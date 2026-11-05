Na Slovensku si dával ruce do vařící vody, ovlivnila ho i smrt matky. Teď jde na Spartu
V sedmnácti letech přišel o matku. „Měl jsem k ní blízko, zasáhlo mě to. Chtěl jsem s fotbalem skončit,“ líčil Brazilec Évanilson, současná hvězda Bournemouthu, se kterým se ve čtvrtek večer představí v utkání Evropské ligy proti Spartě. Profesionální kariéru nastartoval i díky velmi nečekanému angažmá ve druhé lize na Slovensku.
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Na sociální síti Instagram má spoustu fotek ze zápasů v Premier League, odehrál jich přes sedmdesát. Évanilson, sedmadvacetiletý útočník, vstřelil gól Chelsea, Tottenhamu, Liverpoolu, Arsenalu, Manchesteru United i City.
Na Slovensku stavěl sněhuláka
Při prohlížení oficiálního profilu narazíte i na víc než osm let starou vzpomínku. V zimní bundě a čepici stojí uprostřed zasněžené ulice v Bratislavě, na dalších snímcích staví mezi paneláky sněhuláka.
Je odchovancem Fluminense, klubu z Ria de Janeira. Když mu bylo osmnáct, odešel na půlroční hostování do Šamorína, slovenského města s pouhými třinácti tisíci obyvateli. „Ze začátku jsem tam vůbec nechtěl, protože moji kamarádi mi o tom neřekli nic moc dobrého,“ přiznal Évanilson v rozhovoru pro The Guardian.
Nakonec ho přemluvil manažer Fluminense, které se slovenským klubem navázalo spolupráci. „Řekl mi: ,Podívej, pokud tam půjdeš, může ti to jako profesionálnímu hráči změnit život.‘ Měl pravdu, cítil jsem, že jsem se hodně posunul. Právě tohle období ze mě udělalo hráče, kterým dneska jsem,“ zmínil Évanilson, jenž má na těle vytetovanou vzpomínku na matku.
Strkal si ruce do vařící vody
Byl to pro něj pochopitelně šok. V Šamoríně působil s dalšími spoluhráči z Jižní Ameriky, na ubytování se střídali ve vaření i úklidu. Největší změnu pocítil právě v počasí. V Riu de Janeiru panovaly obvykle teploty kolem čtyřicítky, na Slovensku bylo zrovna i pět stupňů pod nulou.
„První trénink jsem kvůli obrovské zimě ani nedokončil. Když jsem z něj odešel, strkal jsem si ruce do skoro vařící vody, protože jsem je měl téměř zmrzlé,“ líčil Évanilson. Nedaleko Bratislavy strávil zhruba pět měsíců. Na konci května 2018 putoval zpátky do Brazílie.
Nadstandardní v 18 letech
V Šamoríně ze začátku vůbec nehrál, poprvé nastoupil do utkání druhé slovenské ligy až během dubna. Nakonec odehrál šest soutěžních zápasů (čtyřikrát byl v základní sestavě) a zaznamenal slušnou bulanci tří gólů a jedné asistence.
„V kabině působil zakřiknutě, ale když vstoupil na hřiště, stal se z něj úplně jiný člověk. Už v osmnácti letech byl nadstandardním a vyspělým fotbalistou. Vynikal rychlostí, přehledem ve hře i schopností prosadit se v soubojích jeden na jednoho. Pro mě jako obránce bylo velmi těžké ho bránit,“ řekl někdejší spoluhráč Draško Marič-Bjekič v rozhovoru pro klubový web Šamorína.
Až do Premier League
Évanilson se vrátil do Evropy o dva roky později, když ho koupilo Porto za 12 milionů eur (v přepočtu asi 290 milionů korun). Mentora mu dělal slavný obránce Pepe. „Uvnitř je milý a ochotný, na hřišti se chová jinak,“ usmál se. „Pomohl mi ze všech nejvíc, nasměroval mě přesně tam, kam jsem chtěl. Přijal mě velmi dobře, dokázal se vcítit do mé situace, protože sám pocházel z Brazílie,“ zdůvodnil brazilský útočník, který odehrál za reprezentaci už dva zápasy.
V Portugalsku oslavil triumfy v domácím poháru a hlavně mistrovský titul. V létě 2024 přestoupil do Bournemouthu, s cenovkou necelých 45 milionů eur (kolem 970 milionů korun) se stal historicky nejdražším nákupem anglického klubu. Vyplatil se, v 84 soutěžních zápasech dal 23 gólů. Patří mezi ofenzivní opory, což může poznat také Sparta.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Olympiacos
|4
|3
|1
|0
|4:1
|10
|2
Benfica
|3
|3
|0
|0
|10:2
|9
|3
Leverkusen
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|4
Bournemouth
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|5
Ferencváros
|3
|3
|0
|0
|9:3
|9
|6
Saint Gilloise
|3
|2
|1
|0
|8:1
|7
|7
Juventus
|3
|2
|1
|0
|9:3
|7
|8
Besiktas Istanbul
|3
|2
|1
|0
|9:5
|7
|9
Sunderland
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|10
AZ Alkmaar
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|11
Omonia Nikósie
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|12
Rennais
|4
|1
|3
|0
|4:3
|6
|13
Lyon
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|14
Real Sociedad
|3
|1
|1
|1
|8:3
|4
|15
Crystal Palace
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|16
Sparta
|3
|1
|1
|1
|5:3
|4
|17
Levski
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|18
Záhřeb
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|19
Sturm Graz
|3
|1
|1
|1
|1:3
|4
|20
Nijmegen
|3
|1
|1
|1
|5:8
|4
|21
Salcburk
|3
|1
|1
|1
|3:6
|4
|22
Anderlecht
|3
|1
|0
|2
|4:3
|3
|23
Hoffenheim
|3
|1
|0
|2
|5:5
|3
|24
AC Milán
|3
|1
|0
|2
|4:5
|3
|25
Celta Vigo
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
OFI FC
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|27
Jagiellonia
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|28
Torreense
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|29
Celje
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|30
Hapoel Be'er Sheva
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
|31
Lillestrøm
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|32
Lech Poznań
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|33
Plzeň
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|34
Marseille
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
|35
Celtic
|3
|0
|0
|3
|3:9
|0
|36
FC Ararat-Armenia
|3
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Osmifinále
- Play-off