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Sparta – Bournemouth v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?

Porada sparťanů u Briana Priskeho
Porada sparťanů u Briana PriskehoZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Základní jedenáctka Sparty
Sparťané po konci utkání s Olympiakosem
Trenér Sparty Brian Priske
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Otakar Plzák
Otakar Plzák
Evropská liga
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  • Fotbalisty Sparty čeká čtvrtý zápas Evropské ligy, ve kterém se utkají s anglickým Bournemouthem.
  • Letenští zatím získali čtyři body, a pokud chtějí pomýšlet na postup, tak každý bod bude hrát roli.
  • Utkání začíná ve čtvrtek 5. listopadu v 18:45 na Letné. Kde sledovat Sparta vs. Bournemouth živě?

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Vše o utkání Sparta Praha vs. Bournemouth

Datum a čas: čtvrtek 5. listopadu, 18:45

Místo konání: epet Aréna, Praha

Ligová fáze: Evropské ligy 2026/27

Rozhodčí: Erik Lambrechts, Belgie

TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Sparta Praha vs. Bournemouth živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Sparty ve čtvrtém zápase Evropské ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na nové stanici Nova Sport 5.

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Výkop duelu Sparta Praha vs. Bournemouth je naplánován na čtvrtek 5. listopadu v 18:45.

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Sparta v evropských pohárech 2026/27

Sparta začínala v předkole Ligy mistrů, kde narazila na Olympique Lyon. Přes francouzského giganta však nedokázala postoupit, a tak ji čeká Evropská liga. V ní má po třech zápasech pouhé čtyři body, když v posledním duelu prohrála s Olympiakosem Pireus 0:1.

České týmy v evropských pohárech 2026/27

Slavia hraje Ligu mistrů, další tři české kluby bojují v ostatních evropských pohárech. Spartu a Plzeň lze vidět v Evropské lize. Jablonec válčí v Konferenční lize. O další místo se pral i Hradec Králové, ten však nedokázal postoupit přes Panathinaikos Athény.

České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia – Lens 2:3

2. zápas: Sabah – Slavia 2:0

3. zápas: Fenerbahce – Slavia 2:2

4. zápas: Slavia – Arsenal, 4. 11., 21:00

5. zápas: Slavia – Villareal, 25. 11., 18:45

6. zápas: Bayern – Slavia, 8. 12., 21:00

7. zápas: Porto – Slavia, 19. 1., 21:00

8. zápas: Slavia – Aston Villa, 27. 1., 21:00

Sparta Praha v předkolech Ligy mistrů

1. zápas: Sparta – Olympique Lyon 2:1

2. zápas: Olympique Lyon – Sparta 3:0

Sparta Praha v Evropské lize

1. zápas: Ararat-Armenia – Sparta 1:4

2. zápas: Sparta – Lillestrøm 1:1

3. zápas: Olympiakos – Sparta 1:0

4. zápas: Sparta – Bournemouth, 5. 11., 18:45

5. zápas: Sparta – Alkmaar, 26. 11., 21:00

6. zápas: RB Salzburg – Sparta, 10. 12., 21:00

7. zápas: Crystal Palace – Sparta, 21. 1., 21:00

8. zápas: Sparta – Rennes, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň v předkolech Evropské ligy

1. zápas: CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň 3:0

2. zápas: Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad 5:1pp

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: Viktoria Plzeň – Union SG 0:3

2. zápas: Ferencváros – Viktoria Plzeň 2:1

3. zápas: Viktoria Plzeň – Levski Sofia 1:2

4. zápas: Lillestrøm – Viktoria Plzeň, 5. 11., 18:45

5. zápas: Viktoria Plzeň – Benfica, 26. 11., 18:45

6. zápas: Bournemouth – Viktoria Plzeň, 10. 12., 21:00

7. zápas: Real Sociedad – Viktoria Plzeň, 21. 1., 18:45

8. zápas: Viktoria Plzeň – Jagiellonia, 28. 1., 21:00

Hradec Králové v předkolech Evropské ligy

1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1

2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1

3. zápas: Hradec Králové – Besiktas 0:1

4. zápas: Besiktas – Hradec Králové 1:0

Hradec Králové v předkolech Konferenční ligy

1. zápas: Panathinaikos – Hradec Králové 2:2

2. zápas: Hradec Králové – Panathinaikos 1:2 pp

Jablonec v předkolech Konferenční ligy

1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2

2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0

3. zápas: Jablonec – RFS 2:0

4. zápas: RFS – Jablonec 1:2

5. zápas: Rangers – Jablonec 1:0

6. zápas: Jablonec – Rangers 1:0 na penalty

Jablonec v Konferenční lize

1. zápas: Freiburg – Jablonec 3:2

2. zápas: Jablonec – Brighton 0:0

3. zápas: Riga FC – Jablonec, 5. 11., 21:00

4. zápas: Jablonec – Lugano, 26. 11., 18:45

5. zápas: Trabzonspor – Jablonec, 10. 12., 18:45

6. zápas: Jablonec – Iberia 1999, 17. 12., 21:00

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