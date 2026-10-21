Kováčovo nové pravidlo: Hráčům hrozí velký postih. Jak se tvoří osa v Plzni?
Na dvě prohry při startu Evropské ligy zvyklá Plzeň z posledních sezon rozhodně není. Stabilně postupuje do jarních vyřazovacích částí a doručuje body do českého koeficientu, což se jí aktuální podzim zatím nedaří. Ve čtvrtek chce otočit kormidlem – doma proti Levski Sofia půjde Viktoria jednoznačně po třech bodech. Radoslav Kováč po necelých dvou měsících na západočeské lavičce přenastavuje herní schéma a hledá opěrné body v sestavě. Pracuje i na stmelení kolektivu, třeba i interními pravidly ohledně používání mobilů v šatně.
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Radoslav Kováč vystřídal na konci srpna na plzeňské lavičce Martina Hyského, odtrénoval deset zápasů s bilancí 4-2-4. Za pochodu předělává mužstvo a zasazuje do něj ideální hráče. Vedle tradičních jmen najdeme na seznamu těch nejvytěžovanějších i překvapivé tváře.
Složité hledání osy
Kováč spoléhá v bráně na Floriana Wiegeleho. Ve chvíli, kdy obrovitý Rakušan po návratu z reprezentace onemocněl, zaskočil kvalitním způsobem Dominik Ťapaj. V Jablonci se ale do svého teritoria vrátil Wiegele a mužstvo výrazně podržel. Dá se předpokládat, že na pozici jedničky zůstane i pro čtvrteční duel s Levski.
Vzadu našel trenér funkční stoperskou dvojici – poslední čtyři zápasy vedle sebe odehráli Sampson Dweh a Filip Prebsl. Liberijský reprezentant je dlouhou dobou pevným členem plzeňské jedenáctky, letní posila z Karviné musí o svou pozici tvrdě bojovat. Po reprezentační pauze ale Prebsl podává nadstandardní výkony a trenér Kováč na něm staví defenzivu.
Posila se lepší
Střed hřiště stojí na Patriku Hrošovském. Pod Kováčem odehrál 33letý plzeňský lídr všech deset zápasů v základu, trenér mu ulevuje jen výjimečně v závěrečných pasážích utkání. Potřebuje ho mít co nejvíc na hřišti. Vedle něj se točí Lukáš Červ a Stefan Pirgič, který má ze zahraničních posil nejsilnější pozici v týmu. Po letním příchodu ze Železničaru Pančevo se navíc výrazně lepší.
Stabilní místo v sestavě si drží Amar Memič. Bosenský reprezentant dostal od Kováče na hřišti ofenzivnější pozici, střídá levé i pravé křídlo. Po slabším úvodu sezony, do které šel po mistrovství světa bez adekvátní přípravy, se dostává do obvyklé formy, skóroval v neděli v Jablonci.
Vyřeší Chorý problém?
Plzeň potřebuje vyřešit pozici hrotové devítky, také proto Adolf Šádek posílal už v létě nabídky na Tomáše Chorého do Slavie. Aktuálně splňuje náročnou roli Christophe Kabongo, s pěti ligovými góly nejlepší střelec týmu. Naposledy chytrým zakončením z půlky hřiště překonal jabloneckého Hanuše. Od zápasu na Slavii nastoupil čtyřikrát v základu a Kováč mu věří.
Velkým tématem je vytížení zmíněných klíčových opor. „S hráči se o tom hodně bavíme, ptáme se, jak se cítí a podobně. Máme k dispozici všechny věci, co se týká regenerace, bereme klukům krev. Každý chce hrát Evropskou ligu, my ale síly samozřejmě musíme rozložit. Budou tři změny,“ naznačil Kováč na tiskové konferenci den před výkopem rozdíl oproti neděli v Jablonci.
Postih za mobil v šatně
Jedním z důležitých úkolů pro trenéra a jeho kolegy je stmelení týmu. Plzeňské úspěchu historicky stály na tvrdém jádru hráčů, kteří spolu drželi v kabině i mimo ni. Postupující dobou se situace mění, členové týmu se často uchylují do vlastního světa plného sociálních sítí a moderních technologií.
V Plzni se v tomto ohledu zpřísnila pravidla. „Upravili jsme režim telefonů. Chceme, aby kluci mezi sebou daleko víc komunikovali, aby se bavili o fotbalových věcech. Ne, aby přišli do kabiny a minutu poté se každý koukal do telefonu. To jsou věci, které tady nestrpíme,“ zdůraznil Kováč. „Jsou za to velké postihy, chceme v Plzni udělat větší tým, který mezi sebou daleko víc komunikuje. Aby existovalo propojení hráčů na hřišti i mimo něj, to je zásadní.“
Plzeň pro úspěšné výsledky potřebuje, aby zvládala bez výkyvů celé zápasy. V Maďarsku proti Ferencvárosi pomohla soupeři vlastními chybami a padla 1:2. V neděli proti Jablonci vedla 3:0, ale nakonec si zápas zkomplikovala a bála se o těsné vítězství 3:2. „Každý zápas máme hráče, co z toho vypnou, to mě malinko trápí. Pořád na tom nejsme tak, abychom ve stoprocentní koncentraci odehráli celých devadesát minut plus nastavení,“ zmínil Kováč.
Ve čtvrtek se s týmem proti bulharskému soupeři pokusí získat první tři body do tabulky hlavní fáze a vrátit se do hry o postup do jarního play off. „V Plzni musí být vítězná mentalita, hráči si to uvědomují. Vstup do ligy po reprezentační pauze byl dobrý, získali jsme šest bodů. Musíme to potvrzovat každé tři dny,“ poznamenal plzeňský kouč.