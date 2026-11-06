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ZNÁMKY Sparty: Mannsverkův NEJ výkon, laxní i solidní Mbe Soh. Brunes opět zazdil šance

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„Světový“ gól Singhateha, pak Spartu zastavilo vyloučení. Hloupost, která sráží • Zdroj: iSport.cz
Zklamaní hráči Sparty po zápase
Jakub Surovčík po obdrženém gólu
Zklamaný kouč Sparty Brian Priske
Tradiční kolečko Sparty po zápase
Martin Suchomel v akci proti Bournemouthu
Zklamaní hráči Sparty po obdržené brance
Matěj Jurásek nesouzní s verdiktem sudího
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Evropská liga
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Sparta sahala po senzaci. Pražský celek ve čtvrtém utkání ligové fáze Evropské ligy trápil rozjetý Bournemouth, po červené kartě Tobiase Guddala ještě v prvním poločase ale nakonec odcházeli Letenští se sklopenými hlavami. A především porážkou 1:3, když všechny tři góly soupeře přišly až po přestávce. Jak výkony jednotlivých hráčů viděly deník Sport a web iSport? Projděte si hodnocení v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).

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#TýmZVRPSkóreB
1Benfica440013:312
2Bournemouth440011:212
3Ferencváros440011:312
4Saint Gilloise431010:210
5Juventus431011:410
6Olympiacos43104:110
7Leverkusen43018:19
8Besiktas Istanbul421111:87
9Záhřeb42115:47
10Levski42114:37
11Sunderland42114:47
12Nijmegen42118:97
13Lyon42116:77
14AZ Alkmaar42027:46
15Anderlecht42026:36
16OFI FC42025:46
17Rennais41304:36
18Omonia Nikósie42026:76
19Torreense42027:96
20Real Sociedad41219:45
21Crystal Palace41219:65
22Sparta41126:64
23Hoffenheim41126:64
24Sturm Graz41123:64
25Celje41125:94
26Salcburk41123:84
27Celta Vigo41034:63
28AC Milán41034:73
29Jagiellonia41034:73
30Plzeň41033:73
31Marseille41032:63
32Celtic41036:113
33Hapoel Be'er Sheva 40131:81
34Lillestrøm40132:101
35Lech Poznań40132:121
36FC Ararat-Armenia40044:140
  • Osmifinále
  • Play-off

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