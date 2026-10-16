Plzeň v Budapešti: ztráta evropské aury, rýsuje se Kováčova vize. Birmančevič vyškolil Dweha
V Budapešti kvalitního soupeře trápili, při lepší konstelaci určitě mohli s Ferencvárosem uhrát lepší výsledek, než těsnou prohru 1:2. Fotbalisté Plzně opouštěli Groupama Arenu ve čtvrtek v noci zklamaní. Zbytečnými chybami usnadnili domácím cestu ke třem bodům a v Evropské lize utrpěli druhou ztrátu po sobě. Co Viktorii zabrzdilo a od čeho se naopak výběr Radoslava Kováče může do dalších zápasů odrazit?
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Start bez bodů? Jedině v LM
V minulé sezoně Plzeň v hlavní fázi Evropské ligy ani jednou neprohrála, vstoupila do ní remízou právě na Ferencvárosi. Mimo jiné vyhrála v Římě, doma remizovala s Portem. Mezi soupeři si držela velký respekt, dlouhodobě na evropské scéně dosahuje na solidní výsledky. Aktuální ročník ale Viktoria zahájila dvěma ztrátami – doma jednoznačně 0:3 se St. Gilloise (prohra mohla být ještě vyšší), bez bodů se v pátek vracela z Budapešti. Dvě prohry na začátku hlavní fáze měli Plzenští naposledy před čtyřmi lety v Lize mistrů, v nižších evropských patrech tak špatný start nikdy nezažili.
Birmančevič vyškolil Dweha
Nakonec šlo o moment zápasu, který domácím zajistil tři body. Na levé straně vápna se dostal do dobré pozice Veljko Birmančevič - exsparťanské křídlo, které provázelo na startu angažmá v Maďarsku rozpaky, dostalo proti Plzni prostor v základní sestavě. Srbský reprezentant předvedl výborný výkon vyšperkovaný klíčovou akcí. V souboji jeden na jednoho vyškolil Sampsona Dweh. Ačkoliv to z prvního pohledu vypadalo na nafilmovaný pád, Birmančevič to udělal chytře – donutil plzeňského obránce faulovat a Ferencváros z následné penalty zvýšil vedení na 2:0. Dweh se po zápase hodně zlobil, ale opakované záběry ukazují, že Birmančeviče ve vápně trefil.
Kováčova vize: pevná obrana, zloba kvůli chybám
Těsná porážka 1:2 logicky plzeňský tým štve. Zvlášť, když padaly branky po zbytečných individuálních chybách – před prvním gólem zaváhal při rozehrávce Amar Memič, penaltě předcházel faul Sampsona Dweha. Kvůli tomu se trenér Kováč hodně zlobil. Systémově ale plzeňská hra vypadá jistěji, pevněji. Pomalu se začíná projevovat trenérova vize. V prvním poločase obránci drželi na uzdě individuálně kvalitní hráče Ferencvárose, opět zahrál velmi dobře Filip Prebsl. Spoustu míčů uhrál uprostřed hřiště Stefan Pirgič. „Dostali jsme čtyři góly ve třech zápasech. Nejvíc musíme zapracovat na hře s míčem, ta byla dnes velmi špatná,“ zmínil Prebsl.
Adu v béčku, hledá se devítka
Na hrotu spoléhá Radoslav Kováč na Christopha Kabonga, aktuálně nejlepšího střelce Plzně, v lize čtyřgólového. „Když se ho zeptáte, řekne vám, že chce hrát zleva. Ale to v žádném případě,“ zmínil Kováč po sobotní výhře s Boleslaví, kde Kabongo tvrdou ranou otevřel skóre. Proti důrazným a vysokým stoperům Ferencvárose se ale neprosadil, souboje a hra zády k bráně i přes fyzické dispozice nejsou jeho doménou. Mohlo jít o zápas pro Prince Adua, jenže ten byl z rozhodnutí trenéra přeřazený do béčka. Viktoria hledá na trhu silnou devítku, také proto mocně láká k návratu Tomáše Chorého.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Juventus
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|2
Leverkusen
|2
|2
|0
|0
|6:0
|6
|3
Benfica
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|4
Besiktas Istanbul
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|5
Bournemouth
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|6
Omonia Nikósie
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|7
Ferencváros
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|8
Lyon
|2
|2
|0
|0
|5:3
|6
|9
Sunderland
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|10
Olympiacos
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|11
Sparta
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|12
Saint Gilloise
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|13
Rennais
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|14
Záhřeb
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|15
Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|6:3
|3
|16
AC Milán
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|17
Jagiellonia
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|18
OFI FC
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|19
Torreense
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|20
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|21
Salcburk
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|22
Lillestrøm
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|23
Real Sociedad
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|24
Hapoel Be'er Sheva
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|25
Levski
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26
Sturm Graz
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|27
Nijmegen
|2
|0
|1
|1
|1:6
|1
|28
Anderlecht
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|29
Celta Vigo
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|30
Hoffenheim
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|31
Marseille
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|32
Plzeň
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|33
FC Ararat-Armenia
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|34
Celtic
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|35
Celje
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|36
Lech Poznań
|2
|0
|0
|2
|0:8
|0
- Osmifinále
- Play-off