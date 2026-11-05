Analýza Bournemouthu: Tým na vlně! Sparta musí zvládnout jeho agresivní presink
V posledních šesti duelech zapsali unikátní bilanci - šest výher a skóre 16:0, třemi brankami pokořili velikány AC Milán a Manchester United. AFC Bournemouth, čtvrteční soupeř Sparty v Evropské lize, je na vlně. Jaké jsou jeho přednosti i slabiny, jak by mu Letenští mohli čelit, vysvětluje expert iSportu Petr Ruman.
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Herní styl
Bournemouth se prezentuje jako velmi intenzivní a dynamický tým, jehož herní identita je založena na aktivním presinku, agresivitě a rychlém přechodu do útoku. Po zisku míče hledá především rychlá a přímočará řešení do vertikály, přičemž dokáže být velmi nebezpečný díky množství hráčů zapojených do útočné fáze. V rozehrávce využívá rotace ve středu hřiště a vysoké postavení krajních obránců, kteří vytvářejí prostor pro křídelní hráče. AFC je silné v dynamických herních situacích a při rychlém překonávání soupeřových linií, naopak může mít problémy proti hlubokému a kompaktnímu obrannému bloku. Jeho agresivní obranný přístup zároveň otevírá prostory za vystupujícími obránci.
Hra proti míči
AFC se prezentuje intenzivním a aktivním presinkem s jasně definovanými principy, přičemž charakteristická je rychlá reakce po ztrátě míče a snaha okamžitě získat míč zpět. Proti výstavbě soupeře od brankáře často využívá vysoký presink v rozestavení 4-1-3-2, jehož cílem je uzavřít střed hřiště a nasměrovat soupeře na předem vybranou stranu.
V obranné fázi je AFC výrazně orientované na míč, hráči se společně posouvají a vytvářejí kompaktní blok, čímž však často nechávají slabou stranu hřiště relativně odkrytou. Stopeři aktivně vystupují do meziprostorů a napadají soupeře přijímající míč mezi liniemi, což ale otevírá prostor za jejich zády pro náběhy do hloubky. Pokud soupeř dokáže pod tlakem udržet míč, AFC se postupně stahuje do kompaktního bloku a po ztrátě míče se dokáže rychle vrátit do obranné organizace. Vysoké postavení krajních obránců však představuje riziko pro zajištění obrany, protože může otevřít prostory v krajních koridorech a zvýšit nároky na zajištění od stoperů.
Hra s míčem
Při výstavbě hry se AFC nejčastěji prezentuje v rozestavení 1-4-3-3 a často využívá trojkovou rozehrávku za účasti brankáře, přičemž oba krajní obránci se vysouvají do vysokých pozic. Ti následně obsazují meziprostory a umožňují křídelním hráčům stahovat se do středu hřiště, čímž AFC vytváří početní převahu a prostor pro poziční rotace.
Klíčovým hráčem při výstavbě je střední záložník na pozici č. 6, který se snaží být neustále dostupný pro přihrávku a pomáhá stoperům překonávat soupeřův tlak. Středová řada je velmi flexibilní, hráči si vzájemně mění pozice a jedna ze šestek často vystupuje do vyšší pozice.
Proti vysokému presinku soupeře si AFC dokáže pomoci cílenými dlouhými přihrávkami, po kterých se snaží získávat druhé míče. Proti hlubokému obrannému bloku využívá AFC strukturu se dvěma stopery, krajními obránci v meziprostorech a křídelními hráči zajišťujícími šířku, přičemž ve středu hřiště dochází k pozičním rotacím. Přestože má tým jasně definované hráče, kteří nabíhají do pokutového území, chybí mu důslednější rozdělení jednotlivých prostorů a koordinace náběhů. AFC tak má problémy s překonáváním hlubokého a kompaktního obranného bloku. Naopak je velmi nebezpečné, pokud může hrát přímočaře.
Možnosti pro Spartu
Pro Spartu bude klíčové rychle, jednoduše a přesně přenášet hru na slabou stranu AFC, které je v obranné fázi výrazně orientované na míč a společné posouvání. Další možností je cíleně vytahovat stopery AFC z jejich pozic a následně využívat prostor za jejich zády náběhy hráčů z druhé vlny do hloubky. Po zisku míče ve středu hřiště by Sparta měla okamžitě přepínat do protiútoku a využívat roztaženého postavení soupeře rychlou a přímočarou hrou do otevřených prostorů. Při vlastním presinku bude důležité uzavřít střed hřiště, aktivně atakovat šestku AFC a snažit se soupeře udržet na jedné straně, aby nemohl přenést hru na slabou stranu. Zásadní bude také překonat první vlnu represinku a po zisku míče hrát co nejrychleji dopředu, ještě předtím, než AFC obnoví svou obrannou organizaci. Pokud nastoupí pravý obránce č. 15 Smith, Sparta by měla cíleně využívat jeho rychlostní nedostatky prostřednictvím náběhů do hloubky a rychlých kombinací v krajním koridoru.
Klíčoví hráči
António Silva
Portugalský střední obránce, který v létě 2026 přestoupil z Benfiky Lisabon. Jedná se o moderního stopera s velmi dobrým čtením hry, poziční orientací a schopností předvídat další vývoj herní situace. Jeho největší předností je anticipace, dokáže včas rozpoznat úmysl soupeře a vystoupit do přihrávky nebo přerušit útočnou akci ještě před jejím rozvinutím. V osobních soubojích je aktivní a agresivní. Je technicky velmi dobře vybavený a při rozehrávce působí klidně i pod tlakem soupeře. Dokáže hrát oběma nohama, měnit těžiště hry diagonálními přihrávkami a hledat vertikální řešení mezi jednotlivými liniemi soupeře. Významnou součástí jeho hry jsou také přesné přihrávky za obrannou linii, kterými dokáže aktivovat náběhy útočníků do volných prostorů.
V systému s vysoko postavenou obrannou linií mu vyhovuje možnost aktivně vystupovat proti soupeřům a sbírat míče ve střední části hřiště. Jeho tendence vystupovat z obranné linie a hledat konstruktivní řešení však může přinášet také riziko při nepřesném načasování nebo ztrátě míče za sebou může otevřít prostor pro soupeřův protiútok.
Rayan
Mladý brazilský ofenzivní hráč, který nastupuje především na pozici pravého křídelního útočníka, ale dokáže hrát také na levé straně nebo v centrální pozici. Je levonohý, fyzicky velmi dobře vybavený a kombinuje sílu v osobních soubojích s rychlostí a dynamikou. Na pravé straně často přebírá míč do nohy a následně se individuálně prosazuje směrem do středu, kde hledá prostor pro zakončení svou silnější levou nohou. Zároveň dokáže využít rychlost k průniku po vnější straně a dostat se až k brankové čáře, odkud hledá spoluhráče zpětnou přihrávkou. Pro obránce Sparty bude zásadní nedovolit mu převzít míč v pohybu a dostat se do situace jeden na jednoho s možností akcelerovat.
Evanilson
Evanilson je brazilský útočník, který se vyznačuje především pohyblivostí, dynamikou a schopností aktivně pracovat v prostoru mezi obrannými liniemi soupeře. Není typickým statickým hrotovým útočníkem, ale často mění své postavení a hledá možnosti pro náběhy za obranu. Velmi dobře využívá prostor mezi stopery a krajními obránci, odkud se snaží dostávat do zakončení. Jeho silnou stránkou je načasování náběhů do pokutového území a schopnost reagovat na přihrávky z krajních prostorů. Dokáže se zapojit také do kombinace, nabídnout se pro přihrávku a následně uvolnit prostor pro nabíhající spoluhráče. Jeho slabší stránkou může být psychická odolnost a udržení koncentrace v konfliktních situacích. Pro obránce Sparty bude důležité nepouštět ho do pohybu za obrannou linii a kontrolovat jeho náběhy do prostoru mezi stopery a krajními obránci. Zároveň je potřeba mu maximálně znepříjemnit příjem míče a nedovolit mu otočit se směrem k brance.
Trenér
Marco Rose
Německý trenér, jehož fotbalová filozofie vychází z vysoké intenzity, agresivního presinku a rychlého přechodu do útoku. Jeho herní přístup je výrazně ovlivněný trenérskou školou Jürgena Kloppa a prostředím Red Bullu, ve kterém působil v Salzburgu a později v Lipsku. Od svých týmů vyžaduje vysokou fyzickou připravenost, aktivitu bez míče a schopnost okamžitě reagovat na změnu držení míče. V útočné fázi preferuje přímočarý fotbal, rychlé překonávání soupeřových linií a využívání prostoru za obrannou linií. Jeho mužstva se snaží vytvářet početní převahu ve středu hřiště, často pomocí úzkého postavení ofenzivních hráčů a pohyblivosti útočníků. Základní rozestavení přizpůsobuje dostupným hráčům a soupeři, nejčastěji pracuje se systémy 4-2-2-2, 4-3-3 nebo 4-2-3-1. V defenzivě preferuje vysoký a agresivní presink, při kterém se snaží soupeře nasměrovat do předem určených prostorů a následně ho tam společně napadat. Důležitou součástí jeho hry je také okamžitý represink po ztrátě míče, kdy se nejbližší hráči snaží rychle uzavřít prostor kolem míče a zabránit soupeři v přechodu do protiútoku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Olympiacos
|4
|3
|1
|0
|4:1
|10
|2
Benfica
|3
|3
|0
|0
|10:2
|9
|3
Leverkusen
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|4
Bournemouth
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|5
Ferencváros
|3
|3
|0
|0
|9:3
|9
|6
Saint Gilloise
|3
|2
|1
|0
|8:1
|7
|7
Juventus
|3
|2
|1
|0
|9:3
|7
|8
Besiktas Istanbul
|3
|2
|1
|0
|9:5
|7
|9
Sunderland
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|10
AZ Alkmaar
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|11
Omonia Nikósie
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|12
Rennais
|4
|1
|3
|0
|4:3
|6
|13
Lyon
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|14
Real Sociedad
|3
|1
|1
|1
|8:3
|4
|15
Crystal Palace
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|16
Sparta
|3
|1
|1
|1
|5:3
|4
|17
Levski
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|18
Záhřeb
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|19
Sturm Graz
|3
|1
|1
|1
|1:3
|4
|20
Nijmegen
|3
|1
|1
|1
|5:8
|4
|21
Salcburk
|3
|1
|1
|1
|3:6
|4
|22
Anderlecht
|3
|1
|0
|2
|4:3
|3
|23
Hoffenheim
|3
|1
|0
|2
|5:5
|3
|24
AC Milán
|3
|1
|0
|2
|4:5
|3
|25
Celta Vigo
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
OFI FC
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|27
Jagiellonia
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|28
Torreense
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|29
Celje
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|30
Hapoel Be'er Sheva
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
|31
Lillestrøm
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|32
Lech Poznań
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|33
Plzeň
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|34
Marseille
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
|35
Celtic
|3
|0
|0
|3
|3:9
|0
|36
FC Ararat-Armenia
|3
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Osmifinále
- Play-off