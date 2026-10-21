Sparta letí do Řecka. Vrací se klíčový stoper, ale v Praze zůstala ofenzivní opora
Mají před sebou čtvrtý zápas za posledních dvanáct dnů. Fotbalisté Sparty odletí ve středu po třetí hodině z pražského letiště do Řecka, kde sehrají ve čtvrtek večer utkání Evropské ligy proti Olympiakosu Pireus. Ze zdravotních důvodů chybí trenérovi Brianovi Priskemu ofenzivní opora John Mercado nebo Adam Ševínský.
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Letenští trénovali dopoledne ještě v centru na Strahově, do Atén odcestovali až o několik hodin později. Po příletu se na stadionu Olympiakosu Pireus objeví ze sparťanské výpravy pouze Priske a střední obránce Tobias Guddal, tedy hosté večerní tiskové konference. Ostatní hráči se přesunou z letiště rovnou na hotel.
Mezi nimi se objevil i Loic Mbe Soh, který se v týdnu vrátil do tréninku. Poslední měsíc scházel v zápasové nominaci kvůli zdravotním problémům. Asistent Lukas Babalola hlásil už po reprezentační pauze, že absence se odhaduje na dva týdny. Stalo se.
Chybět bude Ševínský
Francouzský stoper přestoupil do Sparty z Belgie na konci srpna. Před zraněním nechyběl ani jednou v základní sestavě a celkem naskočil do šesti soutěžních utkání. Velmi rychle se zařadil mezi klíčové hráče.
Je otázka, jestli s ním Priske počítá do čtvrtečního zápasu v Pireu hned od začátku. Sparta nastoupila v nedělním ligovém utkání proti Baníku (0:0) se stoperskou dvojkou ve složení Guddal a Jaroslav Zelený. Na lavici neměl příliš dalších možností. Jakub Martinec po návratu z marodky ještě nezaznamenal jedinou minutu, Viktor Vitályos je variantou spíš na levý kraj obrany.
V Ostravě chyběl také stoper Adam Ševínský, jeden z kapitánů, jenž odehrál poslední duel minulý čtvrtek proti Lilleströmu (1:1). K dispozici nebude ani pro střetnutí s Olympiakosem Pireus, s týmem ani neodletěl. Zůstal v Praze.
Mimo je také Mercado
Výraznou absenci představuje John Mercado. Ačkoliv se zúčastnil dopoledního tréninku na Strahově, s mužstvem následně neodletěl ze zdravotních důvodů. Scházejí také Magnus Kofod Andersen, Adam Karabec, Ondřej Penxa, Matěj Ryneš a Emmanuel Uchenna. Do nominace se nevešel Joao Grimaldo.
Řecký tým získal ve dvou zápasech hlavní fáze Evropské ligy šest bodů, když porazil Jagiellonii (2:1) a Olympique Marseille (1:0). Sparta má prozatím čtyři body.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Juventus
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|2
Leverkusen
|2
|2
|0
|0
|6:0
|6
|3
Benfica
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|4
Besiktas Istanbul
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|5
Bournemouth
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|6
Omonia Nikósie
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|7
Ferencváros
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|8
Lyon
|2
|2
|0
|0
|5:3
|6
|9
Sunderland
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|10
Olympiacos
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|11
Sparta
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|12
Saint Gilloise
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|13
Rennais
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|14
Záhřeb
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|15
Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|6:3
|3
|16
AC Milán
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|17
Jagiellonia
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|18
OFI FC
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|19
Torreense
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|20
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|21
Salcburk
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|22
Lillestrøm
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|23
Real Sociedad
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|24
Hapoel Be'er Sheva
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|25
Levski
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26
Sturm Graz
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|27
Nijmegen
|2
|0
|1
|1
|1:6
|1
|28
Anderlecht
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|29
Celta Vigo
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|30
Hoffenheim
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|31
Marseille
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|32
Plzeň
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|33
FC Ararat-Armenia
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|34
Celtic
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|35
Celje
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|36
Lech Poznań
|2
|0
|0
|2
|0:8
|0
- Osmifinále
- Play-off