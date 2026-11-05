Suchomel: Darované góly, bolí to. Guddalovi nadávat nebudeme, ale zápas to ovlivnilo
Několikrát zopakoval slovo chyby. Samozřejmě i fotbalový obránce Martin Suchomel moc dobře věděl, že vlastními minelami pomohla Sparta soupeři ve 4. kole ligové fáze v Evropské lize k vítězství. Anglický Bournemouth na Letné zvítězil 3:1, potvrdil roli favorita, byť domácí i při dlouhém oslabení vzdorovali.
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Jste hodně zklamaný?
„Jak říkám, bolí to, ale v neděli máme další zápas a musíme přepnout a v Plzni vyhrát.“
Jak moc ovlivnilo duel vyloučení Tobiase Guddala?
„Určitě mu za to nebudeme nadávat, protože jinak hraje skvěle. Stalo se. Určitě to ovlivnilo průběh celého zápasu. Mrzí nás to. První žlutá karta za mě spíš nebyla, druhá možná jo. Je to škoda. V prvním poločase jsme měli šance, dali jsme gól po skvělé individuální akci, asistenci měl Kuba Surovčík. Myslím, že jsme měli z některé další šance vytěžit gól a do druhého poločasu by to bylo jiné, i když jsme hráli o jednoho míň.“
Úplně zbytečně ztracené míče
Jenže pak jste chybovali.
„Rozhodně, byly to darované góly. Musí nás to mrzet, bylo to vlastně u všech třech stejné. Dopadlo to tak, že jsme jim odevzdali balon a oni skórovali. Za mě jsme o míč přišli pokaždé úplně zbytečně.“
Změnil se soupeř ve druhém poločase, kdy přišli na hřiště jako střídající jeho největší hvězdy?
„Určitě přišla ještě možná větší kvalita, ale stejně je to velká škoda. Suro nás podrželi, dobře jsme to uskákali, dobře jsme se posouvali, ale ty góly jsme jim prostě darovali…“
Je postup hodně daleko?
„Bude to záležet na dalších zápasech, ale rozhodně jsme chtěli mít víc bodů.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bournemouth
|4
|4
|0
|0
|11:2
|12
|2
Ferencváros
|4
|4
|0
|0
|11:3
|12
|3
Olympiacos
|4
|3
|1
|0
|4:1
|10
|4
Benfica
|3
|3
|0
|0
|10:2
|9
|5
Leverkusen
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|6
Saint Gilloise
|3
|2
|1
|0
|8:1
|7
|7
Juventus
|3
|2
|1
|0
|9:3
|7
|8
Besiktas Istanbul
|3
|2
|1
|0
|9:5
|7
|9
Sunderland
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|10
Levski
|4
|2
|1
|1
|4:3
|7
|11
Nijmegen
|4
|2
|1
|1
|8:9
|7
|12
Lyon
|4
|2
|1
|1
|6:7
|7
|13
AZ Alkmaar
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|14
Anderlecht
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|15
Rennais
|4
|1
|3
|0
|4:3
|6
|16
Omonia Nikósie
|4
|2
|0
|2
|6:7
|6
|17
Real Sociedad
|4
|1
|2
|1
|9:4
|5
|18
Crystal Palace
|4
|1
|2
|1
|9:6
|5
|19
Sparta
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|20
Hoffenheim
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|21
Záhřeb
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|22
Sturm Graz
|3
|1
|1
|1
|1:3
|4
|23
Salcburk
|4
|1
|1
|2
|3:8
|4
|24
Celta Vigo
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|25
OFI FC
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
AC Milán
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|27
Torreense
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|28
Jagiellonia
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|29
Plzeň
|4
|1
|0
|3
|3:7
|3
|30
Celje
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|31
Hapoel Be'er Sheva
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
|32
Lillestrøm
|4
|0
|1
|3
|2:10
|1
|33
Lech Poznań
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|34
Marseille
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
|35
Celtic
|3
|0
|0
|3
|3:9
|0
|36
FC Ararat-Armenia
|3
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Osmifinále
- Play-off