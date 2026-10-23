Kováč připustil změny: Je to velmi frustrující. Na trhu určitě budeme aktivní
Prohra 1:2 s Levski Sofia ho ve čtvrtek před půlnocí hodně štvala. Radoslav Kováč nebyl spokojený s opakujícími se chybami ani nevyužitými šancemi, které mohly Plzeň posunout ke třem bodům. Viktoria v Evropské lize dál čeká na úspěšný výsledek a vzdaluje se jí postup do jarního play off. „Určitě bude změn víc,“ naznačil západočeský kouč, že se dá očekávat aktivita na zimním přestupovém trhu.
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Mrzí vás víc zbytečné chyby, nebo neproměněné šance?
„Nechci to tady v žádném případě hodnotit v emocích. Máme před sebou nedělní zápas s Pardubicemi. Ale třeba Denis Višinský jde v prvním poločase sám na bránu a nechá se doběhnout… Pak uděláme chybu do šatny, která byla zbytečná. Stane se. Je to pro nás složité. V šatně jsme kluky nabádali, abychom Palimu (chybujícímu Pališčákovi) pomohli, do té doby hrál velmi dobrý zápas. Na míči a byl i kvalitní do defenzivy. Nevím, co mu v ten moment proletělo hlavou, je to škoda.“
Proč jste zápas nedokázali otočit?
„Gól na konci poločasu námi otřásl, neměli jsme dobrý vstup po přestávce. Pak jsme vyrovnali, čekal jsem, že momentum bude na naší straně. Tři, čtyři minuty a dostaneme gól, když bylo deset našich hráčů pod balonem. Bránění bylo hrozně laciné. Pali tam nechal díru, pak jsme nechali nabíhat hráče na přední tyč. Chování našich stoperů tam dobré nebylo. Je to škoda. Bylo to o prvním gólu, ten dal soupeř, nabídli jsme mu to sami. Pak je to o mentalitě, abychom zápas v naší situaci otáčeli. Když dáme první gól, tak v zápase minimálně bodujeme.“
Ve finální třetině jsme byli velmi slabí
Jsou opakující se chyby psychicky ubíjející?
„Je to velmi frustrující, jedná se o individuální chyby. Fakt škoda. Opakuje se to, nás to stojí body. Na Ferencvárosi jsme také udělali dvě zbytečné, dneska opět. Nemyslím si, že by nás Levski přehrával, prakticky měl dvě šance a dal dva góly. Je potřeba být pevnější v defenzivě. To mě mrzí.“
Nebyl ale ještě větší problém v ofenzivě?
„Ve finální třetině jsme byli velmi slabí. První poločas bylo opticky šancí dost, ale pořád je to málo. Druhý poločas se Levski zavřel, my jsme se tam vůbec nedostali. Pomohli jsme si opět standardkou na velmi vysoké úrovni. Od naší ofenzivní čtyřky jsme jednoznačně čekali víc. Kabo (Christophe Kabongo) dal gól, ale většinu času není v boxu, to je špatně. Jde i o součinnost hráčů nahoře. Řešíme neustále vzdálenosti, aby kluci byli víc u sebe a ve správných prostorech. Dneska nechodily ani pořádné centry ze stran, bylo to nedostatečné.“
Je to také o kvalitě vašich útočníků?
„Čekáme celkově větší kvalitu. Kluci mají své silné stránky, ale chybí mi od nich jeden na jedna, odvaha jít do brány. Čekali jsme daleko víc i od střídajících hráčů. Nepřinesli na hřiště žádné momentum, nějakou vyloženou šanci.“
Na trhu budeme aktivní
Byla špatná volba náhradníků, které jste poslali do zápasu? Prostor dostali například Faal a Lawal.
„To je správná otázka. Bavíme se, že to nejsou typologicky hráči, co potřebujeme. Přemýšlel jsem o tom dát tam Panyho (Jiřího Panoše) v zápase do plné obrany jsem to měl stoprocentně v hlavě. Ale chtěli jsme dát nahoru dva útočníky, aby na ně přicházely centry. Střídání nám ve dvou posledních zápasech nevyšla, je potřeba se nad tím zamyslet. Dostali jsme se do tlaku, ale tempo nám pak odcházelo.“
Budete v zimě shánět silnou útočnou devítku?
„Jednoznačně. Bavíme se o tom každý den, analyzujeme si, jak a co v kádru posílit. Určitě bude změn víc. Potřebujeme hráče, co jsou schopni podávat konzistentní výkony, to se nám zatím nedaří. Určitě na trhu budeme pracovat a budeme aktivní.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Benfica
|3
|3
|0
|0
|10:2
|9
|2
Leverkusen
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|3
Bournemouth
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|4
Ferencváros
|3
|3
|0
|0
|9:3
|9
|5
Olympiacos
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|6
Saint Gilloise
|3
|2
|1
|0
|8:1
|7
|7
Juventus
|3
|2
|1
|0
|9:3
|7
|8
Besiktas Istanbul
|3
|2
|1
|0
|9:5
|7
|9
Sunderland
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|10
AZ Alkmaar
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|11
Omonia Nikósie
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|12
Lyon
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|13
Rennais
|3
|1
|2
|0
|4:3
|5
|14
Real Sociedad
|3
|1
|1
|1
|8:3
|4
|15
Crystal Palace
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|16
Sparta
|3
|1
|1
|1
|5:3
|4
|17
Levski
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|18
Záhřeb
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|19
Sturm Graz
|3
|1
|1
|1
|1:3
|4
|20
Nijmegen
|3
|1
|1
|1
|5:8
|4
|21
Salcburk
|3
|1
|1
|1
|3:6
|4
|22
Anderlecht
|3
|1
|0
|2
|4:3
|3
|23
Hoffenheim
|3
|1
|0
|2
|5:5
|3
|24
AC Milán
|3
|1
|0
|2
|4:5
|3
|25
Celta Vigo
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
OFI FC
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|27
Jagiellonia
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|28
Torreense
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|29
Celje
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|30
Hapoel Be'er Sheva
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
|31
Lillestrøm
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|32
Lech Poznań
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|33
Plzeň
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|34
Marseille
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
|35
Celtic
|3
|0
|0
|3
|3:9
|0
|36
FC Ararat-Armenia
|3
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Osmifinále
- Play-off