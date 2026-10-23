ZNÁMKY Sparty: Sochůrek se trápil, Hoever postupně padal. Jurásek? Tohle bylo málo
Výhra, remíza a teď také prohra. Sparťanští fotbalisté mají po třech zápasech ligové fáze Evropské ligy na kontě čtyři body, ve čtvrtek večer padli na hřišti Olympiakosu Pireus 0:1. Na hrotu dostal příležitost Matyáš Vojta, v základní sestavě se objevili také Santiago Eneme či Matěj Jurásek. Jak výkony jednotlivých hráčů viděly deník Sport a web iSport? Projděte si hodnocení v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?