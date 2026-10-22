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EL ONLINE: Schick s Leverkusenem na Krétě. Česká ekipa v Hoffenheimu hostí Šulce

Patrik Schick rozhodl o výhře proti Freiburgu
Patrik Schick rozhodl o výhře proti FreiburguZdroj: ČTK / AP / Martin Meissner
Adam Hložek se prosadil proti Stuttgartu
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iSport.cz
Evropská liga
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V rámci třetího kola ligové fáze Evropské ligy zavítá Patrik Schick s Bayerem Leverkusen na Krétu, kde vyzve tým OFI. Čeští fotbalisté (Hložek, Coufal a Hranáč) v německém Hoffenheimu hostí Pavla Šulce s Lyonem. První body v soutěži bude chtít připsal Marseille, která zabojuje na hřiště Sturmu Graz. Všechna utkání Evropské ligy sledujte ONLINE na webu iSport. 

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#TýmZVRPSkóreB
1Juventus22007:16
2Leverkusen22006:06
3Benfica22006:16
4Besiktas Istanbul22007:36
5Bournemouth22005:16
6Omonia Nikósie22004:06
7Ferencváros22005:26
8Lyon22005:36
9Sunderland22003:16
10Olympiacos22003:16
11Sparta21105:24
12Saint Gilloise21104:14
13Rennais21102:14
14Záhřeb21101:04
15Crystal Palace21016:33
16AC Milán21014:23
17Jagiellonia21014:33
18OFI FC21013:23
19Torreense21013:33
20AZ Alkmaar21012:23
21Salcburk21011:43
22Lillestrøm20112:31
23Real Sociedad20112:31
24Hapoel Be'er Sheva 20111:21
25Levski20111:21
26Sturm Graz20110:31
27Nijmegen20111:61
28Anderlecht20021:30
29Celta Vigo20021:30
30Hoffenheim20022:50
31Marseille20021:50
32Plzeň20021:50
33FC Ararat-Armenia20022:70
34Celtic20022:70
35Celje20020:50
36Lech Poznań20020:80
  • Osmifinále
  • Play-off

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