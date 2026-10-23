Priske: Zasloužený výsledek. Vysvětlil překvapivé tahy, proč střídal Sochůrek?
PŘÍMO Z ŘECKA | Začal s Jonatanem Brunesem na lavici, Martina Suchomela pak postavil do nové role. Trenér Brian Priske udělal do čtvrtečního zápasu Evropské ligy na hřišti Olympiakosu Pireus překvapivé tahy v sestavě. Sparta pak prohrála po vlastním gólu 0:1. „Ale soupeř si zasloužil vyhrát,“ řekl dánský kouč na tiskové konferenci. Následně se pustil do hodnocení individuálních výkonů.
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Nepomýšlel jste na víc?
„Když se podíváte na celých devadesát minut, výsledek je spravedlivý. Na druhou stranu jsme měli šanci dojít k remíze, možná při troše štěstí dokonce k výhře. V prvním poločase jsme měli dobré pasáže, mohli jsme trestat z rychlých protiútoků. V takovém zápase je potřeba být důsledný v malých detailech, což se nám nedařilo.“
Proč jste se dostali ve druhé půli pod tlak?
„Vstoupili jsme do zápasu opravdu dobře, prvních třicet minut jsme hráli ve velké intenzitě a byli agresivní v obranné fázi. Pak je přirozené, obzvlášť na hřištích soupeře, že intenzita trochu opadne. Nemůžete ale soupeře nechat tolik na balonu, ještě když má velkou kvalitu. Potom svádíte velký boj o udržení čistého konta a na konci už toho bylo na nás zkrátka hodně. Rozhodně jsme chtěli napadat co nejvýš, protože když se nám to dařilo, byli jsme v defenzivě poměrně pevní.“
Prohraný souboj před gólem
Co se stalo před inkasovaným gólem?
„Přiznám se, že jsem situaci ještě neviděl. Všiml jsem si, že jsme v rohu hřiště prohráli souboj (Josimar Alcócer). Díky tomu volný hráč odcentroval před branku, kde jsme měli trochu smůlu, protože míč skončil po teči v síti. Jde zkrátka o klíčové souboje. Buď musíte získat míč, nebo aspoň zajistit, aby se váš protihráč neuvolnil. Byli jsme za to potrestaní.“
Martin Suchomel opět nastoupil na levé straně obrany, ale měl hodně upravenou roli v zápase. Jak si s tím poradil?
„Martin je herně velmi univerzální hráč. V defenzivě je dříč, má určitou kvalitu i do ofenzivy. I když ne úplně stejnou jako Ryneš. Každopádně v mnoha situacích ze sebe vydá to nejlepší. Dneska měl trochu jiné úkoly. Hrál důležitou roli při výstavbě hry, fungoval jako jeden ze dvou defenzivních záložníků. Odehrál dobrý zápas v roli, jakou jsme mu určili. Pomáhal nám.“
Jurásek nám pomáhá
Jak moc vám chyběl zraněný John Mercado?
„Samozřejmě nám chyběl. Konkrétně jeho kvalita, kterou nám přinášel v první části sezony.“
Nahradil ho Matěj Jurásek. Jste s ním spokojený?
„Juras se snaží získávat zkušenosti a dostat se do herního rytmu. V základní sestavě nastoupil jen párkrát, potřebuje nasbírat víc minut, aby se do toho dostal. Přináší nám ale rychlost, sílu a dobré mentální nastavení. Pomáhá nám při napadání, což potvrdil i dneska. Třeba v Olomouci, kdy nastoupil do hry jako střídající hráč, nám ukázal, že je nebezpečný při rychlých přechodech do útoku a ve vytváření šancí. Jsem s ním spokojený a jsem si jistý, že se bude pořád zlepšovat.“
Prokleté devítky
Proč jste se rozhodl od začátku zápasu pro Matyáše Vojtu?
„Byla vhodná chvíle stáhnout Jonyho Brunese na lavici, aby načerpal nové síly.“
A řekl si Vojta o základní sestavu?
„Nebylo pro něj snadné naskočit zrovna do tak náročného venkovního zápasu. Byly tam momenty, kdy si vedl opravdu dobře, ale na druhou stranu jsem viděl situace, ve kterých by měl udržet balon o něco líp. Nicméně je to podobný případ jako s Jurasem. Neodehrál tolik minut, takže tohle byla pro něj náročná zkouška.“
Proč střídal už po prvním poločase Hugo Sochůrek?
„Byl nemocný, bolelo ho břicho.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Benfica
|3
|3
|0
|0
|10:2
|9
|2
Leverkusen
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|3
Bournemouth
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|4
Ferencváros
|3
|3
|0
|0
|9:3
|9
|5
Olympiacos
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|6
Saint Gilloise
|3
|2
|1
|0
|8:1
|7
|7
Juventus
|3
|2
|1
|0
|9:3
|7
|8
Besiktas Istanbul
|3
|2
|1
|0
|9:5
|7
|9
Sunderland
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|10
AZ Alkmaar
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|11
Omonia Nikósie
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|12
Lyon
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|13
Rennais
|3
|1
|2
|0
|4:3
|5
|14
Real Sociedad
|3
|1
|1
|1
|8:3
|4
|15
Crystal Palace
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|16
Sparta
|3
|1
|1
|1
|5:3
|4
|17
Levski
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|18
Záhřeb
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|19
Sturm Graz
|3
|1
|1
|1
|1:3
|4
|20
Nijmegen
|3
|1
|1
|1
|5:8
|4
|21
Salcburk
|3
|1
|1
|1
|3:6
|4
|22
Anderlecht
|3
|1
|0
|2
|4:3
|3
|23
Hoffenheim
|3
|1
|0
|2
|5:5
|3
|24
AC Milán
|3
|1
|0
|2
|4:5
|3
|25
Celta Vigo
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
OFI FC
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|27
Jagiellonia
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|28
Torreense
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|29
Celje
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|30
Hapoel Be'er Sheva
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
|31
Lillestrøm
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|32
Lech Poznań
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|33
Plzeň
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|34
Marseille
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
|35
Celtic
|3
|0
|0
|3
|3:9
|0
|36
FC Ararat-Armenia
|3
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Osmifinále
- Play-off