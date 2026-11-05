Evropská liga ONLINE: Ambros proti Salcburku, Češi z Hoffenheimu v Anglii. V akci Schick
Ve 4. kole Evropské ligy se vyjma českých zástupců Sparty a Plzně představí i další týmy. Lukáš Ambros se s Anderlechtem postaví Salcburku, Češi v Hoffenheimu zase nastoupí v Londýně proti Crystalu Palace. A v akci bude mimo jiné i Patrik Schick, jehož Leverkusen čelí od 21:00 francouzskému Marseille. ONLINE přenosy všech utkání sledujte na iSportu.
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Evropská liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Olympiacos
|4
|3
|1
|0
|4:1
|10
|2
Benfica
|3
|3
|0
|0
|10:2
|9
|3
Leverkusen
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|4
Bournemouth
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|5
Ferencváros
|3
|3
|0
|0
|9:3
|9
|6
Saint Gilloise
|3
|2
|1
|0
|8:1
|7
|7
Juventus
|3
|2
|1
|0
|9:3
|7
|8
Besiktas Istanbul
|3
|2
|1
|0
|9:5
|7
|9
Sunderland
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|10
AZ Alkmaar
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|11
Omonia Nikósie
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|12
Rennais
|4
|1
|3
|0
|4:3
|6
|13
Lyon
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|14
Real Sociedad
|3
|1
|1
|1
|8:3
|4
|15
Crystal Palace
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|16
Sparta
|3
|1
|1
|1
|5:3
|4
|17
Levski
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|18
Záhřeb
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|19
Sturm Graz
|3
|1
|1
|1
|1:3
|4
|20
Nijmegen
|3
|1
|1
|1
|5:8
|4
|21
Salcburk
|3
|1
|1
|1
|3:6
|4
|22
Anderlecht
|3
|1
|0
|2
|4:3
|3
|23
Hoffenheim
|3
|1
|0
|2
|5:5
|3
|24
AC Milán
|3
|1
|0
|2
|4:5
|3
|25
Celta Vigo
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
OFI FC
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|27
Jagiellonia
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|28
Torreense
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|29
Celje
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|30
Hapoel Be'er Sheva
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
|31
Lillestrøm
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|32
Lech Poznań
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|33
Plzeň
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|34
Marseille
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
|35
Celtic
|3
|0
|0
|3
|3:9
|0
|36
FC Ararat-Armenia
|3
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Osmifinále
- Play-off