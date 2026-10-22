Trápení Brunese? Ve Spartě bylo i hůř. Drajv má, ale chybí mu sebevědomí, vidí Podaný
PŘÍMO Z ŘECKA | Sparta pustila v létě Albiona Rrahmaniho s Janem Kuchtou. Mohla si to dovolit, protože za poslední rok koupila jiné dva útočníky za asi 250 milionů korun. Jenže Jonatan Brunes a Matyáš Vojta se ocitli v období bez gólů. „Oba jsou v podobně špatném rozpoložení,“ řekl bývalý hráč letenského týmu Jakub Podaný. Trenér Brian Priske má před dnešním utkáním Evropské ligy proti Olympiakosu Pireus o čem přemýšlet. Čísla ani jednoho z nich nejsou vůbec pozitivní.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Když Jonatan Brunes neprostřelil v neděli proti Baníku (0:0) brankáře Martina Jedličku, vypadal zdrceně. Už se ani nechytal emotivně za hlavu, jen ji sklonil k zemi a pomalu odcupital z pokutového území soupeře. Při střídání si plácnul s koučem Brianem Priskem, nejméně dvakrát zoufale pokřivil obličej.
Podaný: Chápu, že chybí sebevědomí
„Naprosto chápu, že jeho sebevědomí není v současné době úplně vysoké,“ uvedl mistr indické ligy Jakub Podaný. „Přesto u něj pořád vidím drajv, energii v soubojích a kvalitu v kombinaci na zemi. Týmu může pořád pomoct,“ pokračoval záložník, jenž v minulosti ve Spartě působil.
Brunes neustále startuje v základní sestavě, chyběl v ní akorát v domácím poháru proti Žižkovu (5:0). A před zápasem na stadionu Olympiakosu se nabízí změna. Spartě jde totiž o góly, proto si ho koupila. Norský útočník prodloužil sérii bez vstřelené branky v rudém dresu na 1012 minut. Čekání trvá už třináct zápasů, v české lize jich je devět.
Statistiky: Může být hůř
Pohled do individuálních statistik, které shromažďuje společnost Opta, odhalil, že prožil v kariéře už horší časy. Když hrál za Lilleström a Strömsgodset, netrefil se v nejvyšší soutěži mezi květnem 2021 a říjnem 2022 šestadvacet zápasů. Mezitím však nastřílel 12 gólů v 15 zápasech ve druhé norské lize.
I bývalí útočníci Sparty měli podobná nelichotivá období. Třeba Josef Obajdin čekal na zásah 22 ligových duelů (březen až listopad 1996), Tal Ben Haim se dostal na 20 utkání (červenec 2017 až červenec 2018) či Tomáš Jun jich měl 19 (květen 2005 až duben 2007). Hůř než Brunes na tom byl i Horst Siegl s jedenácti utkáními ve své době.
Nenaplněná pověst
Přesto současný člen Priskeho kádru dorazil do Sparty v létě s pověstí obávaného střelce, za Raków Čenstochová nasázel čtyřicet gólů za dvě sezony. „Začátek měl ale taky složitý,“ upozornil polský novinář Szymon Janczyk z portálu Meczyki.
Za prvních sedm měsíců dal čtyři góly v dvaceti zápasech, přičemž v základu se objevil jen devětkrát. „Trenér Papszun kladl velký důraz na taktiku, měl velké nároky na všechny útočníky. Museli napadat, plnit defenzivní úkoly, což pro Brunese nebylo ze začátku snadné. Po sezoně nechtěl zůstat, měl nabídku i z Lechu Poznaň,“ vyprávěl Janczyk.
Rozjel se až později. V Rakówu zůstal, stal se jeho cenným hráčem. „Prostě potřeboval jen pravidelnou herní praxi,“ líčil Janczyk. „Před tím neměl dostatek důvěry a příležitostí. Nemyslím si, že zahodil tolik šancí. Možná pár ano, ale jak hrál víc, potvrdil nejlepší zakončení v celé polské lize. Byla radost se na něj podívat,“ zdůraznil polský žurnalista.
To při angažmá v Česku zatím neplatí. Ale vůbec. Podle statistiky očekávaných branek jich měl vstřelit už šest. Skutečnost je jiná, má jedinou, což se projevuje i na mentálním nastavení hráče.
„V minulých zápasech mi přišlo, že už začal vymýšlet nestandardní řešení, co se týká náběhů. Ukazoval si do místa, kam chtěl dostat míč, ale nakonec se rozhodl v poslední moment jinak. Balon přišel do dobrého prostoru, ale Brunes v něm chyběl. Bylo vidět, jak toho lituje,“ všiml si Podaný, který pracuje také pro televizní stanici Oneplay Sport. „Zkouší různé věci, aby to zlomil. Někdy je to na škodu,“ dodal expert.
A když se stočí řeč k tomu, který ze sparťanských útočníků má nastoupit v základní sestavě proti řeckému týmu, má jasno. „Volil bych Brunese,“ řekl Podaný. „Vojtu bych využil jako žolíka. Jeden z nich se ale už musí chytit,“ prohodil.
Vojta s horší bilancí
Matyáš Vojta, zimní posila z Mladé Boleslavi, má totiž horší bilanci než Brunes. Ve Spartě dal sice už čtyři góly v jednadvaceti zápasech, ale v nejvyšší české soutěži čeká na branku 17 zápasů (přesně 811 minut), čímž už se nebezpečně blíží k Obajdinovi.
Přitom v Ostravě se dostal za víc než půl hodiny do dobrých gólových příležitostí. V nich minul branku a nastřelil břevno. „Zakončení v tomto zápase byla jasně o herní praxi a sebevědomí. Útočníci, kteří mají dar dávat góly, takové situace zatlučou. Nemusejí o tom ani přemýšlet. Je vidět, že Vojta se na situace momentálně hodně soustředí, nechce udělat chybu, ale chybí mu drajv,“ uzavřel Podaný.
Sparta však potřebuje v Řecku skórovat bez ohledu na to, jestli nastoupí Brunes, či Vojta.