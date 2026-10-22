Bude to hukot, varuje Vaclík před zápasem v Pireu. Jak vidí šance Sparty a co Surovčík?
PŘÍMO Z ŘECKA | Užil si evropské večery na stadionu Olympiakosu. Jako místní hvězda, jediný Čech, který jako hráč vyhrál řeckou ligu. Ale také poznal jižanskou nevyzpytatelnost, když jeho kontrakt v „kolosu“, jak označil soupeře Sparty, letěl ke konci. Tomáš Vaclík, držitel titulů s Letenskými i klubem z Pirea, vypráví před vzájemným střetem v Evropské lize o platební morálce v tamní lize či jednom ze svých nástupců Jakubu Surovčíkovi.
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Potkávají se dva mančafty, v jejichž barvách slavil titul. Olympiakos Pireus vs. Sparta Praha, třetí kolo skupinové fáze Evropské ligy. Asi už bývalý brankář Tomáš Vaclík bude na straně rudých, k Olympiakosu má neutrální vztah.
Proč?
„První rok jsem odchytal všechno. Vyhráli jsme ligu, vypadli v semifinále poháru, navíc jsme se nedostali do Ligy mistrů. Šance na ni byla jeden z důvodů, proč jsem tam ze Sevilly šel. Druhá sezona začala tím, že jsme zase nepostoupili do Champions League, pak jsme se dostali do Evropské ligy, já chytil v rozhodujícím rozstřelu tři penalty. A najednou jsem dostal nabídku z Girony, která postoupila do La Ligy.“
Ze sta na nulu
Chtěl jste odejít?
„Bylo to snad poslední den přestupního termínu. Netlačil jsem na to, navíc v Olympiakosu mi říkali, že jsem základní kámen týmu. Jenže pak jsem se zranil, odneslo to rameno.