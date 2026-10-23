Řádění Bulharů v Plzni: Čišela z nich agresivita. Hosté zabrali domácím místa a nehli se
Nejen výsledkový výbuch s Levski Sofia (1:2) a výrazná komplikace pro postup do vyřazovacích bojů Evropské ligy naštvaly ve čtvrtek fanoušky fotbalistů Plzně. Navrch si příznivci Viktorie odnesli nepříjemný zážitek z množství hostujících fanoušků v domácích sektorech. Podle mnoha svědků se balkánští fans chovali agresivně. „Po konci utkání létala piva na děti a v sektoru domácích za bránou začali Bulhaři mlátit domácí fanoušky,“ popisuje na sociálních sítích jeden z přítomných.
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Jako by trable na hřišti Západočechům nestačily. Teď přibývají i ty v hledišti. Do Doosan Arény se totiž ve čtvrtek dostalo překvapivé množství bulharských fanoušků, kteří přišli mistra Parve ligy podpořit.
„Kromě předvedené hry bych potřeboval odpověď od někoho, kdo dovolil, že bude polovina stadionu obsazená fanoušky soupeře,“ stěžoval si jeden z Plzeňanů na sociální síti X, který si odnesl dvojnásobně zkažený zážitek, už během zápasu. „Reálně tu s kámošema sedíme a cítíme se jak v sektoru hostů. Celá tribuna u kotle soupeře jsou jen Bulhaři. Těžkooděnci na schodech, security na WC. Mňamka.“
Agresivita z nich čišela
„Před každým zápasem se všude na klubových profilech píše, že loga soupeřů nebudou v našich sektorech tolerována a takový člověk nebude vpuštěn. Tak proč je tedy nevyhodíte?“ ptal se jiný fanoušek.
„Situace byla pro část našich fanoušků nepříjemná, za což se jim klub oficiálně omluvil a přinesl vysvětlení. Nebyl však nahlášený žádný incident ohledně fyzického napadení," uvedl ke stížnostem na sociálních sítích mluvčí klubu Václav Hanzlík.
V Plzni nešlo ale jen o pouhou přítomnost Bulharů v hledišti. Svědci popisují agresivní chování fanoušků, kteří nechtěli pustit domácí na svá zakoupená místa. „Po příchodu na naše místa - vedle kotle - šok. I v minulosti tam občas byli hostující fanoušci, ale tak nějak v pohodě, ale teď nezájem že máš lístek. Agresivita z nich čišela. Nenechám se na starý kolena zmlátit.“
Piva létala na děti
Bezpečnost nebyla zajištěna ani pro ty nejmenší fanoušky. „Po konci utkání létala piva na děti a v sektoru domácích za bránou začali Bulhaři mlátit domácí fanoušky, to už je i na mě moc.“
Mnozí diváci si pak museli kvůli bulharské invazi přesednout. „Z bezpečnostních důvodů a vzhledem k chování příznivců Levski jsme se rozhodli reagovat a přesadit část vlastních fanoušků na náhradní místa, abychom předcházeli konfliktům a eskalaci situace,“ uvedl plzeňský klub v oficiálním prohlášení.
Aktuálně s nula body čtvrtý nejhorší celek Evropské ligy se hájí, že eskalaci napětí v ochozech předejít nešlo. „Přes preventivní opatření pro online prodej v podobě omezení IP adres či nutnosti registrace ve Viktoria Key si vstupenky do domácích sektorů opatřilo velké množství bulharských fanoušků žijících na území ČR či přímo v našem regionu. V tu chvíli bylo prakticky nemožné zamezit jejich vstupu na stadion a jejich celkový počet byl diametrálně odlišný od toho oficiálně nahlášeného,“ dodala Viktoria v prohlášení.
Kompletní vyjádření FC Viktoria Plzeň:
Klub FC Viktoria Plzeň reaguje na události spojené se čtvrtečním duelem Evropské ligy proti bulharskému soupeři, které se dotkly části našich fanoušků.
S velkým předstihem před utkáním probíhala intenzivní komunikace s hostujícím klubem i UEFA ohledně počtu hostujících příznivců, což je standardní procedura každého evropského zápasu. Nebyl zde předpoklad, že by jich na utkání dorazil vyšší počet než nahlášený. To znamená zaplněný sektor hostů a 200 fanoušků v sektoru C na hlavní tribuně dle standardního protokolu.
I přes preventivní opatření pro online prodej v podobě omezení IP adres či nutnosti registrace ve Viktoria Key si vstupenky do domácích sektorů opatřilo velké množství bulharských fanoušků žijících na území ČR či přímo v našem regionu. V tu chvíli bylo prakticky nemožné zamezit jejich vstupu na stadion a jejich celkový počet byl diametrálně odlišný od toho oficiálně nahlášeného.
Z bezpečnostních důvodů a vzhledem k chování příznivců Levski jsme se rozhodli reagovat a přesadit část vlastních fanoušků na náhradní místa, abychom předcházeli konfliktům a eskalaci situace. Plně si uvědomujeme, že někteří naši fanoušci museli utkání sledovat z jiných sedaček, než na které jsou zvyklí a na které si zakoupili platné vstupenky. Část příznivců pak měla negativně ovlivněný zážitek z celého zápasu.
Všem našim fanouškům, kterých se tato situace týkala, se omlouváme!
Bezpečnost všech návštěvníků stadionu je pro nás prioritou, zároveň si však uvědomujeme, že se nám nepodařilo zajistit průběh utkání podle jejich očekávání. Ihned po skončení zápasu jsme začali vše analyzovat a nastavovat opatření, aby se do budoucna nic podobného neopakovalo, byť jsme si vědomi, jak náročný proces nás s ohledem na platnou legislativu čeká.
Děkujeme všem, kteří nás v tomto zápase podporovali, a věříme, že tomu tak bude i v nadcházejících duelech!
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Benfica
|3
|3
|0
|0
|10:2
|9
|2
Leverkusen
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|3
Bournemouth
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|4
Ferencváros
|3
|3
|0
|0
|9:3
|9
|5
Olympiacos
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|6
Saint Gilloise
|3
|2
|1
|0
|8:1
|7
|7
Juventus
|3
|2
|1
|0
|9:3
|7
|8
Besiktas Istanbul
|3
|2
|1
|0
|9:5
|7
|9
Sunderland
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|10
AZ Alkmaar
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|11
Omonia Nikósie
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|12
Lyon
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|13
Rennais
|3
|1
|2
|0
|4:3
|5
|14
Real Sociedad
|3
|1
|1
|1
|8:3
|4
|15
Crystal Palace
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|16
Sparta
|3
|1
|1
|1
|5:3
|4
|17
Levski
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|18
Záhřeb
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|19
Sturm Graz
|3
|1
|1
|1
|1:3
|4
|20
Nijmegen
|3
|1
|1
|1
|5:8
|4
|21
Salcburk
|3
|1
|1
|1
|3:6
|4
|22
Anderlecht
|3
|1
|0
|2
|4:3
|3
|23
Hoffenheim
|3
|1
|0
|2
|5:5
|3
|24
AC Milán
|3
|1
|0
|2
|4:5
|3
|25
Celta Vigo
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
OFI FC
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|27
Jagiellonia
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|28
Torreense
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|29
Celje
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|30
Hapoel Be'er Sheva
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
|31
Lillestrøm
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|32
Lech Poznań
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|33
Plzeň
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|34
Marseille
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
|35
Celtic
|3
|0
|0
|3
|3:9
|0
|36
FC Ararat-Armenia
|3
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Osmifinále
- Play-off