Priske o klíčovém týdnu: Jdeme all-in! Pod tlakem jsem pořád. Co Mercado?
Konec v domácím poháru s Baníkem a zmar na Bohemians. „Jsem ale neustále pod tlakem,“ odpověděl Brian Priske, kouč Sparty, na debaty se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým. Jak se diskuze budou vyvíjet dál, záleží také na dalších dvou zápasech do reprezentační pauzy. Letenští hrají ve čtvrtek utkání Evropské ligy proti Bournemouthu, v neděli pak v ligovém šlágru s Plzní. „Jdeme do toho all-in,“ dodal dánský kouč.
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V posledních dnech jste jistě absolvoval rozhovory se sportovním ředitelem Rosickým. Co bylo jejich hlavním tématem?
„Mluvíme spolu vždycky, probíráme úplně všechno, ale co konkrétně zůstane jenom mezi námi.“
Přesto Rosický přiznal, že se v sezoně už zabýval vaší pozicí u mužstva. Cítíte se opět pod tlakem?
„Jsem neustále pod tlakem. Když vyhráváte, je pochopitelně menší. Je to jednoduché a logické, mělo by to tak být. Pro mě se ale nic nemění, snažím se klukům pomoct k výhrám.“
Frustraci ze sebe musíme dostat
Byli jste po zápase s Bohemians frustrovaní. Kdy to z vás vyprchalo?
„Dobrá otázka. Je to samozřejmě individuální, každý hráč se s tím vypořádává jinak. Je určitě dobré ji ze sebe dostat, ale stejně ve vás trochu frustrace zůstane. Můžeme ji využít jako palivo do zítřejšího zápasu, ve kterém budeme potřebovat spoustu energie a emocí. Takže frustrace mi nevadí, pokud ji hráči dokážou ovládnout a využít pozitivním směrem.“
Hlavní problém je v současné době koncovka. Jak ji řešíte?
„Myslím, že způsob, jakým hrajeme, je docela dobrý. Doufám, že se mnou souhlasíte. Když se podívám na poslední dva zápasy, vytvořili jsme si hodně šancí, i vyložených. Hráči pak musí situace správně vyřešit, ale míč prostě do sítě z nějakých důvodů nepadá.“
Tušíte z jakých?
„Zaprvé soupeři měli v brance opravdu kvalitní gólmany. Zadruhé samozřejmě bereme zodpovědnost za hráče na sebe. Je potřeba dál tvrdě pracovat, udržet koncentraci a pokračovat v tom, co děláme správně. Šance znovu přijdou. Věřím, že se k nám štěstí přikloní a skórujeme. Kluci pořád dřou, dělají všechno, co po nich chceme. Chybí jim posledních pár procent.“
Abyste postoupili do další fáze Evropské ligy, potřebujete začít nutně bodovat, že?
„Nepamatuju si to přesně, ale v minulých sezonách stačilo devět, deset nebo jedenáct bodů. Takže víme, na čem jsme. Rozhodně potřebujeme víc bodů, pokud chceme postoupit dál. Bylo by fajn je začít sbírat už zítra.“
Bournemouth je ale určitě favorit zápasu. Projeví se to na herním plánu?
„Ano i ne. Máme samozřejmě k soupeři velký respekt, protože hraje naprosto skvěle v Premier League i Evropské lize. V zápase nejspíš nastanou momenty, kdy se budeme muset přizpůsobit tomu, co předvádí druhý tým. Přesto se pořád snažíme držet toho, jak se chceme na hřišti prezentovat. Zůstaneme u našeho herního stylu a principů. Věříme si, i když výsledky v posledních týdnech nebyly zrovna dobré.“
Soupeř postoupil do Premier League v roce 2015, v minulém ročníku skončil šestý. Co říkáte na jeho cestu?
„Je to fantastický příběh. Jejich filozofie je konzistentní, mají jasno, jak chtějí klub rozvíjet, jak hrát a jaké hráče přivádět do kádru. Je to v mnoha ohledech vzor, jak být úspěšný klub v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Co předvedli v minulé sezoně Premier League bylo fantastické, vedou si skvěle i na evropské scéně. Zaslouží velký respekt za to, co dokázali.“
Budeme muset zvládnout hodně věcí
V čem jsou silní?
„Mají v rukávu spoustu zbraní: sílu, fyzickou zdatnost, intenzitu, technicky vybavené hráče. V útoku jsou navíc velmi rychlí, budeme muset zítra zvládnout hodně věcí, abychom je dokázali zastavit.“
Jak budete pracovat se sestavou, když v neděli hrajete proti Plzni?
„Je to pro nás samozřejmě velký týden, pak nás čeká reprezentační přestávka. Takže je to docela snadné. Máme před sebou dva zápasy ve čtyřech dnech a musíme do nich dát všechnu energii, která v nás ještě zbyla. Pak si někteří kluci odpočinou, jiní se připojí k národním týmům. Teď ale do toho jdeme rozhodně all-in, musíme nechat na hřišti všechno.“
John Mercado chyběl na tréninku, ale na kolik procent s ním počítáte do zápasu s Plzní?
„To záleží na následujících dvou dnech.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Benfica
|3
|3
|0
|0
|10:2
|9
|2
Leverkusen
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|3
Bournemouth
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|4
Ferencváros
|3
|3
|0
|0
|9:3
|9
|5
Olympiacos
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|6
Saint Gilloise
|3
|2
|1
|0
|8:1
|7
|7
Juventus
|3
|2
|1
|0
|9:3
|7
|8
Besiktas Istanbul
|3
|2
|1
|0
|9:5
|7
|9
Sunderland
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|10
AZ Alkmaar
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|11
Omonia Nikósie
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|12
Lyon
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|13
Rennais
|3
|1
|2
|0
|4:3
|5
|14
Real Sociedad
|3
|1
|1
|1
|8:3
|4
|15
Crystal Palace
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|16
Sparta
|3
|1
|1
|1
|5:3
|4
|17
Levski
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|18
Záhřeb
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|19
Sturm Graz
|3
|1
|1
|1
|1:3
|4
|20
Nijmegen
|3
|1
|1
|1
|5:8
|4
|21
Salcburk
|3
|1
|1
|1
|3:6
|4
|22
Anderlecht
|3
|1
|0
|2
|4:3
|3
|23
Hoffenheim
|3
|1
|0
|2
|5:5
|3
|24
AC Milán
|3
|1
|0
|2
|4:5
|3
|25
Celta Vigo
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
OFI FC
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|27
Jagiellonia
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|28
Torreense
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|29
Celje
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|30
Hapoel Be'er Sheva
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
|31
Lillestrøm
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|32
Lech Poznań
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|33
Plzeň
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|34
Marseille
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
|35
Celtic
|3
|0
|0
|3
|3:9
|0
|36
FC Ararat-Armenia
|3
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Osmifinále
- Play-off