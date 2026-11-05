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Bílkova nominace na baráž: Chybí defenzivní opory. Ambros už U21 přerostl, říká Nedvěd

Pavel Nedvěd s Michalem Bílkem na tiskové konferenci
Pavel Nedvěd s Michalem Bílkem na tiskové konferenciZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Michal Bílek na tiskové konferenci
Michal Bílek na tiskové konferenci
Michal Bílek na tiskové konferenci
Čeští mladíci v duelu s favorizovaným Portugalskem
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Evropská liga
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Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Michal Bílek bude v baráži o postup na mistrovství Evropy 2027 proti Turecku postrádat několik důležitých hráčů. V nominaci chybí Lukáš Ambros, Adam Ševínský nebo Ondřej Kričfaluši. „Lvíčata" nastoupí nejprve v pátek 13. listopadu v Rize, domácí odveta se bude hrát v úterý 17. listopadu v Hradci Králové.

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Trenér nebude mít k dispozici tým v nejsilnějším složení. „Ambros se objeví zítra v nominaci áčka, ze zdravotních důvodů nemůžeme počítat s Ševínským a Kričfalušim. Adam má zraněný sval, s jeho absencí jsme předem počítali. U Ondry jsem doufal, že se dá rychleji dohromady. Zranění kotníku je však vážnější, než jsme mysleli, ještě ve svém klubu nezačal trénovat. Oba to jsou obránci. Je to tedy zásah do naší defenzivy, ale už jsme pár zápasů bez nich hráli a tým si poradil velmi dobře. Neměl by být žádný problém," uvedl Bílek na tiskové konferenci.

Na EURO, které uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupili vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamířilo do play off, v němž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

Nedvěd chválí Amborse

Záložník Anderlechtu Ambros debutoval v Lize národů za první tým a kouč Santi Denia si ho v něm ponechá i pro listopadové zápasy se Španělskem a v Chorvatsku. „Líbil se mi u něj přístup k reprezentaci, klidně by bral i pomoc jednadvacítce. Je to společné rozhodnutí nás všech, že bude v áčku, Michal to vzal. Myslím, že hráč už přerostl tým do 21 let. Trenér tam má za něj náhrady, tým bude silný," řekl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.

Bílek neměl před losem baráže žádného soupeře, jehož by si přál. „Turecko je velmi dobrý tým, který postoupil z těžké skupiny. Prohráli jen jeden zápas, nedostávají moc gólů. V ofenzivě mají podobné hráče jako Portugalsko a Bulharsko. Umějí obejít jeden na jednoho, s míčem si věří. Vpředu operuje silný gólový útočník, nečeká nás nic snadného," řekl jednašedesátiletý rodák z Prahy.

Před baráží je optimista. „Osm hráčů může pokračovat v dalším cyklu U21, což je pozitivní, ale ne tak zásadní. Teď je hlavní cíl postup. Všem nominovaným jednoznačně věřím. Ukázali už svoji sílu, dokázali zvládat i těžké zápasy. Věřím, že cíl splníme," uvedl Bílek.

Nominace reprezentace do 21 let na baráž s Tureckem

Hráč / PoziceKlubZáp / Gól
Adam DvořákBrankář
Jelgava1/0
Martin HrubýBrankář
Baník Ostrava0/0
Jan KoutnýBrankář
Olomouc9/0
Mikuláš KonečnýObránce
Slavia Praha5/0
Filip LissahObránce
Swansea5/1
Jiří MíčekObránce
Baník Ostrava2/0
Šimon SlončíkObránce
Slovácko1/0
Matěj ŽitnýObránce
Žižkov1/0
Tobias BoledovičZáložník
Pardubice1/0
Alexandr BužekZáložník
Liberec8/0
Tomáš JelínekZáložník
Pardubice10/0
Pavel KačorZáložník
Slavia Praha4/0
Albert LabíkZáložník
Artis Brno15/0
Dominik PechZáložník
YB Bern4/0
David PlankaZáložník
Ostrava8/1
Tom SlončíkZáložník
Hradec Králové9/0
Hugo SochůrekZáložník
Sparta Praha3/0
Matěj ŠínZáložník
Den Haag12/1
Yannick EduardoÚtočník
Den Haag7/2
Lukáš MašekÚtočník
Liberec8/5
Matěj MikulenkaÚtočník
Liberec6/3
Vít ŠkrkoňÚtočník
Baník Ostrava2/0
Tadeáš VachoušekÚtočník
Zbrojovka Brno1/0
Matyáš VojtaÚtočník
Sparta Praha13/1

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