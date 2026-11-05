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ONLINE: Lilleström - Plzeň. Viktoria v boji o první vítězství v Evropské lize

Fotbalisté plzeňské Viktorie
Fotbalisté plzeňské ViktorieZdroj: Miroslav Chaloupka / ČTK
iSport.cz
ČTK
iSport.cz, ČTK
Evropská liga
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Viktoria Plzeň se v rámci 4. kola Evropské ligy utká s Lilleströmem. Plzeň v úvodních třech zápasech prohrála, a pokud ještě chce oživit naděje na postup do vyřazovacích bojů, potřebuje ve čtvrtém kole bezpodmínečně zvítězit. Viktoria chce navázat na zlepšení z posledních dnů a připsat si třetí soutěžní vítězství po sobě. Podaří se jí to? Sledujte ONLINE přenos utkání od 18:45.

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1Olympiacos43104:110
2Benfica330010:29
3Leverkusen33008:09
4Bournemouth33008:19
5Ferencváros33009:39
6Saint Gilloise32108:17
7Juventus32109:37
8Besiktas Istanbul32109:57
9Sunderland32104:27
10AZ Alkmaar32016:26
11Omonia Nikósie32015:46
12Rennais41304:36
13Lyon32015:66
14Real Sociedad31118:34
15Crystal Palace31118:54
16Sparta31115:34
17Levski31113:34
18Záhřeb31113:44
19Sturm Graz31111:34
20Nijmegen31115:84
21Salcburk31113:64
22Anderlecht31024:33
23Hoffenheim31025:53
24AC Milán31024:53
25Celta Vigo31023:43
26OFI FC31023:43
27Jagiellonia31024:63
28Torreense31024:73
29Celje30122:71
30Hapoel Be'er Sheva 30121:61
31Lillestrøm30122:91
32Lech Poznań30121:91
33Plzeň30032:70
34Marseille30031:60
35Celtic30033:90
36FC Ararat-Armenia30032:110
  • Osmifinále
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