasovou kondici.“
V Evropské lize jste odehráli zápasy s týmy ze čtvrtého koše a získali jste čtyři body. Bral byste je před startem soutěže?
„Na tom nezáleží. Byli jsme spokojeni se zápasem v Arménii, dnes to platilo o většině utkání. Výsledek je ale zklamání. To je fakt. Mou prací je se dívat na výkony, a doufám, že se mnou budete souhlasit, že kluci dlouho hráli dobrý fotbal. Jen nám chyběl druhý gól.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Juventus
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|2
Leverkusen
|2
|2
|0
|0
|6:0
|6
|3
Benfica
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|4
Besiktas Istanbul
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|5
Bournemouth
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|6
Omonia Nikósie
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|7
Ferencváros
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|8
Lyon
|2
|2
|0
|0
|5:3
|6
|9
Sunderland
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|10
Olympiacos
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|11
Sparta
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|12
Saint Gilloise
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|13
Rennais
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|14
Záhřeb
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|15
Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|6:3
|3
|16
AC Milán
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|17
Jagiellonia
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|18
OFI FC
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|19
Torreense
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|20
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|21
Salcburk
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|22
Lillestrøm
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|23
Real Sociedad
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|24
Hapoel Be'er Sheva
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|25
Levski
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26
Sturm Graz
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|27
Nijmegen
|2
|0
|1
|1
|1:6
|1
|28
Anderlecht
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|29
Celta Vigo
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|30
Hoffenheim
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|31
Marseille
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|32
Plzeň
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|33
FC Ararat-Armenia
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|34
Celtic
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|35
Celje
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|36
Lech Poznań
|2
|0
|0
|2
|0:8
|0
- Osmifinále
- Play-off