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Evropská liga ONLINE: Ambros proti Salcburku, Češi z Hoffenheimu v Anglii. V akci Schick

Adam Hložek se prosadil proti Stuttgartu
Adam Hložek se prosadil proti StuttgartuZdroj: Profimedia.cz
iSport.cz
iSport.cz
Evropská liga
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Ve 4. kole Evropské ligy se vyjma českých zástupců Sparty a Plzně představí i další týmy. Lukáš Ambros se s Anderlechtem postaví Salcburku, Češi v Hoffenheimu zase nastoupí v Londýně proti Crystalu Palace. A v akci bude mimo jiné i Patrik Schick, jehož Leverkusen čelí od 21:00 francouzskému Marseille. ONLINE přenosy všech utkání sledujte na iSportu.

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#TýmZVRPSkóreB
1Olympiacos43104:110
2Benfica330010:29
3Leverkusen33008:09
4Bournemouth33008:19
5Ferencváros33009:39
6Saint Gilloise32108:17
7Juventus32109:37
8Besiktas Istanbul32109:57
9Sunderland32104:27
10AZ Alkmaar32016:26
11Omonia Nikósie32015:46
12Rennais41304:36
13Lyon32015:66
14Real Sociedad31118:34
15Crystal Palace31118:54
16Sparta31115:34
17Levski31113:34
18Záhřeb31113:44
19Sturm Graz31111:34
20Nijmegen31115:84
21Salcburk31113:64
22Anderlecht31024:33
23Hoffenheim31025:53
24AC Milán31024:53
25Celta Vigo31023:43
26OFI FC31023:43
27Jagiellonia31024:63
28Torreense31024:73
29Celje30122:71
30Hapoel Be'er Sheva 30121:61
31Lillestrøm30122:91
32Lech Poznań30121:91
33Plzeň30032:70
34Marseille30031:60
35Celtic30033:90
36FC Ararat-Armenia30032:110
  • Osmifinále
  • Play-off

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