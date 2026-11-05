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Suchomel: Darované góly, bolí to. Guddalovi nadávat nebudeme, ale zápas to ovlivnilo

Martin Suchomel v akci proti Bournemouthu
Martin Suchomel v akci proti BournemouthuZdroj: ČTK / AP / Gabriel Kuchta
Zklamaný kouč Sparty Brian Priske
Tradiční kolečko Sparty po zápase
Zklamaní hráči Sparty po zápase
Jakub Surovčík po obdrženém gólu
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Jiří Fejgl
Jiří Fejgl
Evropská liga
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Několikrát zopakoval slovo chyby. Samozřejmě i fotbalový obránce Martin Suchomel moc dobře věděl, že vlastními minelami pomohla Sparta soupeři ve 4. kole ligové fáze v Evropské lize k vítězství. Anglický Bournemouth na Letné zvítězil 3:1, potvrdil roli favorita, byť domácí i při dlouhém oslabení vzdorovali.

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Jste hodně zklamaný?
„Jak říkám, bolí to, ale v neděli máme další zápas a musíme přepnout a v Plzni vyhrát.“

Jak moc ovlivnilo duel vyloučení Tobiase Guddala?
„Určitě mu za to nebudeme nadávat, protože jinak hraje skvěle. Stalo se. Určitě to ovlivnilo průběh celého zápasu. Mrzí nás to. První žlutá karta za mě spíš nebyla, druhá možná jo. Je to škoda. V prvním poločase jsme měli šance, dali jsme gól po skvělé individuální akci, asistenci měl Kuba Surovčík. Myslím, že jsme měli z některé další šance vytěžit gól a do druhého poločasu by to bylo jiné, i když jsme hráli o jednoho míň.“

Úplně zbytečně ztracené míče

Jenže pak jste chybovali.
„Rozhodně, byly to darované góly. Musí nás to mrzet, bylo to vlastně u všech třech stejné. Dopadlo to tak, že jsme jim odevzdali balon a oni skórovali. Za mě jsme o míč přišli pokaždé úplně zbytečně.“

Změnil se soupeř ve druhém poločase, kdy přišli na hřiště jako střídající jeho největší hvězdy?
„Určitě přišla ještě možná větší kvalita, ale stejně je to velká škoda. Suro nás podrželi, dobře jsme to uskákali, dobře jsme se posouvali, ale ty góly jsme jim prostě darovali…“

Je postup hodně daleko?
„Bude to záležet na dalších zápasech, ale rozhodně jsme chtěli mít víc bodů.“

KonecLIVE
13

#TýmZVRPSkóreB
1Bournemouth440011:212
2Ferencváros440011:312
3Olympiacos43104:110
4Benfica330010:29
5Leverkusen33008:09
6Saint Gilloise32108:17
7Juventus32109:37
8Besiktas Istanbul32109:57
9Sunderland32104:27
10Levski42114:37
11Nijmegen42118:97
12Lyon42116:77
13AZ Alkmaar32016:26
14Anderlecht42026:36
15Rennais41304:36
16Omonia Nikósie42026:76
17Real Sociedad41219:45
18Crystal Palace41219:65
19Sparta41126:64
20Hoffenheim41126:64
21Záhřeb31113:44
22Sturm Graz31111:34
23Salcburk41123:84
24Celta Vigo31023:43
25OFI FC31023:43
26AC Milán41034:73
27Torreense31024:73
28Jagiellonia41034:73
29Plzeň41033:73
30Celje30122:71
31Hapoel Be'er Sheva 30121:61
32Lillestrøm40132:101
33Lech Poznań30121:91
34Marseille30031:60
35Celtic30033:90
36FC Ararat-Armenia30032:110
  • Osmifinále
  • Play-off

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