Guardiola jako vzor. Voják Suchomel už je univerzální, Priske mu dal novou roli. Obstál?
PŘÍMO Z ŘECKA | Když Brian Priske, trenér Sparty, mluví o Martinu Suchomelovi, definici použije krátkou: „Je to voják.“ Zápas Evropské ligy v Pireu ukázal, že lze přidat ve stylu slavného akčního filmu přívlastek univerzální. Při prohře 1:2 si otestoval pozici takzvaného invertovaného beka, velmi výrazně pomáhal týmu ve středu pole, kam se přesouval z levé strany. Hádejte, kteří slavní trenéři tuto ideu přinesli do fotbalu?
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Vzorec to byl víceméně od první chvíle zřetelný. Na začátku možná překvapující, protože Sparta ho zatím v sezoně nevyužívala, po chvíli však bylo jasné, že šlo o záměr. Zajímavý, je však potřeba říct, že je nutné jej vybrousit.
„Pro Mártyho to byla těžká zkouška,“ řekne mnohoznačně, ale také výstižně Kamil Vacek, bývalý reprezentant i hráč Sparty, který duel sledoval díky pozvání klubu přímo v bouřícím stadionu Olympiakosu. „Měl jsem možnost koukat živě, Sparta určitě nebyla lepší tým,“ dodá diplomaticky, jak je jeho zvykem. „Kvalita se projevila i na této pozici,“ rozsekne.
Guardiola jako vzor
Brian Priske využil alternativu, již do fotbalu přinesl v devadesátých letech Johann Cruyff jako šéf velké Barcelony. K dokonalosti ji pak dovedl Pep Guardiola, asi nejoceňovanější trenér posledních deseti let. V Bayernu Mnichov využíval zprava Phillipa Lahma či Davida Alabu a v Manchesteru City kupříkladu Joaa Cancela.
„Pokud váš krajní obránce zůstane ve středu hřiště, máte více hráčů ve středu pro přihrávku a zároveň okamžitě kontrolujete prostor, pokud ztratíte míč,“ vysvětloval španělský inovátor opakovaně.
Stejné důvody vedly k tomuto kroku i Priskeho. Když Sparta na Olympiakosu získala balon, ze čtyřkového rozestavení v defenzivní linii přešla k trojkovému. Proč?
Víc prostoru pro křídelní zbraň
Zaprvé bylo třeba otevřít koridor pro rozehrávajícího stopera Jaroslava Zeleného, v utkání rozhodně nejlepšího sparťana. „Jarda je schopný levačkou dostat míč hodně vysoko,“ objasňuje Vacek. Ano, tak měli Letenští využívat svou hlavní zbraň. Josimar Alcócer se díky kapitánovým pasům měl dostávat do situací jeden na jednoho. Slušné pozice měl, na druhou stranu domácí ho většinou bleskově zdvojili až ztrojili.
Zadruhé Suchomel ve středu doplnil v defenzivní dvojici Romana Macka, proto se mohli Santiago Eneme, Hugo Sochůrek či po půli střídající Sivert Mannsverk vysunout výše.
Co ukazují data?
„Pokud jste zápas sledovali, viděli jste, že Márty hrál důležitou roli při naší výstavbě hry – fungoval jako jeden ze dvou defenzivních záložníků a pomáhal nám v této fázi,“ popisoval Priske.
„Je herně velmi univerzální a v defenzivě je to opravdový dříč. Co se týče ofenzivy, má určité kvality – možná ne stejné jako Matěj Ryneš –, ale v mnoha situacích ze sebe vydává naprosté maximum. Myslím, že odehrál dobrý zápas v roli,“ přesvědčoval.
Suchomel opravdu nepropadl, měl světlé momenty, kupříkladu osm progresivních běhů, udržel dobrou úspěšnost přihrávek, včetně těch do útočné třetiny. Na druhou stranu výrazně ztrácel (i podle dat) v soubojích, dostával se v nich do postavení, na které není zvyklý, často měl protivníka takzvaně na zádech.
Jak trefil internacionál Vacek, šlo o těžkou zkoušku…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Benfica
|3
|3
|0
|0
|10:2
|9
|2
Leverkusen
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|3
Bournemouth
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|4
Ferencváros
|3
|3
|0
|0
|9:3
|9
|5
Olympiacos
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|6
Saint Gilloise
|3
|2
|1
|0
|8:1
|7
|7
Juventus
|3
|2
|1
|0
|9:3
|7
|8
Besiktas Istanbul
|3
|2
|1
|0
|9:5
|7
|9
Sunderland
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|10
AZ Alkmaar
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|11
Omonia Nikósie
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|12
Lyon
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|13
Rennais
|3
|1
|2
|0
|4:3
|5
|14
Real Sociedad
|3
|1
|1
|1
|8:3
|4
|15
Crystal Palace
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|16
Sparta
|3
|1
|1
|1
|5:3
|4
|17
Levski
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|18
Záhřeb
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|19
Sturm Graz
|3
|1
|1
|1
|1:3
|4
|20
Nijmegen
|3
|1
|1
|1
|5:8
|4
|21
Salcburk
|3
|1
|1
|1
|3:6
|4
|22
Anderlecht
|3
|1
|0
|2
|4:3
|3
|23
Hoffenheim
|3
|1
|0
|2
|5:5
|3
|24
AC Milán
|3
|1
|0
|2
|4:5
|3
|25
Celta Vigo
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
OFI FC
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|27
Jagiellonia
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|28
Torreense
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|29
Celje
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|30
Hapoel Be'er Sheva
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
|31
Lillestrøm
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|32
Lech Poznań
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|33
Plzeň
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|34
Marseille
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
|35
Celtic
|3
|0
|0
|3
|3:9
|0
|36
FC Ararat-Armenia
|3
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Osmifinále
- Play-off