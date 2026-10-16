Gabriel si zvyká na Plzeň: V Dánsku jsem přibral šest kilo svalů. Stadion jako v Edenu
PŘÍMO Z MAĎARSKA | S přibývající minutáží vypadá v Plzni čím dál lépe. Adam Gabriel (25) odehrál ve čtvrtek v Budapešti solidní zápas. Proti Ferencvárosi se na pravé straně dostával do zajímavých situací, kterým ale scházela gólová tečka. Po prohře 1:2 mluvil také o tom, jak si po letním návratu z Dánska zvyká na české prostředí. „Když jste profík, řešíte každý detail,“ poznamenal krajní hráč.
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Štve vás prohra v Budapešti?
„Hodně. Ale nemyslím si, že jsme zápas měli ve vlastních rukách a po chybách ho prohráli. Bylo to utkání, které jsme mohli zlomit na vlastní stranu, ale určitě to nebylo tak jednoznačné. Samozřejmě když máte venku možnost v takovém zápase udělat bod, a ke konci jsme se tomu přiblížili, tak to zamrzí.“
Bod jsme měli udělat
Dostali jste góly po zbytečných chybách?
„Každý gól, který dostanete, je zbytečný. Vždycky tomu předchází nějaká chyba. Třeba u penaltové situace to jistil Sami Dweh, já jsem tam propadl. Bohužel se to stává, kupí se chyby. Nemá cenu to moc omílat, ale minimálně bod jsme chtěli udělat.“
Schází vám lepší finální fáze?
„Neměli jsme tolik náběhových situací z lajny a následné centry, do kterých jsme se třeba dostávali nedávno v lize s Olomoucí, ale doma paradoxně prohráli. Já jsem tam dneska byl ve dvou, třech situacích, jedna byla málem gólová, Memič to trefil někam do ramene soupeře. Při druhé situaci jsem mohl obrannou řadu přelobovat, když jsem šel v malém vápně do míče skluzem. Vždycky se to dá zlepšit, musím se na to ještě podívat.“
Ovlivnilo vás bouřlivé prostředí na stadionu v Groupama Areně?
„Bavilo mě to. Stadion je trošku podobný Edenu, i kapacitně. Dostane vás to do hry, já jsem na to zvyklý, už mi není osmnáct. Na tým to nemělo dopad. Věřím, že v Plzni takovou atmosféru taky budeme mít.“
Rozdíl mezi Českem a Dánskem
Dělal vám problémy bývalý útočník Sparty Veljko Birmančevič?
„V lize jsme se minuli, já jsem v tu dobu hrál venku (v Dánsku za Midtjylland). Byla na něj penalta, ale nebylo to tak, že on zlomil zápas svou kvalitou. Na obou stranách šlo spíš o týmové výkony. Z naší strany určitě nějaké šance šly dotáhnout lépe.“
Jak se cítíte po fyzické stránce?
„Je potřeba si zvykat. Když pravidelně nehrajete, můžete trénovat, jak chcete, ale není to stejné. V Dánsku a tady v Česku jsou rozdílné typy zápasů. Půl roku jsem si tam zvykal na tempo a styl hry. Teď cítím, že jsem schopný podávat kvalitní výkony, ale vnímám, že je to o něčem jiném. Odchodem do Dánska jsem přibral šest kilo svalové hmoty. Teď je otázka, zda třeba nějaké neshodit. Upřímně - když jste profík, řešíte takové věci do detailu, protože detaily rozhodují. Už jsem v Plzni nějaký měsíc, vím co pozměnit, abych to dotáhl ještě dál, než jsem teď.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Juventus
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|2
Leverkusen
|2
|2
|0
|0
|6:0
|6
|3
Benfica
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|4
Besiktas Istanbul
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|5
Bournemouth
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|6
Omonia Nikósie
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|7
Ferencváros
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|8
Lyon
|2
|2
|0
|0
|5:3
|6
|9
Sunderland
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|10
Olympiacos
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|11
Sparta
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|12
Saint Gilloise
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|13
Rennais
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|14
Záhřeb
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|15
Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|6:3
|3
|16
AC Milán
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|17
Jagiellonia
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|18
OFI FC
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|19
Torreense
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|20
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|21
Salcburk
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|22
Lillestrøm
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|23
Real Sociedad
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|24
Hapoel Be'er Sheva
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|25
Levski
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26
Sturm Graz
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|27
Nijmegen
|2
|0
|1
|1
|1:6
|1
|28
Anderlecht
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|29
Celta Vigo
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|30
Hoffenheim
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|31
Marseille
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|32
Plzeň
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|33
FC Ararat-Armenia
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|34
Celtic
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|35
Celje
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|36
Lech Poznań
|2
|0
|0
|2
|0:8
|0
- Osmifinále
- Play-off