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Sparta letí do Řecka. Vrací se klíčový stoper, ale v Praze zůstala ofenzivní opora

Jonatan Braut Brunes na sparťanském tréninku před odletem do Řecka
Jonatan Braut Brunes na sparťanském tréninku před odletem do ŘeckaZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Sparťanský kouč Brian Priske v dobré náladě na tréninku před utkáním Evropské ligy
Patrik Vydra, Roman Macek a Matyáš Vojta míří na trénink před utkáním proti Olympiakosu Pireus
Sparťanští fotbalisté si před utkáním v Řecku zatrénovali ještě doma na Strahově
Brian Priske na tréninku před odletem Sparty na utkání proti řeckému Olympiakosu
Sparťanští fotbalisté si před utkáním v Řecku zatrénovali ještě doma na Strahově
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Evropská liga
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Mají před sebou čtvrtý zápas za posledních dvanáct dnů. Fotbalisté Sparty odletí ve středu po třetí hodině z pražského letiště do Řecka, kde sehrají ve čtvrtek večer utkání Evropské ligy proti Olympiakosu Pireus. Ze zdravotních důvodů chybí trenérovi Brianovi Priskemu ofenzivní opora John Mercado nebo Adam Ševínský.

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Letenští trénovali dopoledne ještě v centru na Strahově, do Atén odcestovali až o několik hodin později. Po příletu se na stadionu Olympiakosu Pireus objeví ze sparťanské výpravy pouze Priske a střední obránce Tobias Guddal, tedy hosté večerní tiskové konference. Ostatní hráči se přesunou z letiště rovnou na hotel.

Mezi nimi se objevil i Loic Mbe Soh, který se v týdnu vrátil do tréninku. Poslední měsíc scházel v zápasové nominaci kvůli zdravotním problémům. Asistent Lukas Babalola hlásil už po reprezentační pauze, že absence se odhaduje na dva týdny. Stalo se.

Chybět bude Ševínský

Francouzský stoper přestoupil do Sparty z Belgie na konci srpna. Před zraněním nechyběl ani jednou v základní sestavě a celkem naskočil do šesti soutěžních utkání. Velmi rychle se zařadil mezi klíčové hráče.

Je otázka, jestli s ním Priske počítá do čtvrtečního zápasu v Pireu hned od začátku. Sparta nastoupila v nedělním ligovém utkání proti Baníku (0:0) se stoperskou dvojkou ve složení Guddal a Jaroslav Zelený. Na lavici neměl příliš dalších možností. Jakub Martinec po návratu z marodky ještě nezaznamenal jedinou minutu, Viktor Vitályos je variantou spíš na levý kraj obrany.

V Ostravě chyběl také stoper Adam Ševínský, jeden z kapitánů, jenž odehrál poslední duel minulý čtvrtek proti Lilleströmu (1:1). K dispozici nebude ani pro střetnutí s Olympiakosem Pireus, s týmem ani neodletěl. Zůstal v Praze.

Mimo je také Mercado

Výraznou absenci představuje John Mercado. Ačkoliv se zúčastnil dopoledního tréninku na Strahově, s mužstvem následně neodletěl ze zdravotních důvodů. Scházejí také Magnus Kofod Andersen, Adam Karabec, Ondřej Penxa, Matěj Ryneš a Emmanuel Uchenna. Do nominace se nevešel Joao Grimaldo.

Řecký tým získal ve dvou zápasech hlavní fáze Evropské ligy šest bodů, když porazil Jagiellonii (2:1) a Olympique Marseille (1:0). Sparta má prozatím čtyři body.

#TýmZVRPSkóreB
1Juventus22007:16
2Leverkusen22006:06
3Benfica22006:16
4Besiktas Istanbul22007:36
5Bournemouth22005:16
6Omonia Nikósie22004:06
7Ferencváros22005:26
8Lyon22005:36
9Sunderland22003:16
10Olympiacos22003:16
11Sparta21105:24
12Saint Gilloise21104:14
13Rennais21102:14
14Záhřeb21101:04
15Crystal Palace21016:33
16AC Milán21014:23
17Jagiellonia21014:33
18OFI FC21013:23
19Torreense21013:33
20AZ Alkmaar21012:23
21Salcburk21011:43
22Lillestrøm20112:31
23Real Sociedad20112:31
24Hapoel Be'er Sheva 20111:21
25Levski20111:21
26Sturm Graz20110:31
27Nijmegen20111:61
28Anderlecht20021:30
29Celta Vigo20021:30
30Hoffenheim20022:50
31Marseille20021:50
32Plzeň20021:50
33FC Ararat-Armenia20022:70
34Celtic20022:70
35Celje20020:50
36Lech Poznań20020:80
  • Osmifinále
  • Play-off

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