Spojila je i tragédie. Proč jsou fandové Olympiakosu divočáci a vzývají číslo sedm?
Jejich pověst je třaskavá, ale zároveň sexy, atraktivní. Fans Olympiakosu Pireus, se kterým se Sparta poměřuje v Evropské lize, jsou známí fanatickou podporou červenobílých, ale také prchlivostí, s níž jsou schopni se postavit proti vlastnímu týmu. Obě cesty jsou zajímavé a mají podhoubí v jednotě místních ultras, jež spojila tragédie.
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Když mluví Tomáš Vaclík o nejhlasitějších příznivcích Olympiakosu, dotkne se průběžně tří témat. Zaprvé jejich vášně: „Sparta zažije hukot.“ Zadruhé jejich nevyrovnanosti: „Když se nedaří, nefandí tolik, rozjedou to, když se jim líbí výsledek.“ Zatřetí jejich až přehnané, na české poměry bezesporu, zaťatosti: „Když se prohrálo s Panathinaikosem, vedení nám doporučilo, abychom nechodili do města.“
Nakonec, duel největších je stále přezdíván jako Derby věčných nepřátel…
Fanatismus se ale projevuje v celé lize. Už pár let platí zákaz vydaný vládou, že na zápasech velké čtyřky (Olympiakos, Panathinaikos, AEK Athény, PAOK Soluň) jsou pouze domácí diváci. Pro hostující by to bylo až moc nebezpečné.
Brána 7
I mezi nimi však ti z Olympiakosu vynikají. Jsou (dnes už) následovníci těch, kteří podporovali klub reprezentující dělnickou třídu, námořníky z místního přístavu. Oproti měšťanskému Panathinaikosu šlo o rozdíl a také o rozbušku. Něco jako v Hamburku, kde se St. Pauli neustále vymezuje velkému HSV.
Především však mají jednu „výhodu“, jejich tábor je sjednocený, jde za hlavní radikální skupinou nazývající se Thyra 7, anglicky Gate 7, česky Brána 7. V tomto případě jde o historické připomenutí. V roce 1981, přesně 8. února, se stala na stadionu tragédie. Olympiakos zdrtil AEK 6:0, fandové chtěli slavit na hřišti, jenže brána s číslem 7 je nepustila. V tlačenici zemřelo jedenadvacet lidí, nejmladšímu bylo pouhých čtrnáct, desítky dalších se zranily.
Od té chvíle je číslo 7 vzývané. U brány je pietní místo, každý rok se tady koná akce připomínající neštěstí - dorazí vedení klubu, první mužstvo, až desetitisíce příznivců. V jejich sektoru s číslem 21 zůstává stejný počet černých sedaček volných při každém utkání. Ultras pak své propojení směřují směrem k mužstvu.
„Atmosféra tu bývá úžasná, fanoušci to umí soupeřům udělat ještě složitější. Musíme ukázat náš TOP level, abychom letěli zpátky do Prahy s dobrým výsledkem,“ řekl trenér Letenských Brian Priske, jenž v Pireu už hrál před pěti lety jako kouč belgických Antverp.
Tehdy padl 1:2. Uhraje tentokrát lepší výsledek?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Juventus
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|2
Leverkusen
|2
|2
|0
|0
|6:0
|6
|3
Benfica
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|4
Besiktas Istanbul
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|5
Bournemouth
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|6
Omonia Nikósie
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|7
Ferencváros
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|8
Lyon
|2
|2
|0
|0
|5:3
|6
|9
Sunderland
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|10
Olympiacos
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|11
Sparta
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|12
Saint Gilloise
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|13
Rennais
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|14
Záhřeb
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|15
Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|6:3
|3
|16
AC Milán
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|17
Jagiellonia
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|18
OFI FC
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|19
Torreense
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|20
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|21
Salcburk
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|22
Lillestrøm
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|23
Real Sociedad
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|24
Hapoel Be'er Sheva
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|25
Levski
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26
Sturm Graz
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|27
Nijmegen
|2
|0
|1
|1
|1:6
|1
|28
Anderlecht
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|29
Celta Vigo
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|30
Hoffenheim
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|31
Marseille
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|32
Plzeň
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|33
FC Ararat-Armenia
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|34
Celtic
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|35
Celje
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|36
Lech Poznań
|2
|0
|0
|2
|0:8
|0
- Osmifinále
- Play-off