Kabongo po třetí prohře: Věřím na zázraky. Kolem týmu je asi nějaká špatná aura
V sezoně vstřelil už sedmý gól, proti Levski srovnal po standardní situaci hlavou na 1:1. Produktivita Christophea Kabonga (23) byla Plzni ve čtvrtečním utkání Evropské ligy k ničemu, mužstvo skončilo utkání třetí porážkou (1:2) na podzimní mezinárodní scéně. „Hráli jsme dobře, akorát to nedotáhli výsledkově,“ mrzelo hrotového útočníka s vysokým reprezentačním potenciálem.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Christophe Kabongo patří na podzim k nejlepším hráčům Plzně. Po nástupu Radoslava Kováče se přesunul na hrot útoku, kde se o něj mužstvo opírá. Mladý forvard s tetováním na krku střílí branky, ve čtvrtek v noci to ale při porážce s Levski body nepřineslo. „Samozřejmě nás to hodně mrzí,“ přiznal Kabongo, když vyprávěl o průběhu zápasu.
V zápase jste srovnali, ale pak podruhé zbytečně inkasovali a už se do zápasu nedostali. Proč děláte opakované chyby?
„Sráží nás to, sám nevím, čím to je. Nedokážu to vysvětlit. Asi je to nějaká špatná aura, kterou máme okolo týmu. Také jsme nedotáhli věci v poslední třetině hřiště, mohlo to vypadat jinak. Je to i naše chyba v útoku.“
Věřím, že jsme schopni tohle otočit
Čím to zlomit?
„Já se rád koukám na sebe, myslím, že by to měl udělat každý hráč. Měli jsme dát branku dřív, než oni dali gól nám. Každý má na výsledku podíl, já taky mohl dát na jedna nula.“
V Evropské lize jste prohráli potřetí za sebou, postup do jarní části se vzdaluje. Zaměříte se víc na domácí soutěž?
„Každý zápas je pro nás priorita, třeba i domácí pohár s Jihlavou, který nás čeká příští týden. Věřím na zázraky, že jsme schopni tohle otočit a porazit všechny soupeře, kteří nás ve zbytku Evropské ligy čekají (Lilleström, Benfica, Bournemouth, Real Sociedad, Jagiellonia Bialystok). Musíme věřit, nic jiného nám nezbývá.“
Vám osobně se na hrotu zády k brance hraje proti silovým stoperům těžce?
„Kdo mě zná, ví, že se mi lépe hraje, když to chodí po zemi. Zvykám si na to. Za pana Hyského jsem v Plzni nehrál devítku, teď jsem tam začal nastupovat. Myslím, že to půjde nahoru, pár soubojů jsem i vyhrál.“
V poslední třetině hřiště to od nás nebylo stoprocentní
Scházelo vám víc gólových situací v závěru utkání, kdy jste dotahovali ztrátu?
„Oni to zavřeli, hráli dobře defenzivně. Ale jak už jsem říkal - v poslední třetině hřiště to od nás nebylo stoprocentní. Pokud bychom tam zahráli lépe, musíme takový tým porazit.“
Souvisí zbytečné inkasované branky s psychikou?
„Určitě. Každý, kdo z nás jde na hřiště, ať chce, nebo ne, v podvědomí to má. Musíme se chytit v nějakém zápase, kdy se nám něco takového nestane. Potom tomu každý uvěří, že je to za námi, a půjdeme do dalšího zápasu s větším sebevědomím.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Benfica
|3
|3
|0
|0
|10:2
|9
|2
Leverkusen
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|3
Bournemouth
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|4
Ferencváros
|3
|3
|0
|0
|9:3
|9
|5
Olympiacos
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|6
Saint Gilloise
|3
|2
|1
|0
|8:1
|7
|7
Juventus
|3
|2
|1
|0
|9:3
|7
|8
Besiktas Istanbul
|3
|2
|1
|0
|9:5
|7
|9
Sunderland
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|10
AZ Alkmaar
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|11
Omonia Nikósie
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|12
Lyon
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|13
Rennais
|3
|1
|2
|0
|4:3
|5
|14
Real Sociedad
|3
|1
|1
|1
|8:3
|4
|15
Crystal Palace
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|16
Sparta
|3
|1
|1
|1
|5:3
|4
|17
Levski
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|18
Záhřeb
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|19
Sturm Graz
|3
|1
|1
|1
|1:3
|4
|20
Nijmegen
|3
|1
|1
|1
|5:8
|4
|21
Salcburk
|3
|1
|1
|1
|3:6
|4
|22
Anderlecht
|3
|1
|0
|2
|4:3
|3
|23
Hoffenheim
|3
|1
|0
|2
|5:5
|3
|24
AC Milán
|3
|1
|0
|2
|4:5
|3
|25
Celta Vigo
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
OFI FC
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|27
Jagiellonia
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|28
Torreense
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|29
Celje
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|30
Hapoel Be'er Sheva
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
|31
Lillestrøm
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|32
Lech Poznań
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|33
Plzeň
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|34
Marseille
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
|35
Celtic
|3
|0
|0
|3
|3:9
|0
|36
FC Ararat-Armenia
|3
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Osmifinále
- Play-off