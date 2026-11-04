Plzeň v Norsku: první Kováčův „hattrick“? Další šance pro Panoše, tlak na Adua
Ve středu dopoledne se plzeňský tým srotil v odletové hale na Letišti Václava Havla v Praze. Hned vedle jablonecké výpravy, která se zrovna chystala na pohárový výjezd do lotyšské Rigy. Viktoria zamířila do Norska, kde se v Evropské lize střetne ve čtvrtek s Lilleströmem. Prakticky v kompletním složení se pokusí navázat na vysoké výhry v Jihlavě a Ostravě a uzmout na mezinárodní scéně premiérové tři body.
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Když si plzeňští hráči vyzvedávali ve středu dopoledne letenky na cestu do Osla, byly na jejich tvářích vidět úsměvy. Mužstvo zamířilo na zápas Evropské ligy proti Lilleströmu v dobrém rozpoložení. Především kvůli tomu, že úspěšně zvládlo předchozí utkání MOL Cupu v Jihlavě (6:1) a následně náročnou ligu na Baníku (4:0). „Za dva zápasy jsme vstřelili deset gólů, což je pozitivní. Jsme vítězně naladění na zápas v Norsku a doufám, že ho zvládneme,“ hlásil před odletem záložník Alexandr Sojka.
Boj o naději na postup do play off
Poprvé od konce srpna, kdy k mužstvu přišel Radoslav Kováč, by Plzeň mohla vyhrát tři zápasy po sobě. Náročný duel na přírodní trávě v Norsku navíc potřebuje zvládnout za tři body, aby po třech evropských prohrách získala alespoň malou naději na boj o postup do jarního play off.
„Jednoznačně se chceme odrazit od pevné defenzivy, kterou na Baníku šlo vidět. Třetí dobrý výsledek by nám trenérům a hlavně hráčům mohl zase pomoct,“ přál si Kováčův asistent David Mikula.
Plzni sedla hra na tři stopery vzadu a dva wingbeky, na pravé straně se daří Adamu Gabrielovi. Letní posila zakončila duel v Ostravě dvěma góly a sahala po hattricku. „Filda Prebsl a Tobi Pališčák jsou velmi herní stopeři. Když vzadu máme o jednoho hráče navíc, můžou si dovolit víc podpořit ofenzivu. Někdy do čtyřky ale určitě zase půjdeme, není to dogma. Takhle nejsme tolik čitelní,“ pochvaloval si Mikula.
Adu se po trestu začíná vyplácet
Plzeň čeká už v neděli důležitý ligový šlágr se Spartou, trenéři musí uvažovat i o tom, jak rozložit síly a poskládat sestavu. Oproti té vítězné v Ostravě se ale příliš změn očekávat nedá. „Spartu určitě budeme řešit až ve čtvrtek večer. Teď prostě chceme uspět v Norsku a i podle toho hráče vybereme,“ konstatoval Mikula.
Po čtrnáctidenním trestu v béčku se mužstvu začíná vyplácet fungující Prince Adu. Ghanský reprezentant odehrál oba vítězné zápasy v základu, v Jihlavě dvakrát skóroval. Velmi důležitým hráčem byl i při tříbodové sklizni v Ostravě.
„Všichni víme, jaký Princ je, ale po návratu z béčka vypadá velmi dobře. Na Baníku byl jednoznačně rozdílový hráč. Neudělal bod, neměl asistenci, ale akce u dvou, tří gólů šly přes něj. Ale musí nám tohle dávat až do konce sezony. Do každého zápasu, když přijde na hřiště, musí být nastavený tak, jak je poslední měsíc,“ upozornil plzeňský asistent, že útočníka musí klub držet neustále zkrátka a pod tlakem.
Bude se Panošovi hledat hostování?
Domácí prohru s Pardubicemi odskákal poločasovým střídáním Jiří Panoš. Osmnáctiletý talent vyléčil lehkou nemoc, o víkendu odehrál poločas za béčko a na pohárový duel v Norsku už je připravený. Prostor by dostat mohl – Viktoria potřebuje zjistit, zda s ním může počítat i do jarní části, nebo mu klub bude kvůli větší vytíženosti hledat hostování.
„Je to o každodenní práci, ať je to video nebo nějaké pohovory. Pořád tam jsou určité problémy, na kterých Jirka musí pracovat. Musí si uvědomit, že dnešní fotbal není jen o práci s míčem, ale je to také o práci bez míče. Není to jen o Jirkovi, se všemi hráči se o tomhle hodně bavíme,“ zdůraznil Mikula.
V Plzni se v zimě chystají personální změny. Každý v týmu musí maximálně šlapat, aby si místo v kádru udržel. „Potřebujeme od každého hráče maximální výkon, ať jde do zápasu od začátku, přijde v průběhu nebo se na hřiště nedostane. Potřebujeme pozitivní energii a náladu, ať se děje cokoliv. A táhnout za jeden provaz. Kluci v sobě jednoznačně mají potenciál, ale výsledek dělá tým,“ uzavřel Mikula.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Benfica
|3
|3
|0
|0
|10:2
|9
|2
Leverkusen
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|3
Bournemouth
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|4
Ferencváros
|3
|3
|0
|0
|9:3
|9
|5
Olympiacos
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|6
Saint Gilloise
|3
|2
|1
|0
|8:1
|7
|7
Juventus
|3
|2
|1
|0
|9:3
|7
|8
Besiktas Istanbul
|3
|2
|1
|0
|9:5
|7
|9
Sunderland
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|10
AZ Alkmaar
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|11
Omonia Nikósie
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|12
Lyon
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|13
Rennais
|3
|1
|2
|0
|4:3
|5
|14
Real Sociedad
|3
|1
|1
|1
|8:3
|4
|15
Crystal Palace
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|16
Sparta
|3
|1
|1
|1
|5:3
|4
|17
Levski
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|18
Záhřeb
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|19
Sturm Graz
|3
|1
|1
|1
|1:3
|4
|20
Nijmegen
|3
|1
|1
|1
|5:8
|4
|21
Salcburk
|3
|1
|1
|1
|3:6
|4
|22
Anderlecht
|3
|1
|0
|2
|4:3
|3
|23
Hoffenheim
|3
|1
|0
|2
|5:5
|3
|24
AC Milán
|3
|1
|0
|2
|4:5
|3
|25
Celta Vigo
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
OFI FC
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|27
Jagiellonia
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|28
Torreense
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|29
Celje
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|30
Hapoel Be'er Sheva
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
|31
Lillestrøm
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|32
Lech Poznań
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|33
Plzeň
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|34
Marseille
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
|35
Celtic
|3
|0
|0
|3
|3:9
|0
|36
FC Ararat-Armenia
|3
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Osmifinále
- Play-off