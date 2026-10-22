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Bude to hukot, varuje Vaclík před zápasem v Pireu. Jak vidí šance Sparty a co Surovčík?

Tomáš Vaclík, když poprvé navlékl dres Olympiakosu
Tomáš Vaclík, když poprvé navlékl dres OlympiakosuZdroj: Olympiacos.org
Tomáš Vaclík, když poprvé navlékl dres Olympiakosu
Tomáš Vaclík v reprezentačním dresu
Český gólman Tomáš Vaclík byl představený jako posila druholigového španělského Albacete
Tomáš Vaclík, když poprvé navlékl dres Olympiakosu
Tomáš Vaclík, když poprvé navlékl dres Olympiakosu
Tomáš Vaclík, když poprvé navlékl dres Olympiakosu
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Jiří Fejgl
Evropská liga
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PŘÍMO Z ŘECKA | Užil si evropské večery na stadionu Olympiakosu. Jako místní hvězda, jediný Čech, který jako hráč vyhrál řeckou ligu. Ale také poznal jižanskou nevyzpytatelnost, když jeho kontrakt v „kolosu“, jak označil soupeře Sparty, letěl ke konci. Tomáš Vaclík, držitel titulů s Letenskými i klubem z Pirea, vypráví před vzájemným střetem v Evropské lize o platební morálce v tamní lize či jednom ze svých nástupců Jakubu Surovčíkovi.

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Potkávají se dva mančafty, v jejichž barvách slavil titul. Olympiakos Pireus vs. Sparta Praha, třetí kolo skupinové fáze Evropské ligy. Asi už bývalý brankář Tomáš Vaclík bude na straně rudých, k Olympiakosu má neutrální vztah.

Proč?
„První rok jsem odchytal všechno. Vyhráli jsme ligu, vypadli v semifinále poháru, navíc jsme se nedostali do Ligy mistrů. Šance na ni byla jeden z důvodů, proč jsem tam ze Sevilly šel. Druhá sezona začala tím, že jsme zase nepostoupili do Champions League, pak jsme se dostali do Evropské ligy, já chytil v rozhodujícím rozstřelu tři penalty. A najednou jsem dostal nabídku z Girony, která postoupila do La Ligy.“

Ze sta na nulu

Chtěl jste odejít?
„Bylo to snad poslední den přestupního termínu. Netlačil jsem na to, navíc v Olympiakosu mi říkali, že jsem základní kámen týmu. Jenže pak jsem se zranil, odneslo to rameno. 

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