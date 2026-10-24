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Jurásek: zafuněný záskok za Mercada. Expert na stadionu si všiml detailu

Matěj Jurásek
Matěj JurásekZdroj: Petros Giannakouris / AP Photo
Běžecký souboj Matěje Juráska a Bruna Onyemaechiho
Sparťané po konci utkání s Olympiakosem
Martin Suchomel nezvládl jeden ze soubojů
Zklamaní fotbalisté Sparty
Jakub Surovčík po zápase
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Ki-Jana Hoever vyhrál hlavičkový souboj
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Pavel Šťastný
Evropská liga
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PŘÍMO Z ŘECKA | Sparťanem je už víc než dva měsíce. Přesto Matěj Jurásek, ofenzivní fotbalista, balancuje na hraně základní sestavy. Když mu do ní ve čtvrtečním utkání Evropské ligy proti Olympiakosu Pireus (0:1) pomohla absence Johna Mercada, zahrál podprůměrně. „Nebral si míč do situací, ve kterých by mužstvu pomohl,“ zamyslel se expert Jakub Podaný. Co bude s třiadvacetiletým hráčem dál?

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Po reprezentační přestávce oslabila v ofenzivě. Sparta ve čtyřech soutěžních zápasech skórovala třikrát, naposledy na hřišti ostravského Baníku (0:0) a Olympiakosu Pireus (0:1) vyšla gólově naprázdno. S těžkostí si vytváří velké šance, neproměňuje je.

Důvodů je pochopitelně víc. Má v týmu dva prozatím prokleté útočníky Jonatana Brunese a Matyáše Vojtu. Kouč Brian Priske je v Řecku protočil v základní sestavě. Zkusil další metodu, jak aspoň jednoho z nich nakopnout. „Nastal čas dát Jonymu odpočinek a nechat ho chvíli na lavičce, aby načerpal novou energii,“ vysvětlil.

Expertovi chybí nadstandard

Zranil se mu kreativní záložník Adam Karabec, který byl na startu sezony klíčový v poslední třetině hřiště. Velká rána přišla ještě před odletem k utkání Evropské ligy: Johna Mercada, aktuálně nejlepšího sparťanského střelce, zabolelo v lýtku. „Když vezmete v potaz, jak dobře zatím hrál, tak nám určitě chyběl,“ přiznal Priske po čtvrteční půlnoci.

Při hledání dočasné náhrady padla volba na Matěje Juráska. Na hráče, který přišel do kádru v polovině letošního srpna jako náhrada za Lukáše Haraslína. Podle plánů sportovního ředitele Tomáše Rosického měl přinést rychlost, individuální kvalitu nebo schopnost překonat soupeře v souboji jeden na jednoho.

Po transferu do Sparty naskakoval do zápasů jako náhradník. V přípravném utkání s Jihlavou (5:3), v době reprezentační přestávky, zaznamenal dva góly a dvě asistence. Vypadal slušně, výkonnostně šel nahoru. „Má blízko do základu, ale pere se o místo s křídly, která patří mezi nejlepší v lize,“ uvedl Priske ještě minulou středu.

Proti Olympiakosu umetla Juráskovi cestu do základní sestavy už zmíněná Mercadova absence. Postavil se na pravou stranu hřiště, kde se cítí zřejmě nejsilnější. „Byl jsem zvědavý, jak bude vypadat v tak náročném zápase od začátku. Ve Spartě je důležité, aby si křídla brala situace hodně na sebe, snažila se udělat něco nadstandardního. To jsem u Juráska neviděl,“ prohodil bývalý hráč letenského týmu Jakub Podaný, jenž sledoval utkání přímo na tribuně zaplněného stadionu.

Podle hodnocení deníku Sport a webu iSport Jurásek nevypadal dobře pohybově, u lajny si bral balon často vestoje, až poté s ním vyrazil dopředu. Opakovaně narážel na protihráče.

„Asi ve dvacáté minutě jsem viděl, že je po každé akci hodně zafuněný. Není zřejmě fyzicky úplně v pohodě, což je způsobené tím, že nemá herní rytmus. To se samozřejmě projeví na sebevědomí v důležitých situacích,“ líčil Podaný.

Priske: Jsem s ním spokojený

Zápas pro Juráska skončil v 67. minutě. Když odcházel ze hřiště, bylo i z televizních záběrů znát, že toho měl poměrně dost. „Neměl úplně velký efekt na výkon mužstva,“ zdůraznil Podaný. V prvním poločase akorát získal míč na soupeřově polovině, čímž dostal do zakončení útočníka Vojtu.

Ve finále mu analytici datové společnosti Opta napočítali 31 doteků s balonem. S ním se pokusil o pět driblinků, i když uspěl v jediném případě. Dostal se k jedné střele, která mu přinesla ve statistice očekávaných gólů hodnotu 0,02. Do vápna centroval třikrát, jednou přesně.

„Juras se snaží nabrat herní rytmus, pořád se do toho dostává. Je jasné, že ještě potřebuje herní praxi, sbírat minuty. Pomáhá nám ale už teď směrem dopředu rychlostí i silou. Třeba proti Olomouci (3:0) byl jako střídající hráč hodně nebezpečný. Jsem s ním spokojený a věřím, že v příštích týdnech se bude určitě zlepšovat,“ zmínil Priske v tiskovém sále v barvách Olympiakosu.

Další možnost na výkon, kterým by si o místo v základní sestavě a třeba i o uplatnění opce řekl, může dostat v neděli v ligovém utkání na domácím hřišti proti Slovácku. Pokud Mercado nebude fit, nabízí se kromě Juráska pouze Ebrima Singhateh nebo Joao Grimaldo. Ten však s týmem do Řecka ani neodcestoval, nevešel se do nominace.

Favoritem je nejspíš český hráč. „Musí se do toho víc cpát, udělat výjimečnou věc. Sparta je na křídlech absolutně závislá. V bodování i v nebezpečnosti. Musí jí to přinést, jinak nebude pro Alcócera a právě Mercada dostatečnou konkurencí,“ uzavřel Podaný.

Jurásek proti Olympiakosu
Odehrané minuty67-
Střela1-
Očekávané góly0,02-
Doteků s míčem31-
Driblinky51 úspěšné
Přihrávky139 úspěšné
Přihrávky v útočné třetině64 úspěšné
Centry31 úspěšné
Zdroj: Opta

#TýmZVRPSkóreB
1Benfica330010:29
2Leverkusen33008:09
3Bournemouth33008:19
4Ferencváros33009:39
5Olympiacos33004:19
6Saint Gilloise32108:17
7Juventus32109:37
8Besiktas Istanbul32109:57
9Sunderland32104:27
10AZ Alkmaar32016:26
11Omonia Nikósie32015:46
12Lyon32015:66
13Rennais31204:35
14Real Sociedad31118:34
15Crystal Palace31118:54
16Sparta31115:34
17Levski31113:34
18Záhřeb31113:44
19Sturm Graz31111:34
20Nijmegen31115:84
21Salcburk31113:64
22Anderlecht31024:33
23Hoffenheim31025:53
24AC Milán31024:53
25Celta Vigo31023:43
26OFI FC31023:43
27Jagiellonia31024:63
28Torreense31024:73
29Celje30122:71
30Hapoel Be'er Sheva 30121:61
31Lillestrøm30122:91
32Lech Poznań30121:91
33Plzeň30032:70
34Marseille30031:60
35Celtic30033:90
36FC Ararat-Armenia30032:110
  • Osmifinále
  • Play-off

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