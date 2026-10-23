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ZNÁMKY Sparty: Sochůrek se trápil, Hoever postupně padal. Jurásek? Tohle bylo málo

Jak si vedli fotbalisté Sparty při prohře 0:1 na hřišti Olympiakosu Pireus v Evropské lize?
Jak si vedli fotbalisté Sparty při prohře 0:1 na hřišti Olympiakosu Pireus v Evropské lize?Zdroj: Koláž iSport
Santiago Eneme sleduje Gustava Puertu a jeho centr do vápna
Ki-Jana Hoever vyhrál hlavičkový souboj
Matěj Jurásek
Kapitán domácích Panagiotis Retsos proti Hugo Sochůrkovi
Běžecký souboj Matěje Juráska a Bruna Onyemaechiho
Martin Suchomel, obránce Sparty, pálil pouze do připravené obrany Olympiakosu
Záložník Sparty Roman Macek ve skluzu
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iSport.cz
Evropská liga
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Výhra, remíza a teď také prohra. Sparťanští fotbalisté mají po třech zápasech ligové fáze Evropské ligy na kontě čtyři body, ve čtvrtek večer padli na hřišti Olympiakosu Pireus 0:1. Na hrotu dostal příležitost Matyáš Vojta, v základní sestavě se objevili také Santiago Eneme či Matěj Jurásek. Jak výkony jednotlivých hráčů viděly deník Sport a web iSport? Projděte si hodnocení v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).

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